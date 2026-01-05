Neue GTA Online Outfits: So schaltest du die begehrten Items frei!

Rockstar Games bereitet mit dem GTA Online Update A Safehouse in the Hills eine Reihe neuer Kleidungsstücke vor, die in den kommenden Wochen in typischer Dripfeed-Manier ins Spiel integriert werden. Sowohl GTA+-exklusive Items als auch für alle zugängliche saisonale Outfits sind Teil dieser geplanten Inhalte. Besonders spannend: Einige Kleidungsstücke lassen sich nur durch spezielle Missionen oder Herausforderungen freischalten.

Neue Outfits für alle Plattformen

Welche Kleidungsstücke erhalten alle Nutzer? Alle Spieler auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC können sich auf eine Vielzahl neuer Kleidungsstücke freuen. Dazu gehören:

Red Year of the Horse Tee

Valentines Onesie Outfit

High Life 420 Outfit – Erhalte es, indem du alle 7 Wellen des neuen Überlebensmodus Stoner Survival erfolgreich abschließt (ab April 2026 verfügbar).

– Erhalte es, indem du alle 7 Wellen des neuen Überlebensmodus Stoner Survival erfolgreich abschließt (ab April 2026 verfügbar). Golden Clover Outfit – Freischaltbar durch das Öffnen eines goldenen Kleeblatts.

– Freischaltbar durch das Öffnen eines goldenen Kleeblatts. Lucky Clover Outfit – Sammle alle 25 versteckten Lucky Clovers.

– Sammle alle 25 versteckten Lucky Clovers. The Unwavering Outfit – Erhalte es nach dem Absolvieren von 25 Feuerwehr-Einsätzen.

– Erhalte es nach dem Absolvieren von 25 Feuerwehr-Einsätzen. The Forklift Certified Outfit – Nimm an den Forklift Operator Einsätzen teil.

– Nimm an den Forklift Operator Einsätzen teil. Burgundy Rockstar Varsity Crewneck

Navy Rockstar Varsity Crewneck

Los Santos Soccer Jersey

GTA+ exklusive Kleidung

Welche Items sind ausschließlich für GTA+ Mitglieder verfügbar? Nur Besitzer eines GTA+ Abonnements auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (Enhanced) erhalten monatlich exklusive Kleidungsstücke. Dazu gehören:

Junk x Jackal Tee

Junk x Jackal Wide Jeans

Orange Camo Yeti Tee

Bigness Crowned Varsity Jacket

Bigness Crowned Wide Jeans

LS Golf Club Varsity Jacket

Pfister Chore Jacket

Feud Anniversary Baseball Shirt

Freischaltung über Events und Herausforderungen

Wie kannst du die neuen Outfits freischalten? Viele der Items sind an besondere Spielmechaniken oder zeitlich begrenzte Events gekoppelt. Damit fordert Rockstar die Community heraus, im Rahmen der kommenden Wochen aktiv zu bleiben und die Herausforderungen zu meistern. Besonders erwähnenswert sind die Arbeiten als Feuerwehrmann oder Gabelstaplerfahrer, sowie die Jagd nach speziellen Kleeblatt-Objekten.

Regelmäßige Updates mit neuen Inhalten

Wie ist der Veröffentlichungsrhythmus geplant? Die neuen Kleidungsstücke werden nicht alle auf einmal erscheinen. Stattdessen verteilt Rockstar die Inhalte nach dem bewährten „Dripfeed“-Prinzip über die kommenden Wochen – wahrscheinlich im wöchentlichen Event-Rhythmus. Achte also auf jeden neuen Donnerstag in GTA Online, denn dann beginnt traditionell das Event-Wochenende mit potenziellen Freischaltungen.

Was bedeutet das Update für dich?

Warum lohnt es sich, aktiv zu bleiben? Das Update A Safehouse in the Hills führt nicht nur neue Inhalte ein, sondern verknüpft Outfits stärker als bisher mit Gameplay-Aktivitäten. Dadurch entsteht zusätzliche Motivation, verschiedene Spielmodi wie Survival, Versorgungsaufträge und Sammelobjekte zu nutzen. Besonders für Sammler und Langzeitfans von GTA Online bietet sich jetzt ein idealer Anlass, regelmäßig zurückzukehren.

Wie findest du die neuen Outfits und Anforderungen? Wirst du die Herausforderungen annehmen, um sie zu sammeln? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!