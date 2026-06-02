The Witcher 3 auf Steam – Spielerzahlen springen nach DLC-Ankündigung hoch

The Witcher 3 erlebt auf Steam gerade ein kleines Comeback: Nach der Enthüllung eines neuen DLCs sind deutlich mehr Leute zurück in die Spielwelt von Geralt geströmt. Der Effekt zeigt, wie langlebig der Rollenspiel-Klassiker auch über ein Jahrzehnt nach Release noch ist, sobald frischer Content in Aussicht steht.

Konkret geht es um den DLC Songs of the Past, den CD Projekt Red am 27. Mai 2026 angekündigt hat. Obwohl die Erweiterung erst 2027 erscheinen soll, scheint die Ankündigung allein schon gereicht zu haben, um bei vielen wieder die Lust auf einen erneuten Durchlauf zu wecken.

Deutlicher Sprung in den Steam-Zahlen

Wie stark sind die Steam-Spielerzahlen nach dem DLC-Reveal gestiegen? Laut SteamDB hat sich die gleichzeitige Nutzerzahl in kurzer Zeit nahezu verdoppelt. Während die Peaks in den Tagen vor der Ankündigung häufig im Bereich von 15.000 bis 20.000 lagen, kletterte The Witcher 3 am letzten Tag im Mai 2026 auf über 29.000 gleichzeitige Nutzer und damit auf knapp 30.000.

Damit erreicht das RPG den höchsten Stand seit Februar 2026. Für ein Spiel dieses Alters ist das ein bemerkenswertes Signal, zumal sich solche Ausschläge normalerweise nur bei großen Updates, Serien-Hypes oder starken Rabattaktionen zeigen.

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Zeitraum Peak gleichzeitige Nutzer auf Steam Tage vor dem 27. Mai 2026 ca. 15.000 bis 20.000 Letzter Tag im Mai 2026 über 29.000

Warum der DLC schon jetzt Wirkung zeigt

Warum kehren so viele schon vor Release von Songs of the Past zurück? Ein Reveal triggert oft mehrere Dinge gleichzeitig: Nostalgie, erneute Diskussionen in der Community und den Impuls, Speicherstände zu reaktivieren oder einen frischen Run zu starten. Gerade The Witcher 3 eignet sich dafür, weil Nebenquests, Build-Varianten und Story-Entscheidungen selbst nach vielen Stunden noch neue Facetten liefern.

Dazu kommt: Ein DLC mit Release-Ziel 2027 lässt reichlich Zeit, um sich wieder reinzufuchsen, die Story aufzufrischen oder die großen Erweiterungen Hearts of Stone und Blood and Wine erneut mitzunehmen. Wer lange nicht mehr drin war, findet damit eine gute Gelegenheit, den eigenen Spielstand in Ruhe auf Vordermann zu bringen.

Der Blick nach vorn für The Witcher 3 und CD Projekt Red

Welche Rolle spielen Sales-Zahlen und kommende Witcher-Projekte für den Hype? CD Projekt Red hat zuletzt auch kommuniziert, dass The Witcher 3 inzwischen bei 65 Millionen Verkäufen angekommen ist. In Kombination mit dem neuen DLC-Teaser unterstreicht das, wie relevant das Spiel weiterhin ist und wie schnell neue Impulse die Aufmerksamkeit zurückholen können.

Spannend ist außerdem, dass die Rückkehrwelle sehr wahrscheinlich nicht nur auf Steam stattfindet, sondern auch auf PlayStation und Xbox spürbar sein dürfte. Zusätzlich könnte die Vorfreude auf The Witcher 4 in den kommenden Monaten noch mehr Leute motivieren, den dritten Teil wieder anzuwerfen.

Und wenn CD Projekt Red das Spiel in absehbarer Zeit erneut in einen Sale packt, ist ein weiterer Schub gut vorstellbar. Gerade solche Preisaktionen funktionieren bei einem Titel, der als moderner RPG-Standard gilt, seit Jahren zuverlässig.

Wie sieht es bei dir aus: Bist du nach dem Reveal von Songs of the Past wieder nach Velen, Novigrad oder Toussaint zurückgekehrt, oder wartest du lieber bis 2027? Schreib es gern in die Kommentare.