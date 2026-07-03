Wer ohnehin mit dem Gedanken spielt, sich ein neues Android-Smartphone zuzulegen, bekommt aktuell einen ungewöhnlich starken Bonus dazu: Vodafone kombiniert ausgewählte Smartphones für kurze Zeit mit einem kostenlosen Smart-TV.

Im Mittelpunkt stehen dabei das Google Pixel 10 Pro XL, das Xiaomi 17T und das Xiaomi 17T Pro. Je nach Modell gibt es einen Fernseher mit 43 oder sogar 55 Zoll dazu. Doch lohnt sich das Angebot wirklich? Wir haben uns die Aktion genauer angesehen.

Der Vodafone-Deal in 30 Sekunden

Das bekommt ihr aktuell:

Google Pixel 10 Pro XL mit kostenlosem 55-Zoll-Metz-TV

mit kostenlosem Xiaomi 17T mit kostenlosem 43-Zoll-Xiaomi-TV

mit kostenlosem Xiaomi 17T Pro mit kostenlosem 43-Zoll-Xiaomi-TV

mit kostenlosem Tarife ab 43,99 Euro monatlich

Smartphone jeweils ab 1 Euro Zuzahlung

Registrierung für den TV bis 05.08.2026

Direkt zu den Angeboten:

Warum der Deal interessant ist

Auf den ersten Blick klingt ein kostenloser Fernseher zum Smartphone natürlich attraktiv. Entscheidend ist aber, ob ihr ohnehin einen neuen Mobilfunkvertrag abschließen wolltet.

Denn die Angebote laufen über Vodafone-Tarife mit 36 Monaten Laufzeit. Wer also nur möglichst günstig ein Smartphone kaufen möchte, sollte genau rechnen. Wer dagegen ohnehin einen neuen Vertrag sucht und zusätzlich ein neues Android-Smartphone ins Auge gefasst hat, bekommt hier einen spannenden Bonus obendrauf.

Gerade beim Google Pixel 10 Pro XL fällt die Zugabe vergleichsweise stark aus: Hier gibt es einen 55-Zoll-Metz-TV mit einer UVP von 599 Euro dazu.

Google Pixel 10 Pro XL mit 55-Zoll-TV

Das stärkste Angebot der Aktion ist aus unserer Sicht das Google Pixel 10 Pro XL. Das Smartphone richtet sich an Nutzer, die ein großes Android-Flaggschiff mit starker Kamera, großem Display und langer Software-Unterstützung suchen.

In Kombination mit dem kostenlosen 55-Zoll-TV ergibt sich daraus ein Paket, das vor allem dann interessant ist, wenn ihr Smartphone, Tarif und Fernseher ohnehin gebrauchen könnt.

Beispiel: Google Pixel 10 Pro XL mit GigaMobil M

Das bekommt ihr:

Google Pixel 10 Pro XL für 1 Euro Zuzahlung

GigaMobil M mit 100 GB Datenvolumen

bis zu 300 Mbit/s

51,99 Euro monatlich

36 Monate Laufzeit

kostenloser 55-Zoll-Metz-TV

Die Gesamtkosten über 36 Monate liegen laut Vodafone-Berechnung bei 1.882,62 Euro. Rechnet man den angegebenen Smartphone-Preis sowie die UVP des Fernsehers gegen, ergibt sich ein rechnerischer Effektivpreis von 12,91 Euro pro Monat.

Direkt zum Angebot:

© Vodafone

Noch günstiger für Young-Kunden

Für berechtigte Young-Kunden wird das Pixel-Angebot noch interessanter. Hier gibt es das Google Pixel 10 Pro XL mit dem GigaMobil Young XL.

Das bietet der Tarif:

unbegrenztes Datenvolumen

bis zu 300 Mbit/s

49,99 Euro monatlich

Google Pixel 10 Pro XL für 1 Euro Zuzahlung

kostenloser 55-Zoll-Metz-TV

Die Gesamtkosten über 36 Monate liegen laut Beispiel bei 1.810,62 Euro. Der rechnerische Effektivpreis sinkt dadurch auf 10,91 Euro pro Monat, wenn Smartphone und TV eingerechnet werden.

Gerade für alle, die viel mobil streamen, zocken oder unterwegs große Datenmengen nutzen, ist das Young-Angebot deshalb besonders interessant.

Direkt zum Angebot:

Xiaomi 17T und Xiaomi 17T Pro mit kostenlosem 43-Zoll-TV

Neben dem Pixel-Angebot gibt es auch zwei Xiaomi-Deals mit kostenlosem Fernseher. Hier fällt der TV etwas kleiner aus, bleibt aber als Zugabe weiterhin spannend.

Xiaomi 17T mit 43-Zoll-TV

Das Xiaomi 17T gibt es in Kombination mit einem kostenlosen 43-Zoll-Xiaomi-TV.

Zur Auswahl stehen unter anderem:

GigaMobil M mit 100 GB für 45,99 Euro monatlich

GigaMobil Young XL mit unbegrenztem Datenvolumen für 43,99 Euro monatlich

Smartphone ab 1 Euro Zuzahlung

kostenloser 43-Zoll-Xiaomi-TV

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Xiaomi 17T Pro mit 43-Zoll-TV

Das Xiaomi 17T Pro ist die stärkere Variante und kostet entsprechend etwas mehr.

Die Konditionen:

GigaMobil M mit 100 GB für 50,99 Euro monatlich

GigaMobil Young XL mit unbegrenztem Datenvolumen für 48,99 Euro monatlich

Smartphone ab 1 Euro Zuzahlung

kostenloser 43-Zoll-Xiaomi-TV

Direkt zum Angebot:

© Vodafone

Für wen lohnt sich die Vodafone-Aktion?

Die Aktion lohnt sich vor allem, wenn mehrere Punkte zusammenkommen:

Ihr sucht ohnehin ein neues Android-Smartphone

Ihr braucht einen neuen Mobilfunkvertrag

Ihr wollt viel Datenvolumen oder unbegrenztes Datenvolumen

Ihr könnt den kostenlosen Fernseher sinnvoll nutzen

Ihr habt kein Problem mit einer Laufzeit von 36 Monaten

Weniger sinnvoll ist das Angebot, wenn ihr bereits einen günstigen Vertrag habt oder eigentlich nur ein Smartphone ohne Tarif sucht. In diesem Fall solltet ihr genau vergleichen, ob sich die Gesamtkosten über drei Jahre wirklich für euch rechnen.

Wie bekommt ihr den kostenlosen Fernseher?

Wichtig: Der Fernseher wird nicht automatisch direkt beim Kauf mitgeliefert. Nach dem Abschluss müsst ihr euch für die Zugabe registrieren.

Die Registrierung ist bis zum 5. August 2026 über die Aktionsseite von Vodafone möglich.

Achtet dabei darauf, dass ihr alle benötigten Daten korrekt angebt und die Frist nicht verpasst. Sonst kann es passieren, dass ihr keinen Anspruch auf den kostenlosen TV habt.

Lohnt sich der Deal wirklich?

Unterm Strich ist die Aktion vor allem dann stark, wenn ihr das Gesamtpaket wirklich nutzen könnt. Besonders das Google Pixel 10 Pro XL mit kostenlosem 55-Zoll-TV wirkt rechnerisch attraktiv, weil die Zugabe einen vergleichsweise hohen Wert hat.

Trotzdem bleibt es ein Mobilfunkvertrag mit langer Laufzeit. Ihr solltet also nicht nur auf die 1-Euro-Zuzahlung und den kostenlosen Fernseher schauen, sondern immer die Gesamtkosten über 36 Monate berücksichtigen.

Wer ohnehin einen neuen Mobilfunkvertrag abschließen möchte und ein neues Android-Flaggschiff sucht, bekommt hier aber ein ziemlich interessantes Paket aus Smartphone, Tarif und TV-Zugabe.

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