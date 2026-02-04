Square Enix plant plattformübergreifenden Start für FF7 Remake Part 3

Square Enix scheint die nächste Phase seiner Final Fantasy 7 Remake-Trilogie mit großen Ambitionen zu planen. Ein bekannter Brancheninsider hat neue Details zu Final Fantasy 7 Remake Part 3 sowie zur Portierung von Final Fantasy 7 Rebirth für die Switch 2 enthüllt. Beide Projekte könnten die Veröffentlichungsstrategie des Publishers deutlich verändern – mit positiven Folgen für dich als Fan, egal auf welcher Plattform du spielst.

Multiplattform-Start für FF7 Remake Part 3

Was bedeutet die neue Strategie für den dritten Teil der FF7-Trilogie? Laut Leaker NateTheHate wird Final Fantasy 7 Remake Part 3 nicht mehr exklusiv für PlayStation erscheinen, sondern direkt zum Release für mehrere Plattformen verfügbar sein. Damit verabschiedet sich Square Enix offenbar von der bisherigen Exklusivstrategie, die bei den ersten beiden Teilen galt.

Während das ursprüngliche FF7 Remake 2020 zunächst nur auf der PS4 erschien und selbst Rebirth erst 2024 exklusiv auf der PS5 startete, sollen nun alle großen Plattformen gleichzeitig bedient werden. Dazu zählen neben der PlayStation 5 auch Xbox Series X/S und Windows-PCs. Eine Veröffentlichung für die Switch 2 ist aktuell nicht bestätigt, aber denkbar, wenn man die parallele Entwicklung des Rebirth-Ports betrachtet.

Switch 2-Version von FF7 Rebirth kurz vor Ankündigung

Wann erscheint Final Fantasy 7 Rebirth auf der Switch 2? Derzeit verdichten sich die Hinweise, dass Final Fantasy 7 Rebirth in der Nintendo Direct am 5. Februar 2026 offiziell für die Switch 2 angekündigt wird. Ein neuer Trailer soll nicht nur das Spiel zeigen, sondern auch ein konkretes Release-Datum enthalten.

Schon jetzt ist bekannt, dass Square Enix an einem Port arbeitet und ein Release im Sommer 2026 anvisiert. Laut NateTheHate könnte die Veröffentlichung im Rahmen des Summer Game Fest 2026 erfolgen – also im Juni. Die Entwickler betonen, dass noch Optimierungsarbeit nötig sei, insbesondere weil Rebirth mit seiner offenen Spielwelt technisch anspruchsvoller ist als der erste Teil.

Rebirth – Ein Blick auf das Spiel selbst

Was macht Final Fantasy 7 Rebirth besonders? Rebirth ist der zweite Teil der Trilogie, die das Original von 1997 neu interpretiert. Das Spiel setzt direkt nach dem Ausbruch aus Midgar an und erweitert sowohl die Geschichte als auch das Gameplay deutlich. Dich erwartet eine große, offene Welt mit zahlreichen Nebenmissionen, Chocobo-Reiten und einem weiterentwickelten Kampfsystem, das Echtzeit-Action mit strategischen Pausen kombiniert.

Die Handlung führt die bekannte Gruppe rund um Cloud Strife, Tifa, Aerith, Barret und Red XIII durch weite Regionen des Planeten, während sie sich gegen die Machenschaften der Shinra Electric Power Company und den wiedergekehrten Sephiroth stellen. Inhaltlich deckt Rebirth die Ereignisse bis zur Vergessenen Stadt ab – ein zentrales Kapitel im Final Fantasy 7-Universum.

Square Enix‘ neue Plattformstrategie

Wird Final Fantasy künftig überall gleichzeitig erscheinen? Die Hinweise auf einen gleichzeitigen Multiplattform-Launch von Remake Part 3 passen zu Square Enix‘ jüngster Strategie. Bereits Final Fantasy 16 wurde nach seiner PS5-Exklusivität auch für PC und Xbox angekündigt. Zudem erschien Final Fantasy 7 Remake Intergrade viele Jahre später für Switch 2 und Xbox Series.

Diese Kehrtwende ist vermutlich eine Reaktion auf die sich wandelnde Marktsituation. Exklusive Veröffentlichungen bieten zwar Vorteile in der Vermarktung, schränken aber die Reichweite ein. Für dich als Fan bedeutet das: Egal ob du auf PlayStation, Xbox, PC oder Switch 2 spielst – du musst künftig nicht mehr lange warten, um neue Final Fantasy-Titel zu erleben.

Ein ereignisreiches Jahr für Final Fantasy-Fans

Was erwartet dich 2026 rund um FF7? Neben dem möglichen Release von Rebirth für die Switch 2 und der Ankündigung von Remake Part 3 bei einem großen Event wie dem Summer Game Fest, plant Square Enix offenbar noch weitere Überraschungen. Am 5. Februar 2026 erscheint auch Dragon Quest 7 Reimagined, ebenfalls für die Switch 2. Außerdem könnten neue Informationen zu Portierungen der Kingdom Hearts-Reihe folgen.

Hinzu kommt, dass die 2013er Steam-Version von Final Fantasy 7 bald durch eine neue, verbesserte Version ersetzt wird. Damit sorgt Square Enix für mehr Einheitlichkeit im Portfolio und wertet das Original technisch auf.

Wie siehst du die Zukunft der Remake-Trilogie? Freust du dich auf die Switch 2-Version von Rebirth oder den plattformübergreifenden Start von Remake Part 3? Schreib deine Meinung gerne in die Kommentare!