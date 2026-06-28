Steam Machine – eBay-Preise schießen nach Ausverkauf der Reservierungen hoch

Valves neue Steam Machine ist noch nicht einmal offiziell in den Haushalten angekommen, da tauchen bereits die ersten Mondpreise auf eBay auf. Nach dem schnellen Ausverkauf der Reservierungen versuchen Scalper jetzt, Vorbestellplätze und Geräte zu Preisen weiterzuverkaufen, die selbst für Enthusiasten schwer zu rechtfertigen sind.

Die Reservierungen starteten am 22. Juni 2026 und waren trotz kontroverser Diskussionen rund um Preis und Nutzen der Linux-basierten Mini-PC-Konsole innerhalb kurzer Zeit weg. Der reguläre Versandbeginn ist für den 30. Juni 2026 angesetzt, doch genau dieses knappe Zeitfenster scheint den Wiederverkaufsmarkt gerade erst richtig anzuheizen.

Reservierungen ausverkauft, Wiederverkauf explodiert

Wie hoch sind die Steam-Machine-Preise auf eBay? Aktuell gehen einzelne Listings so weit, dass eine Steam Machine mit 2 TB SSD und Controller für umgerechnet mehrere Tausend Euro auftaucht. In einem der auffälligsten Angebote wird ein Preis von 3.699,99 US-Dollar genannt, was einem Aufschlag von rund 159 Prozent gegenüber dem ursprünglichen Verkaufspreis entspricht.

Auch die kleineren Varianten bleiben nicht verschont: Für die 512-GB-Ausführung sind Gebote teils schon bei etwa dem Doppelten des eigentlichen Werts angesetzt, während Sofortkauf-Angebote ebenfalls in Regionen schießen, die eher nach Luxus-Hardware als nach Valves Einstiegskonzept klingen.

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Valve hatte zwar Schutzmaßnahmen eingebaut, unter anderem eine Prüfung über das Alter des Accounts, um Massenreservierungen unattraktiver zu machen. Trotzdem scheinen mehrere Reseller an Kontingente gekommen zu sein und nutzen die Knappheit jetzt konsequent aus.

Offizieller Preis sorgt bereits für Diskussionen

Warum wirkt die Steam Machine schon zum Start so teuer? Bereits ohne eBay-Aufschläge ist die Steam Machine für viele ein harter Brocken: Der Basispreis wird mit 1.050 US-Dollar für das 512-GB-Modell ohne Controller beziffert, während das Topmodell mit 2 TB SSD und Controller bei 1.428 US-Dollar liegt. Valve begründet das Preisniveau mit steigenden Fertigungskosten und dem aktuellen wirtschaftlichen Umfeld.

Zusätzlich kommt ein Punkt hinzu, der in der Debatte immer wieder aufploppt: Die Leistungsfähigkeit im Vergleich zu klassischen Konsolen. In mehreren Reviews wird die Linux-basierte Steam Machine zwar als gelungenes Gerät beschrieben, gleichzeitig aber auch als Plattform mit klaren Einschränkungen und teilweise schwankender Performance, die nicht immer mit einer PlayStation 5 mithalten soll. Valve hat sein Marketing zur 4K-Thematik außerdem bereits angepasst, um die tatsächlichen Möglichkeiten präziser darzustellen.

Im Ergebnis wirkt das Gesamtpaket für viele Fans wie ein Premium-Mini-PC, der sich erst dann wirklich lohnt, wenn man das Steam-Ökosystem, PC-Flexibilität und langfristige Nutzung als Investition bewertet.

Scalping bleibt ein Tech-Problem

Welche Folgen hat Scalping für den Steam-Machine-Launch? Der Fall passt in ein größeres Muster: In den letzten Jahren wurden immer wieder große Hardware-Releases von Wiederverkäufern abgegriffen, mit teils absurden Aufschlägen. Selbst digitale Produkte blieben nicht verschont, zuletzt gab es sogar überteuerte Listings rund um GTA 6, obwohl ein Downloadtitel nicht klassisch ausverkauft sein kann.

Bei der Steam Machine wirkt das besonders schräg, weil der Einstiegspreis ohnehin schon hoch ist. Wer hier im Wiederverkauf mehrere Tausend Euro zahlt, könnte für das Geld alternativ auch einen sehr starken Gaming-PC zusammenstellen und hätte am Ende noch Budget für zusätzliche Hardware oder Zubehör übrig.

Spannend wird, wie der Markt auf das Gerät reagiert, sobald die ersten Einheiten ab dem 30. Juni 2026 wirklich ausgeliefert sind und sich ein realistischeres Bild zu Verfügbarkeit, Alltagstauglichkeit und Langzeit-Support ergibt. Bis dahin bleibt die Steam Machine vor allem ein Beispiel dafür, wie schnell Hype und Knappheit im Jahr 2026 in Preis-Extremwerte umschlagen können.

Würdet ihr eine Steam Machine überhaupt zum offiziellen Preis kaufen, oder ist das Gerät für euch erst interessant, wenn sich Verfügbarkeit und Preise normalisieren? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.