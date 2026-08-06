Kennt die Community den Umriss von Leonida bereits besser als gedacht? Ein Gemälde aus dem neuen Kortz Center Heist in „GTA Online“ erinnert gedreht auffällig an die rekonstruierte Karte von „GTA 6“. Mehrere Details sprechen für ein bewusstes Easter Egg. Ein entscheidender Haken schwächt die Theorie allerdings ab.

Gemälde erinnert an die rekonstruierte GTA-6-Karte

Spieler haben im neuen Kortz Center Heist ein mögliches Easter Egg zu „GTA 6“ entdeckt. Im Mittelpunkt steht ein Gemälde, das während der Vorbereitungen im Atelier der eigenen Mansion entsteht.

Auf den ersten Blick zeigt das abstrakte Bild lediglich mehrere grüne, blaue und helle Flächen. Wird das Gemälde jedoch gedreht und mit der vom GTA 6 Mapping Project rekonstruierten Karte verglichen, werden auffällige Gemeinsamkeiten sichtbar.

Die große grüne Fläche erinnert an den bislang angenommenen Umriss von Leonida. Auch kleinere Formen lassen sich überraschend gut mit bekannten Bereichen wie Vice City, Vice Beach, Port Gellhorn und dem großen See im Zentrum der Community-Karte in Verbindung bringen.

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Besonders deutlich wird die vermeintliche Übereinstimmung durch eine über das Gemälde gelegte Darstellung der Karte. Küstenlinien, Inseln und einzelne Verbindungen befinden sich dabei zumindest grob an den erwarteten Positionen.

„The Final Vice“ liefert einen weiteren Hinweis

Zusätzliche Nahrung erhält die Theorie durch den vermeintlichen Namen des Gemäldes. In den ursprünglichen Community-Beiträgen wird das Bild als „The Final Vice“ bezeichnet.

Der Begriff „Vice“ stellt eine offensichtliche Verbindung zu Vice City her. Hinzu kommt der Künstler im Atelier: Er trägt ein Oberteil mit Vice-City-Bezug. Fans wollen an ihm außerdem eine Halskette erkannt haben, die an den Schmuck von Cal Hampton aus „GTA 6“ erinnert.

Für sich genommen wäre keiner dieser Hinweise besonders aussagekräftig. In Kombination mit dem vermeintlichen Kartenumriss erscheint ein bewusst eingebautes Easter Egg jedoch zumindest denkbar.

Rockstar ist dafür bekannt, kommende Spiele und andere Teile des eigenen Universums schon früh mit kleinen Anspielungen zu versehen. Auch unter den weiteren Kunstwerken des Kortz-Center-Updates befinden sich zahlreiche Referenzen an ältere „GTA“- und „Red Dead Redemption“-Spiele.

Ein Detail spricht gegen die Karten-Theorie

Ganz so eindeutig ist die Entdeckung allerdings nicht. Das in den Vergleichen verwendete Bild zeigt offenbar nur eine unfertige Zwischenstufe des Gemäldes.

Während ihr die Vorbereitungsmissionen für den Kortz-Center-Heist abschließt, arbeitet der Fälscher im Atelier weiter an dem Bild. Einzelne Farben, Formen und Linien verändern sich dabei. Auf dem fertigen Gemälde ist der vermeintliche Umriss von Leonida erheblich schwieriger zu erkennen.

Ausgerechnet eine Linie, die in den Vergleichen besonders gut zur rekonstruierten Küste passen soll, verschwindet im weiteren Entstehungsprozess. Das könnte dafür sprechen, dass die Ähnlichkeit lediglich zufällig entstanden ist.

Auch das eigentliche Motiv wird mit zunehmendem Fortschritt deutlicher: Zu sehen sind mehrere menschliche Figuren in einer bewaldeten Umgebung. Die grüne Fläche ist somit nicht zwangsläufig als Landmasse gedacht.

Easter Egg oder glücklicher Zufall?

Damit bleiben zwei mögliche Erklärungen. Rockstar könnte die unfertige Version gezielt so gestaltet haben, dass sie an die von Fans rekonstruierte Karte erinnert. In diesem Fall wäre das Bild weniger eine Enthüllung der tatsächlichen Spielwelt als vielmehr eine augenzwinkernde Anerkennung des GTA 6 Mapping Project.

Ebenso gut könnte es sich um Pareidolie handeln: Die Community erkennt in abstrakten Formen ein vertrautes Muster, obwohl dieses von den Künstlern gar nicht beabsichtigt war. Grüne Flächen vor einem blauen Hintergrund erinnern schließlich schnell an Inseln und Küsten.

Eine Bestätigung von Rockstar gibt es nicht. Das Studio hat bislang auch keine vollständige offizielle Karte von Leonida veröffentlicht. Die aktuelle Rekonstruktion der Mapping-Community basiert auf Trailern, Screenshots und anderen bekannten Aufnahmen und kann bis zum Release noch deutlich von der tatsächlichen Spielwelt abweichen.

Trotz des berechtigten Gegenarguments gehört der Vergleich zu den interessanteren Fan-Theorien der vergangenen Wochen. Wer sich regelmäßig mit der rekonstruierten Karte beschäftigt, dürfte den vertrauten Umriss in der unfertigen Version des Gemäldes jedenfalls nur schwer übersehen.

Was meint ihr: Hat Rockstar hier bewusst die GTA-6-Karte beziehungsweise das Mapping Project verewigt oder sehen die Fans lediglich das, was sie sehen möchten?