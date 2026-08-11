Wizdom Academy auf Steam – Early Access nach Update deutlich verbessert

Wer bei einer magischen Schule sofort an Hogwarts Legacy denkt, aber zugleich gern Gebäude plant und virtuelle Bewohner verwaltet, sollte einen Blick auf Wizdom Academy werfen. Die Management-Simulation kombiniert den kreativen Ausbau einer eigenen Akademie mit Magie, Ressourcenverwaltung und den persönlichen Geschichten ihrer Bewohner.

Wizdom Academy befindet sich seit dem 17. April 2025 im Early Access auf Steam. Nach einem schwierigen Start mit langen Ladezeiten und zahlreichen Fehlern hat sich das Projekt von Kipwak Studio und Lake On Fire inzwischen deutlich verbessert. Die jüngsten Steam-Rezensionen fallen zu 85 Prozent positiv aus, während die Gesamtwertung mit 61 Prozent positiven Stimmen weiterhin ausgeglichen bleibt.

Eine Zauberschule nach eigenen Vorstellungen

Wie verbindet Wizdom Academy Die Sims mit Hogwarts Legacy? Als Schulleiter baut ihr eine komplette Zauberakademie von Grund auf. Stockwerke können übereinandergesetzt und mit Klassenzimmern, Korridoren, Innenhöfen, Türmen sowie geheimen Passagen ausgestattet werden. Damit erinnert der Baumodus an die kreative Hausgestaltung aus Die Sims, nur dass hier ein gewaltiges magisches Schloss entsteht.

Mit der Architektur allein ist es jedoch nicht getan. Ihr entscheidet, welche Fächer in den einzelnen Räumen unterrichtet werden, rekrutiert Lehrkräfte und nehmt neue Schüler auf. Mehr als 100 mögliche Eigenschaften sollen dafür sorgen, dass sich die Bewohner der Akademie unterschiedlich entwickeln. Hinzu kommen über 50 Schicksale, die den späteren Weg der Absolventen beeinflussen.

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Die besten Absolventen können anschließend als Lehrkräfte an die Schule zurückkehren und ihr Wissen an die nächste Generation weitergeben. Gleichzeitig müsst ihr euch mit Streichen, unzufriedenen Angestellten und Ultimaten auseinandersetzen. Ignoriert ihr die Forderungen des Personals, drohen Kündigungen und dadurch neue Probleme im Schulbetrieb.

Magisches Management mit schwierigen Entscheidungen

Welche Herausforderungen warten im Schulalltag? Wizdom Academy ist trotz seiner gemütlichen Optik keine reine Dekorationssimulation. Mana-Dürren, Stromausfälle und knappe Ressourcen können den Betrieb empfindlich stören. Zusätzlich überwacht das sogenannte Directorium eure Fortschritte, bewertet die Qualität der Schule und verlangt regelmäßig Steuern.

Auf der Weltkarte konkurriert eure Akademie zudem mit rivalisierenden Schulen. Expeditionen, neue Dörfer und der Abbau wichtiger Ressourcen erweitern den Management-Anteil. Ihr müsst daher ständig abwägen, ob ihr lieber neue Räume errichtet, das Mana-Lager ausbaut oder Geld für das Personal zurückhaltet.

Das große Update 0.7.0 vom 29. Juli 2026 hat insbesondere den frühen Spielfortschritt, die Mana-Verwaltung, Prüfungen, Abschlüsse und die Weltkarte überarbeitet. Außerdem wurde die Größe der Installation um 66 Prozent reduziert. Laut Entwicklerteam fallen die Ladezeiten nun um bis zu 90 Prozent kürzer aus. Mehrere Hotfixes kümmerten sich danach um weitere Fehler bei Speicherständen, Klassenzimmern, Lehrergehältern und Prüfungen.

Deutlich besser als zum Early-Access-Start

Warum lohnt sich jetzt ein neuer Blick auf Wizdom Academy? Die ursprüngliche Idee war bereits zum Start vielversprechend, wurde aber von technischen Problemen überschattet. Die aktuellen Bewertungen zeigen, dass die umfangreichen Optimierungen offenbar Wirkung entfalten. Weitere Verbesserungen für die Performance sowie für den mittleren und späteren Spielverlauf sind bereits geplant.

Wizdom Academy unterstützt eine deutsche Benutzeroberfläche und deutsche Untertitel. Eine kostenlose Demo steht ebenfalls auf Steam bereit. Regulär kostet die PC-Version 21,99 Euro, am 11. August 2026 ist sie im Rahmen einer Rabattaktion noch für 17,59 Euro erhältlich.

Für Fans von Die Sims, Hogwarts Legacy sowie klassischen Aufbau- und Management-Spielen könnte sich hier ein bislang unterschätzter Geheimtipp entwickeln. Würdet ihr eure eigene Zauberakademie leiten oder wartet ihr lieber auf die fertige Version? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.