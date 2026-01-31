Final Fantasy 7 Rebirth – Erste spielbare Version für Switch 2 ist fertig!

Final Fantasy 7 Rebirth war eines der größten Rollenspiel-Highlights des Jahres 2024 und erscheint demnächst auch für die Nintendo Switch 2. Nun hat Regisseur Naoki Hamaguchi ein Update zum Entwicklungsstand gegeben – mit erfreulichen Neuigkeiten für alle, die auf die Nintendo-Version warten.

Technische Umsetzung für Switch 2 im Fokus

Wie weit ist die Switch-2-Version von Final Fantasy 7 Rebirth? Laut Hamaguchi wurde die erste spielbare Version für die Switch 2 bereits fertiggestellt. Das bedeutet, dass Square Enix die technische Grundlage abgeschlossen hat. Die Entwickler konzentrieren sich nun auf die Optimierung und den Feinschliff, um das Spiel in der bestmöglichen Form auf die Nintendo-Konsole zu bringen.

Hamaguchi betonte, dass der Umfang von Rebirth deutlich größer sei als beim Vorgänger Final Fantasy 7 Remake. Während das Remake bereits auf der Switch 2 erhältlich ist und positiv aufgenommen wurde, stellt Rebirth durch seine offenen Gebiete und komplexeren Systeme eine größere Herausforderung dar.

Optimierung trotz schwächerer Hardware

Wie gut kann die Switch 2 mit einem Spiel wie Rebirth umgehen? Obwohl die Nintendo Switch 2 gegenüber PlayStation 5 oder Xbox Series X technisch unterlegen ist, zeigt sich das Entwicklerteam zuversichtlich. Hamaguchi erklärte, dass die Specs der Konsole „etwas im unteren Bereich“ angesiedelt sind, aber das Team sehr engagiert daran arbeitet, das Maximum herauszuholen.

Die Entwickler vergleichen sich mit anderen Studios, die ebenfalls Multiplattformtitel auf der neuen Nintendo-Konsole veröffentlichen – wie etwa Resident Evil Requiem, das zeitgleich für Switch 2, PS5, Xbox Series und PC erscheint. Das macht Hoffnung, dass auch Rebirth keine Kompromissversion wird.

Veröffentlichung könnte früher erfolgen als gedacht

Wann erscheint Final Fantasy 7 Rebirth für Nintendo Switch 2? Ein genaues Veröffentlichungsdatum wurde noch nicht genannt. Aber Hamaguchi sprach davon, dass „in naher Zukunft“ weitere Informationen folgen sollen. Da der erste Build bereits steht, ist eine Veröffentlichung im Jahr 2026 durchaus realistisch – womöglich sogar noch im ersten Halbjahr.

Rebirth erschien ursprünglich am 29. Februar 2024 exklusiv für PS5. Die PC-Version folgte am 23. Januar 2025. Mit der Switch-2-Version wäre der Titel erstmals auf allen aktuellen Plattformen spielbar, abgesehen von Xbox – wobei auch hier eine Version für Xbox Series X/S offiziell geplant ist.

Final Fantasy auf der Switch 2: Mehr in Planung?

Kommen noch weitere Final-Fantasy-Spiele für die Switch 2? Neben Rebirth gibt es Spekulationen, dass auch Final Fantasy 14 und Final Fantasy 16 auf der Switch 2 erscheinen könnten. Offiziell bestätigt ist das nicht, doch Square Enix beobachtet offenbar genau, wie gut sich aktuelle Titel auf der Konsole schlagen.

Bereits jetzt sind zahlreiche Klassiker der Reihe auf der Switch und Switch 2 spielbar – von den Pixel Remasters bis hin zu Spin-offs. Die Zukunft von Final Fantasy auf Nintendo-Hardware scheint also gesichert.

Ein starker zweiter Teil mit großer Erwartung

Was macht Final Fantasy 7 Rebirth so besonders? Als zweiter Teil der Remake-Trilogie baut Rebirth auf den Ereignissen von Final Fantasy 7 Remake auf. Spieler begleiten Cloud Strife und die AVALANCHE-Gruppe auf ihrer Reise über den Planeten, um die Megakonzern Shinra zu stoppen und Sephiroth zu bekämpfen.

Das Kampfsystem kombiniert Echtzeit-Action mit strategischen ATB-Elementen, während eine offenere Welt und neue Synchron-Angriffe zusätzliche Tiefe bieten. Die Geschichte reicht von der Flucht aus Midgar bis zur Vergessenen Hauptstadt – ein Zeitraum, der im Originalspiel von 1997 viele der emotionalsten Momente enthielt.

Mit dieser Version auf der Switch 2 wird ein weiterer Meilenstein für Nintendos neue Konsole gesetzt. Jetzt bleibt nur noch abzuwarten, wann Square Enix konkrete Release-Pläne nennt.

Was denkst du über die Switch-2-Version von Rebirth? Reicht die Leistung der neuen Nintendo-Konsole aus oder bist du skeptisch? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!