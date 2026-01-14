Sony entfernt 1.194 Spiele aus PS Store – Ende der Shovelware-Ära?

Über Nacht sind ganze 1.194 Spiele aus dem PlayStation Store verschwunden – betroffen ist das komplette Portfolio des deutschen Publishers ThiGamesDE. Die Titel, die vor allem für ihren geringen Produktionsaufwand und als einfache Quelle für schnelle Platin-Trophäen bekannt waren, sind ab sofort weder auf PS4 noch PS5 digital erhältlich.

Die Maßnahme trifft eine der produktivsten Firmen auf Sonys Plattform. Mit fast 1.200 veröffentlichten Spielen lag ThiGamesDE auf Platz 4 der aktivsten Publisher – direkt hinter eastasiasoft, Ratalaika Games und Webnetic. Die meisten Titel waren Varianten der Serien Quiz Thiz oder The Jumping Burger, die häufig als sogenannte Shovelware bezeichnet werden.

Hintergründe zur Entfernung

Warum wurden diese Spiele gelöscht? Offiziell hat Sony bisher keine konkrete Begründung zur Entfernung der Spiele angegeben. Allerdings fällt die Maßnahme zeitlich mit der neu angekündigten Sicherheitsinitiative zusammen, die Sony gemeinsam mit Nintendo und Microsoft auf den Weg gebracht hat. Ziel ist es, die Sicherheit und Qualität der Inhalte auf den Plattformen zu verbessern.

In einem gemeinsamen Statement hatten alle drei Unternehmen erklärt, künftig stärker auf die Inhalte ihrer digitalen Shops zu achten. Auch wenn dieses Vorhaben zunächst auf den Schutz von Nutzerinnen und Nutzern vor problematischen Inhalten abzielt, scheint es nun auch auf die generelle Qualität der angebotenen Titel ausgeweitet zu werden.

Was bedeutet das für betroffene Nutzer?

Kannst du die Spiele noch spielen, wenn du sie gekauft hast? Ja. Wer Spiele von ThiGamesDE bereits gekauft hat, sollte sie weiterhin aus seiner Bibliothek herunterladen und spielen können. Eine dauerhafte Sperrung dieser Inhalte ist bislang nicht bekannt. Unklar ist jedoch, ob Nutzer weiterhin Platin-Trophäen erhalten können, wenn sie die Spiele erst jetzt beginnen.

Wie wirkt sich das auf Trophäenjäger aus? Viele der Titel galten als einfache Quelle für Platin-Trophäen – oft war es möglich, innerhalb weniger Minuten eine weitere der begehrten Auszeichnungen zu erhalten. Mit dem Verschwinden dieser Spiele verlieren Trophäensammler nun eine beliebte Möglichkeit, schnell ihren Account aufzuwerten.

Ein Blick auf den Shovelware-Markt

Wie groß ist das Problem mit Shovelware? In den letzten Jahren hat sich auf allen großen Konsolenplattformen ein wachsender Markt für extrem einfache Spiele entwickelt, die wenig spielerischen Mehrwert bieten, aber durch niedrige Preise und einfache Trophäen oder Erfolge auffallen. Besonders der Nintendo eShop und der PlayStation Store gerieten hier immer wieder in die Kritik.

Einige dieser Titel bestehen aus kaum mehr als simplen Klick-Mechaniken, sich wiederholenden Quizfragen oder minimalistischen Jump’n’Run-Elementen – mit dem offensichtlichen Ziel, schnell veröffentlicht zu werden und Nutzern einfache Belohnungen zu bieten. Die Qualität bleibt dabei oft zweitrangig.

Was erwartet uns in Zukunft?

Wird Sony weitere Titel entfernen? Es ist gut möglich. Die Entfernung des gesamten ThiGamesDE-Katalogs könnte ein erstes Signal dafür sein, dass Sony seinen Store künftig stärker kuratieren will. Auch andere Publisher mit ähnlichem Portfolio könnten bald betroffen sein.

Darüber hinaus könnte die Maßnahme ein Impuls für Nintendo und Microsoft sein, ähnliche Schritte zu unternehmen. Vor allem Nintendo steht immer wieder in der Kritik, zu wenig gegen qualitativ fragwürdige Spiele im eShop zu unternehmen.

Reaktionen aus der Community

Wie reagieren Nutzer auf den Schritt? Die Meinungen in der Community sind gespalten. Während viele es begrüßen, dass Sony gegen Shovelware vorgeht und Qualität in den Vordergrund stellt, kritisieren andere die Maßnahme als übertrieben. Besonders Trophäenjäger äußern sich enttäuscht über die verlorene Möglichkeit, einfach an Platin-Auszeichnungen zu kommen.

Gleichzeitig wird spekuliert, ob Sony künftig auch strengere Qualitätskriterien bei der Veröffentlichung neuer Spiele einführen wird. Dies könnte langfristig zu einem aufgeräumteren und hochwertigeren PlayStation Store führen – auch wenn es auf Kosten der reinen Quantität geht.

Ein neuer Kurs für den PlayStation Store?

Was bedeutet das für die Zukunft des digitalen Spielemarkts? Mit dem Entfernen der ThiGamesDE-Spiele setzt Sony ein Zeichen. Der PlayStation Store soll offenbar künftig mehr kuratiert werden, um Qualität und Nutzererlebnis zu verbessern. Das könnte nicht nur Indie-Publisher mit fragwürdigem Output unter Druck setzen, sondern auch die gesamte Struktur des Stores verändern.

Ob andere Plattformbetreiber nachziehen und ob sich die Maßnahme positiv auf das Nutzererlebnis auswirkt, wird sich in den kommenden Monaten zeigen. Klar ist aber: Die Ära der unkontrollierten Shovelware-Flut könnte damit ein Ende finden.

Was hältst du von Sonys Entscheidung, die Spiele von ThiGamesDE aus dem Store zu entfernen? Findest du es richtig, dass Shovelware entfernt wird – oder fehlen dir die schnellen Trophäen? Lass es uns in den Kommentaren wissen!