Crimson Desert – Leak zeigt kryptische PS5-Trophäenliste mit 35 Erfolgen

Crimson Desert bleibt ein Mysterium, selbst jetzt, kurz vor dem PS5-Release. Passend dazu sorgt ein Leak für Gesprächsstoff, der nicht etwa neue Story-Details oder Bosskämpfe verrät, sondern etwas vermeintlich Banales: die Trophäenliste. Und genau die wirkt so kryptisch, dass sie eher wie ein Rätselheft als wie eine klassische Checkliste für 100 Prozent klingt.

Laut dem Leak sollen euch in der PS5-Version insgesamt 35 Trophäen inklusive Platin erwarten. Auffällig ist dabei vor allem der Ton: Statt klarer Anforderungen, wie man sie sonst kennt, liefern die Beschreibungen häufig poetische Andeutungen, die kaum verraten, was konkret zu tun ist.

Eine Trophäenliste, die mehr Rätsel als Hinweise liefert

Was ist am Leak der PS5-Trophäen von Crimson Desert so ungewöhnlich? Die meisten PlayStation-Trophäen sind normalerweise sehr direkt formuliert, damit man sofort versteht, ob eine Aufgabe eine bestimmte Mission, einen Schwierigkeitsgrad oder eine Sammelaktion meint. Bei Crimson Desert scheint das Gegenteil der Fall zu sein: Die Texte lesen sich wie Ingame-Weisheiten oder Lore-Schnipsel, die zwar Stimmung erzeugen, aber wenig Orientierung bieten.

Ein Beispiel ist eine Gold-Trophäe mit dem Namen Unvanquished Strategist. Die Beschreibung klingt eher nach epischer Erzählung als nach Trophy-Guide und lässt offen, ob es um ein Kampfsystem-Feature, eine besondere Schlacht oder einen bestimmten Boss geht.

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Die Beherrschung der Dynamik des Kampfes macht das gesamte Schlachtfeld zu deiner Bühne.

Ähnlich nebulös klingt eine weitere Beschreibung, die sich offenbar auf die Spielwelt bezieht und eher nach Entdeckung als nach konkreter Aufgabe klingt.

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Welche Aufgaben sich trotzdem abzeichnen

Welche Trophäen wirken im Leak nachvollziehbar? Komplett im Dunkeln steht ihr offenbar nicht. Ein Teil der Trophäen soll etwas greifbarer sein, darunter Erfolge, die an Waffenbeherrschung gekoppelt sind. Das deutet auf ein System hin, bei dem ihr bestimmte Waffenarten regelmäßig nutzen oder meistern müsst, um einzelne Meilensteine freizuschalten.

Außerdem gibt es laut der geleakten Liste Hinweise auf eine Trophäe, die mit dem Aufbau oder dem Etablieren eines Camps zusammenhängt. Das klingt nach einem Fortschrittspunkt, der entweder früh in der Story erreicht wird oder an ein bestimmtes Feature gebunden ist, das ihr aktiv ausbauen müsst.

Der Rest bleibt allerdings vage genug, dass selbst Trophy-Fans vermutlich erst nach Release wirklich durchblicken, welche Aktionen hinter den Formulierungen stecken. Gerade bei der Jagd nach Platin könnte das bedeuten, dass ihr viel ausprobieren müsst, statt stumpf eine Liste abzuarbeiten.

Release steht kurz bevor

Wann erscheint Crimson Desert für PS5? Der Start ist bereits terminiert: Crimson Desert soll für PS5 am 19. März 2026 erscheinen. Damit ist der Leak nicht nur ein kurioser Vorgeschmack, sondern landet genau in der Phase, in der viele ihre ersten Planungen für Preload, Startzeitpunkt und natürlich auch für den Platin-Run machen.

Gerade weil das Spiel insgesamt noch so viele Fragezeichen mit sich trägt, ist es fast schon ironisch, dass ausgerechnet die Trophäen, normalerweise eine der klarsten Meta-Ebenen eines Spiels, hier wie ein zusätzlicher Schleier wirken.

Wie sieht es bei euch aus: Geht ihr bei Crimson Desert trotz der kryptischen Beschreibungen auf Platin-Jagd, oder wartet ihr erst ab, bis klar ist, was hinter den Rätsel-Trophäen wirklich steckt? Schreibt es in die Kommentare.