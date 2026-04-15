Crimson Desert: Zum Nest – Lösung um den Himmelsweg zu aktivieren

Die Hauptquestuest Zum Nest zählt in Crimson Desert zu den Momenten, in denen die Story kurz auf die Bremse tritt und dich mit einem handfesten Puzzle konfrontiert. Wer gerade noch souverän die Spitze der Sterne aktiviert hat, bleibt hier gern länger hängen. Der Knackpunkt: Im Abyss musst du den Himmelsweg aktivieren, um die Verfolgung des Krähenbeschwörers fortsetzen zu können.

Damit du nicht wie viele andere minutenlang im Kreis läufst, findest du hier die klaren Schritte, um den Himmelsweg in Gang zu setzen. Wichtig: Halte in dem Bereich die Augen offen, denn es gibt fiese Pflanzen, die dir Leben abziehen, wenn du zu nah dranstehst.

Der Weg zum Himmelsweg

Wo beginnt das Rätsel im Abyss? Bevor du überhaupt am Himmelsweg schrauben kannst, musst du die Spitze des Aufstiegs erreichen und dort die ersten Rätsel lösen. Der Einstieg liegt in einer Höhle, die sich vom Eingang aus gesehen unten rechts befindet. Alternativ kannst du aber auch durch das große runde Fenster ins Innere des Turms klettern. Wie genau die Lösung aussieht, erklären wir euch in diesem Guide.

Sobald du dich bis nach oben gearbeitet hast, bringt dich ein Aufzug schließlich in den Abyss zum Himmelsweg, wo das Questziel Aktiviere den Himmelsweg auftaucht.

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© Pearl Abyss

Laser korrekt ausrichten

Wie setzt du die Laser für den Himmelsweg richtig? Direkt am Startpunkt im Abyss solltest du nach oben schauen: Über dir befindet sich ein oberer Ring, auf dem drei kugelartige Geräte Laser über eine Lücke feuern. Du erkennst eine zentrale Einheit sowie eine links und eine rechts.

Die mittlere Konstruktion ist nicht das Hauptproblem, aber die linke und rechte sind nicht korrekt ausgerichtet. Nutze Macht der Axiome jeweils an der Rückseite dieser beiden Laser-Orbs, um ihre Ausrichtung zu kontrollieren. Dein Ziel ist, dass jeder Laser die blaue Kristallfläche auf der gegenüberliegenden Seite trifft.

© Pearl Abyss

Sobald beide Laser sauber auf die blauen Kristalle zeigen, ist der erste Teil erledigt. Wenn du hier unsauber arbeitest, wirkt später alles wie ein Bug, dabei fehlt oft nur dieser saubere Trefferwinkel.

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Auf die andere Seite und Stromkreis reparieren

Wie kommst du nach dem Laser-Setup weiter? Als Nächstes musst du die Lücke überqueren. Das geht besonders gut vom linken Laser aus: Von dort kannst du über die Plattformen gleiten und anschließend nach oben klettern. Alternativ funktioniert der Sprung auch über den zentralen Laser, wenn dir die Fluglinie besser liegt.

Welche Teile müssen für den Himmelsweg verbunden werden? Drüben wartet der eigentliche Stolperstein: Du musst zwei Verbindungsrohre wieder anbringen, damit der große runde Schalter mit Energie versorgt wird. Beide Rohre sind im Areal vorhanden, aber leicht zu übersehen, wenn man nur auf den Schalter fixiert ist.

Suche ein unverbundenes Rohr hinter dem zentralen blauen Kristall und verbinde es per Interaktion.

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Finde das zweite Rohr auf dem rechten Pfad, genauer am Kabel hinter dem rechten Kristall, und verbinde auch dieses.

© Pearl Abyss

Wenn beide Verbindungen sitzen, sollte der große runde Schalter sichtbar hochfahren beziehungsweise aktiv wirken. Ab hier ist es nur noch ein letzter Handgriff.

Himmelsweg aktivieren und Krähenbeschwörer weiter verfolgen

Wie aktivierst du den Himmelsweg endgültig? Klettere auf die große Scheibe, die nun aufleuchtet, und setze Kraftschlag auf den runden Button ein.

© Pearl Abyss

Folge nun dem Weg und aktiviere auf der rechten Seite die Apparatur.

© Pearl Abyss

Nach der Aktivierung fährt der Himmelsweg hoch und du kannst die Jagd nach dem Krähenbeschwörer über den Abyss fortsetzen. Wenn du an dieser Stelle noch festhängst, liegt es fast immer daran, dass entweder ein Laser nicht wirklich den Kristall trifft oder eines der beiden Rohre noch nicht korrekt verbunden ist.

Wie lange hast du an Zum Nest gesessen, und war das Himmelsweg-Rätsel für dich ein echter Hänger oder eher ein kurzer Stopp? Schreib es gern in die Kommentare.