Schillerndes Volcanion in Pokémon HOME – so schaltest du es in Z-A frei

In Pokémon-Legenden: Z-A gibt es jetzt einen neuen, ziemlich dicken Anreiz für Sammler: Über Pokémon HOME lässt sich ab sofort ein schillerndes Volcanion freischalten. Der Haken: Es handelt sich nicht um ein simples Geschenk per Code, sondern um eine Belohnung, die erst nach einer ganzen Reihe an Aufgaben verfügbar wird.

Spannend ist das vor allem deshalb, weil Volcanion als Mysteriöses Pokémon ohnehin selten ist und seine schillernde Variante bislang noch nie regulär verteilt wurde. Wer in Kalos und rund um Illumina City sowieso alles abschließen wollte, bekommt jetzt also einen sehr konkreten Endgame-Grund obendrauf.

So funktioniert die Verteilung über Pokémon HOME

Wie bekommt man schillerndes Volcanion? Der Weg führt vollständig über Pokémon HOME und setzt voraus, dass du in Pokémon-Legenden: Z-A praktisch alles erledigt hast, was es zu erledigen gibt. Erst wenn die geforderten Pokédex-Einträge in HOME als abgeschlossen gelten und deine Sammlung aus Z-A übertragen wurde, kannst du die Belohnung dort abholen.

Die notwendigen Schritte sind klar definiert und wirken eher wie eine Langzeit-Challenge als wie ein klassisches Event-Geschenk.

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Warum sich der Aufwand diesmal besonders lohnt

Was macht diese Belohnung so besonders? Schillernde Pokémon bringen zwar keine spielerischen Vorteile, sind aber für viele das ultimative Sammelziel, gerade weil sie selten sind. Bei Mysteriösen Pokémon ist das Ganze noch einmal ein Stück spezieller, weil solche Varianten häufig gar nicht oder nur extrem selten verteilt werden.

Dass schillerndes Volcanion jetzt erstmals auf diesem Weg angeboten wird, dürfte deshalb nicht nur Komplettierer ansprechen, sondern auch alle, die sonst kaum noch Gründe sehen, nach dem Abspann weiterzumachen. Pokémon-Legenden: Z-A erschien im Herbst 2025 für Nintendo Switch 2 und auch für die originale Nintendo Switch, und die HOME-Aktion ist plattformübergreifend nutzbar.

Das solltest du vor dem Start einplanen

Welche Hürden gibt es bei der Aktion? Die Anforderungen setzen nicht nur Fleiß im Spiel voraus, sondern hängen auch an Inhalten rund um Z-A. Wer nicht alles besitzt, was für die vollständigen Einträge benötigt wird, wird die Bedingung nicht erfüllen können. Zusätzlich kann das Verschieben großer Mengen an Pokémon in Pokémon HOME ohne Premium-Abo schnell zur Geduldsprobe werden, weil die kostenlose Version nur begrenzt Platz bietet.

Unterm Strich ist das kein Schnell-Download, sondern eher eine Sammel-Mission für die nächsten Abende, inklusive ordentlich Sortierarbeit. Als Gegenleistung steht allerdings ein Pokémon in Aussicht, das in dieser Form für viele ganz oben auf der Wunschliste landet.

Wirst du für schillerndes Volcanion wirklich alle drei Z-A-Pokédexe komplettieren, oder ist dir der Aufwand zu hoch? Schreib es gern in die Kommentare.