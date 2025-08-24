Horror-Fans aufgepasst – PS-Store bietet Sagebrush und Limbo fast geschenkt

Der PlayStation Store bietet derzeit eine Vielzahl von Angeboten, darunter einige Horror-Spiele zu unschlagbaren Preisen. Besonders hervorgehoben wird das Spiel Sagebrush, das für lediglich 0,59 Euro erhältlich ist. Dieses Spiel, ein beliebter Horror-Titel, ist dank eines satten 90%igen Rabatts bis zum 4. September 2025 im Angebot. Das Angebot gilt für Nutzer der PS4, PS5 und PS5 Pro, da es sich um ein digital exklusives Spiel handelt.

Was macht Sagebrush so besonders?

Was ist Sagebrush? Sagebrush ist ein narratives Horror-Abenteuer aus der Ich-Perspektive, entwickelt von Nate Berens und veröffentlicht von Redact Games. Ursprünglich 2018 veröffentlicht, kam es erst 2019 in den PlayStation Store. Es gibt keine spezielle PS5-Version, aber das Spiel ist dank der Abwärtskompatibilität auf der PS5 und PS5 Pro spielbar.

Sagebrush hebt sich durch seine intensive Erzählweise und seine dichte Atmosphäre ab. Mit einer Bewertung von 79 auf Metacritic und 4,32 von 5 Sternen im PlayStation Store, basierend auf fast 1.000 Nutzerbewertungen, hat sich das Spiel als Geheimtipp für Liebhaber von Horror-Spielen etabliert. Ein besonderes Angebot wie dieses bietet Dir die Chance, das Spiel ohne großes Risiko auszuprobieren.

Weitere Horror-Spiele unter einem Euro

Welche weiteren Spiele sind im Angebot? Neben Sagebrush gibt es weitere lohnenswerte Angebote im PlayStation Store. Limbo, ein Meisterwerk aus dem Jahr 2010, ist für nur 0,99 Euro verfügbar. Dieses Spiel ist bekannt für seine düstere Atmosphäre und seine packenden Rätsel. Ebenso im Angebot ist Slender: The Arrival, das auf 1,19 Euro reduziert wurde. Beide Spiele sind bis zum 4. September 2025 im Angebot.

Limbo, entwickelt von Playdead, ist ein 2D-Puzzle-Plattformer, der für seine minimalistischen, aber eindringlichen Grafiken bekannt ist. Das Spiel führt Dich durch gefährliche Umgebungen, in denen Du einen namenlosen Jungen steuerst, der auf der Suche nach seiner Schwester ist. Die Kombination aus Horror-Elementen und anspruchsvollen Rätseln macht Limbo zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Slender: The Arrival und seine Besonderheiten

Warum Slender: The Arrival spielen? Slender: The Arrival, entwickelt von Blue Isle Studios und Parsec Productions, basiert auf dem beliebten Creepypasta-Charakter Slender Man. Es handelt sich um ein psychologisches Survival-Horror-Spiel, das Dich in die Rolle einer jungen Frau versetzt, die das Verschwinden ihrer Kindheitsfreundin untersucht. Die Atmosphäre und die packenden Jump-Scares machen dieses Spiel zu einem Muss für Horror-Fans.

Das Spiel bietet eine immersive Erfahrung, bei der Du Dich in verlassenen Gebieten mit nur einer Taschenlampe bewaffnet fortbewegen musst. Die Intensität wird durch den unheimlichen Soundtrack und die ständige Bedrohung durch den Slender Man verstärkt. Das Spiel hat kürzlich eine Remaster-Version erhalten, die die Erfahrung auf modernen Konsolen noch eindrucksvoller macht.

Diese Angebote bieten Dir die Möglichkeit, einige der besten Horror-Spiele zu einem Bruchteil ihres ursprünglichen Preises zu erleben. Nutze die Chance, bevor die Rabatte enden, und teile Deine Erfahrungen in den Kommentaren mit uns!