Sichere dir Metaphor: ReFantazio im PS Store mit 40% Rabatt bis Juli 2025

Metaphor: ReFantazio, ein beliebtes Rollenspiel von Atlus, hat gerade einen Preisrutsch im PlayStation Store erlebt. Die Standardedition ist jetzt für 41,99 € erhältlich, was einem Rabatt von 40 % auf den ursprünglichen Preis von 69,99 € entspricht. Diese Aktion läuft jedoch nur bis zum 31. Juli 2025, also hast du nur noch wenige Tage, um zuzuschlagen.

Ein verlockendes Angebot für Fans

Warum ist Metaphor: ReFantazio ein Muss für dich? Wenn du ein Fan der Persona-Serie bist, ist dieses Spiel ein großartiger Zeitvertreib, entwickelt von den gleichen kreativen Köpfen. Es bietet eine packende Fantasy-Welt, die stilistisch und thematisch an die bekannte Persona-Reihe erinnert, aber in einem fantastischen Königreich spielt.

Außerdem gibt es die Digital Anniversary Edition, die ebenfalls um 40 % reduziert ist. Der Preis liegt nun bei 59,99 €, runter von 99,99 €. Dies ist ein hervorragendes Angebot, da sie für weniger als den ursprünglichen Standardpreis zu haben ist und zahlreiche zusätzliche Inhalte bietet.

Inhalte der Digital Anniversary Edition

Was bekommst du mit der Anniversary Edition? Diese Edition enthält das Basisspiel und einige spannende Extras:

Digitales Artbook

Digitaler Soundtrack

Atlus 35th Digital History Book

Digital All-Time Best Soundtrack

Kostüm- & Kampf-BGM-Set

Diese Extras machen die Anniversary Edition zu einem verlockenden Paket für jeden Fan, der mehr aus dem Spiel herausholen möchte.

Kein Rabatt auf DLCs

Welche Einschränkungen gibt es bei der aktuellen Aktion? Leider sind die zahlreichen kostenpflichtigen DLCs des Spiels nicht Teil des aktuellen Angebots. Acht verschiedene Kostümpakete sind weiterhin für jeweils 4,99 € erhältlich, und auch das 34,99 € teure Upgrade-Paket von der Standard- zur Anniversary-Edition bleibt zum vollen Preis.

Für diejenigen, die bereits die Standardedition besitzen, gibt es also keinen zusätzlichen Anreiz, während dieses Verkaufszeitraums ein Upgrade durchzuführen.

Rezeption und Zukunftsperspektiven

Wie wurde das Spiel bisher aufgenommen? Metaphor: ReFantazio erlangte bei seiner Veröffentlichung große Anerkennung und wurde von Metacritic mit dem Must Play-Award ausgezeichnet. Es hat eine beeindruckende Bewertung von 94 Punkten aus 54 Kritikermeinungen. Im PlayStation Store haben 88 % der Spieler dem Spiel fünf Sterne gegeben, was zu einer Gesamtbewertung von 4,73 von 5 führt.

Die kritische Anerkennung könnte ein guter Grund sein, das Spiel jetzt zu kaufen, um für einen möglichen Nachfolger bereit zu sein. Der Spieledirektor, Katsura Hashino, hat bereits angedeutet, dass es Pläne für eine Fortsetzung geben könnte, auch wenn diese noch nicht konkret sind.

Ein Spiel für Fans der Persona-Serie

Was macht das Gameplay von Metaphor: ReFantazio besonders? Das Spiel bietet eine Mischung aus traditionellen rundenbasierten Kämpfen und Echtzeit-Action, was Fans der Persona-Reihe bekannt vorkommen dürfte. In einer mittelalterlichen Fantasy-Welt angesiedelt, verfolgt der Spieler die Geschichte von Will, einem Waisenjungen des magiebegabten Elda-Stammes, der auf der Suche nach einer Möglichkeit ist, einen Fluch zu brechen.

Die Kampfmechaniken erlauben es dir, mächtige Archetypen zu erwecken, die verschiedene Fähigkeiten kombinieren und einzigartige Klassen erstellen können. Diese Mechanik hebt das Spiel von anderen Rollenspielen ab und bietet eine tiefere Spielerfahrung.

Was hältst du von Metaphor: ReFantazio? Hast du es schon gespielt oder planst du es zu kaufen, bevor die Rabattaktion endet? Teile deine Meinung in den Kommentaren!