AverMedia Streamline Mini+ im Test: Kompakte Capture Card für Streaming und Recording

Capture Cards gehören für viele Streamer und Content Creator mittlerweile zur Standardausstattung. Wer Gameplay von Konsolen aufzeichnen oder live streamen möchte, kommt an einer solchen Lösung kaum vorbei. Genau hier setzt die AverMedia Streamline Mini+ an.

Die Capture Card richtet sich vor allem an Creator, die ein möglichst kompaktes und unkompliziertes Setup wollen. Statt großer Desktop-Hardware oder komplexer Einbaukarten setzt AverMedia auf ein kleines externes Gerät, das sich einfach per USB anschließen lässt.

Ich habe mir die Streamline Mini+ im Alltag genauer angesehen und getestet, wie gut sie sich für Streaming, Aufnahmen und Content-Produktion eignet.

Technische Daten im Überblick

Modell : AverMedia StreamLine MINI+ (GC311G2)

: AverMedia StreamLine MINI+ (GC311G2) Auflösung Aufnahme : bis zu 1080p60

: bis zu 1080p60 Passthrough : bis zu 4K60 HDR, 1440p144 HDR, 1080p240 HDR

: bis zu 4K60 HDR, 1440p144 HDR, 1080p240 HDR HDR-Passthrough : ja

: ja Videoeingang : HDMI 2.0

: HDMI 2.0 Videoausgang (Passthrough) : HDMI 2.0

: HDMI 2.0 Verbindung zum PC : USB 3.0 Typ-C

: USB 3.0 Typ-C Videoformate : YUY2 / NV12 / MJPEG

: YUY2 / NV12 / MJPEG Software : AVerMedia Streaming Center (Windows), kompatibel mit OBS

: AVerMedia Streaming Center (Windows), kompatibel mit OBS Kompatibilität : Windows, macOS, iPadOS (USB-C)

: Windows, macOS, iPadOS (USB-C) Abmessungen : 112,5 × 66,1 × 20,9 mm

: 112,5 × 66,1 × 20,9 mm Gewicht : 85 g

: 85 g
UVP: ca. 89,99 Euro

Klein und kompakt, die AverMedia Streamline Mini+. © AverMedia/PlayCentral.de

Design und Verarbeitung: Unauffällig, aber funktional

Die Streamline Mini+ gehört zur Kategorie der externen Capture Cards, die einfach auf dem Schreibtisch stehen und ohne großen Installationsaufwand funktionieren sollen. Genau diesen Ansatz verfolgt AverMedia hier konsequent.

Das Gerät ist kompakt und leicht. Es fällt im Setup kaum auf und lässt sich problemlos neben Monitor, Konsole oder Audiointerface platzieren. Gerade für kleinere Streaming-Setups ist das ein Vorteil, weil der Schreibtisch nicht zusätzlich mit großer Hardware zugestellt wird.

Laut AVerMedia besteht das Gehäuse außerdem zu rund 60 Prozent aus recyceltem Kunststoff (PCR). Damit versucht der Hersteller, den ökologischen Fußabdruck der Hardware etwas zu reduzieren. Im Alltag merkt man davon natürlich nichts, aber es ist ein interessanter Schritt, der zeigt, dass auch Hardwarehersteller zunehmend auf nachhaltigere Materialien achten.

Natürlich fühlt sich das Gerät nicht wie ein massiver Metallblock an, aber für den vorgesehenen Einsatzzweck reicht die Stabilität völlig aus. Da die Capture Card ohnehin meist fest auf dem Schreibtisch liegt, spielt extreme Robustheit hier eine eher untergeordnete Rolle.

Auf der Rückseite befinden sich die wichtigsten Anschlüsse. Dazu gehören ein HDMI-Eingang für das Signal der Konsole oder eines anderen Geräts, ein HDMI-Ausgang für das Passthrough zum Monitor sowie die USB-C-Verbindung zum PC. Die Anordnung ist übersichtlich und logisch, sodass beim Anschließen kaum Fragen entstehen.

Einrichtung: Schnell startklar ohne großes Setup

Einer der größten Vorteile der Streamline Mini+ ist die unkomplizierte Einrichtung. Capture Cards können je nach Modell durchaus etwas komplex sein, besonders wenn Treiber, Software und mehrere Signalwege ins Spiel kommen. Hier läuft alles deutlich einfacher ab.

Das Setup folgt einem klaren Schema. Die Konsole oder ein anderes HDMI-Gerät wird über den HDMI-Eingang mit der Capture Card verbunden. Der HDMI-Ausgang leitet das Signal direkt an den Monitor weiter. Zusätzlich wird die Karte per USB mit dem PC verbunden.

Sobald diese Verbindungen stehen, wird das Gerät in der Regel automatisch erkannt. In meinem Test funktionierte die Streamline Mini+ sofort mit OBS Studio, ohne dass zusätzliche Treiber notwendig waren. Möglich wird das durch den UVC-Standard (USB Video Class), über den viele Capture Cards als einfache Videoquelle vom System erkannt werden.

Alternativ kann man auch die hauseigene Software AVerMedia Streaming Center verwenden. Diese richtet sich vor allem an Nutzer, die eine Komplettlösung für Aufnahme und Streaming suchen, ohne direkt mit komplexeren Tools arbeiten zu wollen.

Videoqualität: Sauberes Signal für Streaming und Aufnahmen

Der wichtigste Punkt bei jeder Capture Card ist natürlich die Videoqualität. Schließlich entscheidet sie darüber, wie gut das Gameplay später im Stream oder im YouTube-Video aussieht.

Die Streamline Mini+ unterstützt Aufnahmen mit bis zu 1080p bei 60 Bildern pro Sekunde und deckt damit genau den Bereich ab, in dem sich die meisten Streaming-Plattformen ohnehin bewegen. Für typische Gameplay-Aufnahmen oder Livestreams liefert die Karte damit mehr als ausreichend Spielraum.

Parallel dazu bietet sie ein 4K60-Passthrough, sodass das Signal ohne spürbare Einschränkungen an den Monitor weitergegeben wird. Während die Aufnahme selbst auf Full HD begrenzt ist, kann das durchgeschleifte Signal deutlich höhere Auflösungen und Bildraten darstellen. Neben 4K60 HDR unterstützt die Capture Card auch 1440p mit bis zu 144 Hz sowie 1080p mit bis zu 240 Hz. Wer also auf einem High-Refresh-Monitor spielt, kann weiterhin mit sehr hohen Bildraten zocken, während im Hintergrund eine Aufnahme erstellt wird.

Im Test lieferte die Capture Card ein sauberes und stabiles Signal. Farben wirkten natürlich, Bildfehler oder auffällige Kompressionsartefakte traten nicht auf, sodass sich das Gameplay problemlos für Streams oder Videoaufnahmen nutzen lässt.

Latenz im Gameplay: Spielen ohne spürbare Verzögerung

Ein häufiger Kritikpunkt bei Capture Cards ist die mögliche Verzögerung des Bildsignals. Wenn das Passthrough-Signal verzögert wäre, würde sich das Gameplay träge anfühlen und schnelle Spiele deutlich unangenehmer werden.

Bei der Streamline Mini+ konnte ich im Alltag keine störende Verzögerung feststellen. Durch das direkte HDMI-Passthrough wird das Signal praktisch ohne Umweg an den Monitor weitergeleitet, während der PC parallel das Aufnahme-Signal erhält.

Gerade bei schnellen Spielen wie Shootern oder Actiontiteln ist das ein wichtiger Punkt. Hier möchte man schließlich nicht gegen eine zusätzliche Verzögerung kämpfen.

Kompatibilität: Konsolen, Kameras und mehr

Die StreamLine MINI+ ist nicht nur für klassische Konsolen-Setups gedacht. Natürlich funktioniert sie problemlos mit Geräten wie PlayStation 5, Xbox Series X oder Nintendo Switch (2), die über HDMI angeschlossen werden.

Darüber hinaus lässt sich die Capture Card auch mit anderen HDMI-Quellen nutzen. Dazu gehören beispielsweise Systemkameras oder Actioncams, die über HDMI ein Bildsignal ausgeben. In Streaming-Software kann die Kamera so ähnlich wie eine Webcam verwendet werden, was besonders für Streamer interessant ist, die ihr Setup aufwerten möchten.

Interessant ist außerdem die breite Plattformunterstützung. Neben Windows funktioniert die Capture Card auch mit macOS sowie mit iPads mit USB-C-Anschluss. Dadurch lässt sich das Gerät auch mobil einsetzen, etwa für einfache Streaming- oder Recording-Setups unterwegs. Auch Ultra-Wide-Auflösungen wie 3440 × 1440 oder 2560 × 1080 werden unterstützt, was besonders für PC-Streamer interessant sein kann.

Software: AVerMedia Streaming Center als Einstieg, OBS als Profi-Lösung

AverMedia liefert mit AVerMedia Streaming Center eine eigene Software mit, die Aufnahme und Streaming direkt ermöglicht. Sie bietet grundlegende Funktionen wie Videoaufnahme, Streaming auf verschiedene Plattformen sowie einfache Einstellungen für Audio und Bild. Für Einsteiger kann das durchaus praktisch sein, weil man alles aus einer Oberfläche heraus steuern kann.

Viele Creator werden allerdings früher oder später zu OBS Studio wechseln, weil es deutlich mehr Möglichkeiten bietet. Die gute Nachricht ist, dass die Streamline Mini+ problemlos mit OBS zusammenarbeitet. In meinem Test wurde die Capture Card direkt erkannt und ließ sich ohne größere Anpassungen nutzen. Damit bleibt das Setup flexibel und lässt sich problemlos in bestehende Streaming-Workflows integrieren.

Laut Hersteller sollte der Rechner mindestens über einen Intel Core i5 der sechsten Generation oder einen vergleichbaren Ryzen-Prozessor verfügen. Empfohlen werden außerdem 8 GB Arbeitsspeicher. Für Laptops nennt AVerMedia beispielsweise einen Core i7-7700HQ mit einer dedizierten Grafikkarte wie der GTX 1050 Ti.

Für wen eignet sich die Streamline Mini+?

Die Streamline Mini+ richtet sich vor allem an Creator, die eine unkomplizierte Capture-Lösung suchen. Besonders gut passt das Gerät zu Konsolen-Setups, bei denen Gameplay aufgenommen oder gestreamt werden soll.

Auch für YouTube-Creator, die Let’s Plays oder Gameplay-Videos produzieren, bietet die Capture Card ausreichend Leistung. Die Bildqualität ist stabil, das Setup schnell eingerichtet und das Gerät benötigt kaum Platz auf dem Schreibtisch.

Gerade Einsteiger profitieren davon, dass hier keine komplizierte Installation notwendig ist. Man schließt das Gerät an und kann praktisch sofort mit der Aufnahme beginnen.

Preis und Einordnung

Im Capture-Card-Markt gibt es mittlerweile eine große Bandbreite an Geräten. Einige Modelle richten sich klar an professionelle Streaming-Setups mit besonders hohen Framerates oder erweiterten Funktionen.

Die Streamline Mini+ positioniert sich eher als kompakte und unkomplizierte Lösung für Creator, die Gameplay aufnehmen oder streamen möchten, ohne sich mit komplexer Hardware beschäftigen zu müssen.

Sie liefert genau das, was viele Nutzer benötigen: stabile Videoaufnahme, flüssiges Passthrough und eine einfache Integration in Streaming-Software.

Fazit von Patrik Hasberg

Die AverMedia Streamline Mini+ verfolgt ein klares Konzept. Sie möchte keine High-End-Capture-Card für komplexe Streaming-Studios sein, sondern eine kompakte Lösung für Creator, die Gameplay möglichst unkompliziert aufnehmen oder streamen möchten.

Im Alltag funktioniert das erstaunlich gut. Die Einrichtung geht schnell, das Gerät wird von gängiger Streaming-Software problemlos erkannt und das Bildsignal bleibt stabil und sauber. Gerade das 4K60-Passthrough sorgt dafür, dass man weiterhin flüssig spielen kann, während im Hintergrund aufgenommen wird.

Besonders positiv aufgefallen ist mir dabei die problemlose Inbetriebnahme. Sowohl mit OBS Studio als auch mit der Hersteller-Software AVerMedia Streaming Center wurde das Signal meiner PlayStation 5 sofort erkannt. Bild und Ton standen direkt zur Verfügung, ohne dass ich erst Auflösung, Audioquellen oder andere Einstellungen anpassen musste. Gerade bei Capture Cards ist das nicht selbstverständlich und gehört hier definitiv zu den großen Stärken der Streamline Mini+.

Natürlich stößt man irgendwann an Grenzen. Wer besonders hohe Framerates aufnehmen möchte oder spezielle Profi-Funktionen sucht, wird sich eher im High-End-Segment umsehen müssen. Für viele Creator sind diese Features jedoch gar nicht notwendig.

Unterm Strich liefert die Streamline Mini+ genau das, was viele Streaming-Setups brauchen: eine kompakte, unkomplizierte Capture Card, die sich schnell einrichten lässt und zuverlässig Gameplay-Signale für Streams oder Aufnahmen bereitstellt.

✅ Pro

Kompaktes und unauffälliges Design, das sich problemlos in jedes Streaming- oder Gaming-Setup integrieren lässt

Sehr einfache Plug-and-Play-Einrichtung ohne komplizierte Installation

4K60-Passthrough sorgt für flüssiges Gameplay auf dem Monitor während der Aufnahme

Sauberes und stabiles Videosignal für Streaming und Gameplay-Aufnahmen

Problemlos mit OBS und anderer Streaming-Software nutzbar

❌ Kontra

Aufnahme auf maximal 1080p60 begrenzt, keine 4K-Aufnahme möglich

Weniger erweiterte Profi-Features als bei teureren High-End-Capture-Cards

Die AverMedia Streamline Mini+ ist eine kompakte und unkomplizierte Capture Card, die sich besonders für Creator eignet, die Gameplay von Konsolen schnell, zuverlässig und ohne komplexes Setup aufnehmen oder streamen möchten.