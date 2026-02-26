Resident Evil Requiem Release-Zeiten für PC und Konsole, plus Preload Infos

Capcom staffelt den Release von Resident Evil Requiem je nach Plattform und Region. Während es auf dem PC einen globalen, festen Startzeitpunkt gibt, hängt der Konsolen-Release in der Regel von eurer lokalen Zeitzone ab. Damit ihr nicht unnötig wach bleibt oder zu spät einloggt, findet ihr hier die wichtigsten Uhrzeiten für Deutschland und den Rest der Welt, plus Infos zum Preload.

Wichtig für Deutschland: Unsere Zeitzone ist CET. Damit fällt der PC-Start bei uns auf Freitag, den 27. Februar 2026 um 06:00 Uhr. Auf Konsole gilt überwiegend Mitternacht Ortszeit, also bei uns Freitag, 27. Februar 2026 um 00:00 Uhr.

Release-Zeiten auf dem PC

Wann startet Resident Evil Requiem in Deutschland auf dem PC? Auf dem PC erscheint Resident Evil Requiem weltweit zur gleichen Zeit. Für CET bedeutet das: Freitag, 27. Februar 2026 um 06:00 Uhr.

Capcom nennt als Referenz 12:00 a.m. ET am 27. Februar 2026. Umgerechnet ergibt sich daraus die folgende Übersicht nach Regionen:

21:00 Uhr PST am Donnerstag, 26. Februar 2026 (Westküste Nordamerika)

00:00 Uhr EST am Freitag, 27. Februar 2026 (Ostküste Nordamerika)

02:00 Uhr BRT am Freitag, 27. Februar 2026 (Brasilien)

05:00 Uhr GMT am Freitag, 27. Februar 2026 (Vereinigtes Königreich)

06:00 Uhr CET am Freitag, 27. Februar 2026 (Mitteleuropa, inklusive Deutschland)

14:00 Uhr JST am Freitag, 27. Februar 2026 (Japan)

16:00 Uhr AEDT am Freitag, 27. Februar 2026 (Ostküste Australien)

Wenn ihr in Deutschland also direkt zum Start loslegen wollt, ist auf PC erst ab 06:00 Uhr morgens Schluss mit Warten.

Release-Zeiten auf Konsole

Wann erscheint Resident Evil Requiem auf PlayStation, Xbox und Nintendo Switch 2 in Deutschland? Auf Konsole ist die Ansage einfacher: Resident Evil Requiem erscheint um Mitternacht lokaler Zeit am Freitag, 27. Februar 2026. Für Deutschland heißt das 00:00 Uhr in der Nacht von Donnerstag auf Freitag.

Es gibt allerdings Ausnahmen, die Capcom explizit nennt. In Regionen mit PST, also etwa an der US-Westküste, fällt der Start auf Donnerstag, 26. Februar 2026 um 21:00 Uhr PST statt Mitternacht.

Zusätzlich gibt es auf der Nintendo Switch 2 in bestimmten Zeitzonen abweichende Zeiten, wenn ihr in entsprechenden Regionen lebt:

23:00 Uhr CST am Donnerstag, 26. Februar 2026 (Zentral-Nordamerika)

02:00 Uhr BRT am Freitag, 27. Februar 2026 (Brasilien)

Wer es gar nicht abwarten kann, stößt online oft auf den sogenannten New-Zealand-Trick. Auf Xbox soll das funktionieren, indem man die Konsole auf Neuseeland-Zeit (NZDT) stellt. Auf Nintendo Switch oder PlayStation ist es laut den Infos ebenfalls möglich, über einen Kauf im neuseeländischen Store früher Zugriff zu bekommen, allerdings nur mit einem passenden Account aus Neuseeland und dem entsprechenden Account-Wechsel für andere Spiele.

Preload und Vorbereitung auf den Launch

Kann man Resident Evil Requiem vorab herunterladen? Ja. Wenn ihr irgendeine Version von Resident Evil Requiem vorbestellt habt, könnt ihr das Spiel vorab herunterladen, damit ihr zum jeweiligen Release-Zeitpunkt direkt starten könnt.

Für Deutschland bedeutet das praktisch: Auf Konsole könnt ihr in der Launch-Nacht ab 00:00 Uhr loslegen, während PC-Fans bis 06:00 Uhr warten müssen, dafür aber weltweit gleichzeitig starten.

Welche Release-Uhrzeit passt euch besser, Mitternacht auf Konsole oder der globale PC-Start am Morgen, und auf welcher Plattform steigt ihr in Resident Evil Requiem ein? Schreibt es mir in die Kommentare.