Live-Ticker – Summer Game Fest 2026 (zuletzt aktualisiert: 05.06., 17:15 Uhr

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Hier findet ihr alle wichtigen Infos, Trailer, Release-Termine und Überraschungen rund um das Summer Game Fest 2026 in Echtzeit.

17:15 Uhr – Der Countdown läuft

Der Live-Ticker zum Summer Game Fest 2026 ist eröffnet. Noch knapp sechs Stunden dauert es, bis Geoff Keighley die große Sommer-Show startet und vermutlich mindestens einmal sehr bedeutungsvoll „World Premiere“ sagt.

Bis dahin bleibt wie immer viel Raum für Spekulationen: Welche Publisher haben Überraschungen vorbereitet? Welche Trailer werden heute gezeigt? Und gibt es vielleicht sogar eine Enthüllung, mit der niemand rechnet? Ab 23 Uhr wissen wir mehr und halten euch hier live auf dem Laufenden!

Originalmeldung: Heute Abend ist es so weit: Das Summer Game Fest 2026 startet um 23 Uhr deutscher Zeit und eröffnet damit eines der wichtigsten Gaming-Wochenenden des Jahres.

Die Show wird live aus dem Dolby Theatre in Los Angeles übertragen und von Geoff Keighley sowie Lucy James moderiert. Erwartet werden neue Trailer, Gameplay-Enthüllungen, Release-Termine und mehrere Überraschungen von Studios und Publishern aus der gesamten Branche.

Anders als bei einer State of Play oder einem Xbox Showcase steht beim Summer Game Fest nicht nur eine Plattform im Mittelpunkt. Stattdessen geht es um Spiele für PlayStation, Xbox, Nintendo Switch 2, PC und weitere Plattformen.

Heute Abend läuft das Summer Game Fest 2026

Das Summer Game Fest zählt inzwischen zu den wichtigsten Präsentationen des Jahres. Seit dem Ende der klassischen E3 hat sich die Show als zentrale Bühne für neue Trailer, Weltpremieren, Gameplay-Enthüllungen und Release-Termine etabliert.

Auch 2026 dürfte das Event wieder zahlreiche Publisher, Entwickler und Plattformen zusammenbringen. Anders als bei Sonys State of Play oder dem Xbox Games Showcase handelt es sich nicht um eine reine Plattform-Show. Stattdessen können Ankündigungen für PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, PC und weitere Systeme erwartet werden.

Summer Game Fest 2026: Uhrzeit, Stream und Moderation

Die wichtigsten Infos zur heutigen Show im Überblick:

Event: Summer Game Fest 2026

Summer Game Fest 2026 Datum: Freitag, 5. Juni 2026

Freitag, 5. Juni 2026 Uhrzeit: 23:00 Uhr deutscher Zeit

23:00 Uhr deutscher Zeit Ort: Dolby Theatre, Los Angeles

Dolby Theatre, Los Angeles Moderation: Geoff Keighley und Lucy James

Geoff Keighley und Lucy James Stream: YouTube, Twitch und offizielle Summer-Game-Fest-Kanäle

YouTube, Twitch und offizielle Summer-Game-Fest-Kanäle Fokus: Neue Spiele, Trailer, Gameplay, Release-Termine und Überraschungen

Wie lange die Show genau dauert, bleibt abzuwarten. In den vergangenen Jahren bewegten sich die großen Keighley-Shows meist im Bereich von rund zwei Stunden. Fans sollten also etwas Zeit einplanen.

Was könnte beim Summer Game Fest gezeigt werden?

Offiziell wurde noch nicht vollständig verraten, welche Spiele Teil der Show sein werden. Genau das macht den Reiz des Summer Game Fest aus. Viele Ankündigungen werden bis zur letzten Minute geheim gehalten.

Zu erwarten sind vor allem neue Trailer und Updates zu bereits angekündigten Spielen. Gleichzeitig ist das Summer Game Fest traditionell auch eine Bühne für Weltpremieren, bei denen komplett neue Projekte erstmals gezeigt werden.

Spannend wird außerdem, welche Publisher ihre größten Neuigkeiten für das Summer Game Fest aufheben und welche Ankündigungen erst beim Xbox Games Showcase am Sonntag folgen. Gerade Microsoft dürfte einige Inhalte bewusst für die eigene Show zurückhalten.

Kommt GTA 6 vor?

Wie bei praktisch jeder großen Gaming-Show stellen sich viele Fans auch diesmal die Frage, ob Rockstar Games mit „GTA 6“ auftauchen könnte.

Einen offiziellen Hinweis darauf gibt es bislang nicht. Rockstar veröffentlicht große Trailer und Neuigkeiten traditionell bevorzugt über die eigenen Kanäle. Deshalb sollten die Erwartungen gedämpft bleiben.

Ganz ausschließen lässt sich bei einer großen Show wie dem Summer Game Fest zwar nichts. Realistischer ist jedoch, dass „GTA 6“ heute Abend keine große Rolle spielt.

Warum das Summer Game Fest 2026 so spannend ist

Das diesjährige Summer Game Fest findet in einer besonders dichten Showcase-Woche statt. Sony hat mit der State of Play bereits vorgelegt, am Sonntag folgt Microsoft mit dem Xbox Games Showcase und einer eigenen „Gears of War: E-Day“-Direct.

Dazwischen liegt Geoff Keighleys große Multiplattform-Show. Genau deshalb könnte das Summer Game Fest 2026 für viele Third-Party-Publisher zur wichtigsten Bühne der Woche werden.

Für Spielerinnen und Spieler bedeutet das: Heute Abend könnte es Trailer, Termine und Überraschungen zu zahlreichen Spielen geben, die nicht exklusiv an eine Plattform gebunden sind.

Wir begleiten das Summer Game Fest 2026 ab 23 Uhr live und aktualisieren diesen Artikel fortlaufend mit allen wichtigen Ankündigungen.