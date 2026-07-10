Jetzt ist es offiziell: GTA Online: The Kortz Center Heist erscheint am 14. Juli 2026. Rockstar hat den Termin für das nächste große Update bestätigt und liefert damit endlich konkrete Details zum neuen Raubüberfall rund um das Kortz Center in Pacific Bluffs.

Im Mittelpunkt steht dieses Mal kein Casino, keine Insel und kein unterirdischer Geheimkomplex, sondern einer der bekanntesten Kulturorte von Los Santos. Gemeinsam mit dem geheimnisvollen Mr. Faber und dem Strippenzieher Raf De Angelis plant ihr einen Kunstraub, bei dem wertvolle Exponate aus dem Kortz Center verschwinden sollen.

GTA Online bekommt einen neuen Kunstraub

In The Kortz Center Heist späht ihr das Museum zunächst aus, sammelt Informationen, fotografiert Gemälde, analysiert Sicherheitsmaßnahmen und sucht nach Wegen hinein und wieder hinaus. Rockstar beschreibt den neuen Raubüberfall als einen Coup, bei dem Planung, Tarnung und Vorbereitung besonders wichtig werden.

Das Ziel ist klar: Ihr sollt die wertvollsten Kunstwerke des Museums stehlen. Dabei geht es aber nicht nur darum, einfach reinzugehen und alles mitzunehmen. Wer maximalen Profit erzielen will, muss möglichst sauber arbeiten. Kunstwerke, deren Diebstahl sofort auffällt, lassen sich auf dem Schwarzmarkt schwerer verkaufen und bringen entsprechend weniger Geld.

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Deshalb spielen offenbar auch Zeugen, Überwachungskameras und Spuren eine größere Rolle. Wer unentdeckt bleibt und Beweise beseitigt, soll am Ende besser verdienen.

Das Atelier wird zur neuen Heist-Basis

Eine wichtige Rolle übernimmt die neue Atelier-Erweiterung für Villen. Wer eine Villa besitzt, kann sie renovieren und um ein Atelier ergänzen. Dort richtet sich ein Kunstfälscher ein, der Fälschungen anfertigt, mit denen ihr echte Werke im Kortz Center ersetzen könnt.

Das Atelier dient damit nicht nur als hübsche Immobilen-Erweiterung, sondern als eigentliche Basis für eure Vorbereitungen. Während ihr den Heist plant, sammeln sich dort Ausrüstung und Technik an. Vor dem Finale könnt ihr daraus euer Setup zusammenstellen und entscheiden, wie ihr den Raub angehen wollt.

Wie bei anderen Immobilien könnt ihr Freunde in euer Atelier einladen. Der Heist kann allein oder mit einem Team aus bis zu vier Spielern gespielt werden. Wer Unterstützung mitbringt, kann möglicherweise mehr Beute aus dem Kortz Center schaffen.

Gestohlene Kunstwerke können verkauft oder ausgestellt werden

Besonders spannend ist ein neues Sammler-Element: Gestohlene Meisterwerke müssen offenbar nicht zwingend verkauft werden. Stattdessen könnt ihr bestimmte Kunstwerke behalten und in eurer Villa ausstellen.

Rockstar spricht von drei neuen Gemälden pro Woche, die gestohlen werden können. Dazu kommt die Möglichkeit, Primärziele entweder an Mr. Fabers Klientel zu verkaufen oder als Trophäe in der eigenen Villa zu präsentieren. Der erste Verkauf pro Woche soll jeweils die höchste Auszahlung bringen.

Damit bekommt The Kortz Center Heist einen stärkeren Wiederspielwert als viele klassische Raubüberfälle. Es geht nicht nur um den einmaligen Abschluss, sondern auch um wöchentliche Ziele, wechselnde Kunstwerke und unterschiedliche Herangehensweisen.

Bonus-GTA$, kostenlose Fahrzeuge und Elite-Belohnungen

Rockstar begleitet den Start des Updates außerdem mit mehreren Boni. Spieler, die im Kunstsammler-Programm angemeldet sind, können sich auf zusätzliche Belohnungen vorbereiten.

Wer GTA Online spielt, erhält einen Bonus in Höhe von 500.000 GTA$ sowie eine kostenlose Benefactor-Limousine mit Bordgeschütz. Wer bis zum 13. Juli einen beliebigen Raubüberfall abschließt, bekommt zusätzlich das NOOSE-Outfit und 1.000.000 GTA$.

Für Besitzer einer Villa gibt es noch mehr. Wer bis zum 13. Juli GTA Online spielt, erreicht den Status als Elite-Mitglied im Programm. Damit winken ein kostenloser Annihilator Stealth, ein Rabatt in Höhe von 1.000.000 GTA$ auf das Atelier, eine Kortz-Center-Skulptur sowie die Möglichkeit, ein besonderes wertvolles Gemälde zu stehlen.

Neue Fahrzeuge und früher Zugriff für GTA+

Neben dem Heist selbst bringt das Sommer-Update auch neue Fahrzeuge nach GTA Online. Rockstar nennt unter anderem Supersportwagen sowie Modelle, die mit Drifttuning und Verbesserungen von Hao’s Special Works ausgestattet werden können.

Mitglieder von GTA+ erhalten außerdem früher Zugriff auf den neuen Grotti Veleno GT. Das Fahrzeug kann ab dem 14. Juli kostenlos im Ausstellungsraum des Vinewood Car Clubs abgeholt werden. Für alle anderen Spieler soll der Wagen eine Woche später in den regulären Verkauf gehen.

Zusätzlich kündigt Rockstar Updates für den Rockstar-Mission-Creator und weitere Inhalte an.

Der nächste große Coup vor GTA 6

Mit The Kortz Center Heist bekommt GTA Online kurz vor dem Release von GTA 6 noch einmal ein großes Update. Besonders interessant ist, dass Rockstar hier nicht einfach einen weiteren klassischen Action-Raubüberfall liefert, sondern den Fokus stärker auf Kunstdiebstahl, Vorbereitung, Fälschungen und Sammler-Mechaniken legt.

Der Release ist für den 14. Juli 2026 geplant. Das Update erscheint für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC.