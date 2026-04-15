Crimson Desert: Hauptquest Zum Nest – Lösung für Spitze des Aufstiegs und Energie-Rätsel

Die Hauptquest Zum Nest ist das große Finale von Kapitel 5 in Crimson Desert und gleichzeitig der Abschluss der Questreihe Schwarz und Weiß. Die Mission startet in der Region Demeniss, sobald du Geheimnis der Kirche abgeschlossen hast. Danach wartet kein klassischer Bossrun, sondern ein mehrstufiges Umgebungsrätsel in einem gewaltigen Turm, die Spitze des Aufstiegs.

Der Knackpunkt: Der Zugang ist nicht einfach eine Tür (denn die ist zerstört!), die du öffnest, sondern ein Kletterabschnitt mit Windmechanik, gefolgt von mehreren Energie-Rätseln, die du mit Licht, Kraft des Axioms und drehbaren Wandpanelen löst. Hier kommt die Schritt-für-Schritt-Lösung, damit du dich nicht in der Turmmechanik verhedderst.

Weg in die Spitze des Aufstiegs

Wo befindet sich die Spitze des Aufstiegs in Zum Nest? Der Turm steht im nördlichen Demeniss, und der erste Stolperstein ist direkt am Anfang: Der Haupteingang ist verriegelt. Stattdessen musst du außen am Mauerwerk hochklettern, bis du eine runde Fensteröffnung erreichst, die als alternativer Einstieg dient.

Der Turm befindet sich im nördlichen Demeniss. © Pearl Abyss

Beim Aufstieg arbeitest du dich über hervorstehende Plattformen nach oben. Das Klettern zehrt an der Ausdauer, also plane den Weg in Etappen und gönne dir kurze Pausen auf den Vorsprüngen, damit sich die Ausdauer wieder auffüllt. Wer hier hektisch durchzieht, rutscht schnell ab und verliert Zeit.

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Hinweis: Hast du zu wenig Ausdauer oder willst es etwas einfach haben, gibt es eine Höhle, die ins Innere des Turms führt. Diese befindet sich vom Eingang aus gesehen unten rechts.

Welche Fehler solltest du beim Windschacht vermeiden? Im Inneren der Fensteröffnung landest du in einem Bereich mit Windschacht-System. An den Wänden sitzen zwei blaue Energieknoten, die du ausdrücklich nicht zerstören solltest. Stattdessen spring in die Mitte, aktiviere deinen Gleiter, und lass dich vom Wind automatisch nach oben tragen. Ganz oben setzt du auf einer Plattform auf, dort startet direkt das erste Energie-Rätsel.

Durch dieses große runde Fenster gelangt ihr schließlich endlich in den Turm. © Pearl Abyss

Grundmechanik der Energie-Rätsel

Wie funktionieren die Energie-Linienrätsel im Turm? In der Spitze des Aufstiegs musst du Energie-Linien so umleiten, dass am Ende eine durchgehende Verbindung von links nach rechts entsteht.

Zum Aufdecken der Energiepfade nutzt du entweder die Lichtreflexion deines Schwerts (L1+R1 auf PlayStation oder LB+RB auf Xbox) oder alternativ die Lampe. Danach greifst du mit Macht des Axioms (R3) die Wandpanele, und rotierst sie mit dem rechten Stick, bis die Linien sauber ineinandergreifen.

Energie-Linien sichtbar machen: Reflexion oder Lampe

Panele greifen: Macht des Axioms über R3

Ausrichten: Panelrotation mit rechtem Stick

Ziel: durchgehende Verbindung von links nach rechts

Erstes Rätsel mit vier Wandpanelen

Wie löst du das erste Panelrätsel in der Spitze des Aufstiegs? Das erste Puzzle setzt auf zweimal vier einzelne Wandpanele, die du so drehen musst, dass die Energie ohne Unterbrechung auf die rechte und linke Seite zum Aufzug weitergeleitet wird. Am besten funktioniert ein systematischer Ansatz, statt wild an allem zu drehen.

Beginne unten links, richte dieses Segment aus und arbeite dich anschließend Schritt für Schritt nach rechts vor. So vermeidest du, dass eine bereits korrekte Verbindung wieder zerstört wird, während du an einem anderen Teil herumprobierst.

Muss man nicht so machen, aber wir haben den Energieknoten kurz entfernt, um die Linie beim Einstellen direkt sichtbar zu machen. Danach muss dieser aber wieder zurück. © Pearl Abyss

Was passiert nach der richtigen Ausrichtung? Sobald alle Panele korrekt stehen (siehe Bild oben) und die Verbindung vollständig ist, fährt der Aufzug eine Ebene höher.

Zweites Rätsel mit großer Drehscheibe

Was musst du bei der großen Rotationsscheibe einstellen? Im zweiten Puzzle wartet eine große, kreisförmige Steinscheibe. Du musst sie mehrfach drehen, bis die Energie-Linien gleichzeitig auf der linken, unteren und rechten Seite korrekt andocken. Wenn es passt, bestätigt ein deutliches Klickgeräusch die richtige Position.

So ist die große Drehscheibe korrekt ausgerichtet. © Pearl Abyss

Nach dem Klick setzt sich der Mechanismus automatisch in Bewegung: Die Plattform hebt dich weiter nach oben. Das Timing kann dabei fies sein, wenn du zu weit wegstehst oder gerade noch herumjustierst.

Wie kommst du weiter, wenn du die Plattform verpasst? Falls du nicht rechtzeitig auf dem Lift steht, ist die Passage nicht verloren. Nutze deinen Gleiter und die aufsteigende Windströmung, um nach oben zu schweben. Oben angekommen, beginnt sich eine massive Plattform langsam in Richtung Abyss zu bewegen.

Weiterer Ablauf nach dem Turmaufstieg

Wie geht es nach dem Aktivieren des Aufzugs weiter? Mit dem erfolgreichen Abschluss der zweiten Energiekonfiguration hast du den zentralen Aufzug in Gang gesetzt. Danach folgt keine weitere Panelkombination mehr in diesem Abschnitt, sondern ein Übergang in den nächsten großen Moment der Quest.

Die riesige Plattform trägt dich langsam weiter in Richtung Abyss. Dort wartet als nächster Schritt das Himmelsweg-Rätsel.

Ziemlich luftig hier oben! © Pearl Abyss

Wie lief die Quest Zum Nest bei dir ab: bist du beim Kletterteil hochgekommen oder haben dich eher die Energie-Linien im Turm aufgehalten? Schreib es in die Kommentare.