Mega-Splitter-Limit erhöht und Bugfixes in Pokémon Legends Z-A Update 2.0.1

Mit dem neuen kostenlosen Update auf Version 2.0.1 erhält Pokémon Legends: Z-A einige bemerkenswerte Verbesserungen, die das Spielerlebnis sowohl für DLC-Besitzer als auch für Spieler der Basisversion optimieren. Dabei handelt es sich nicht um kostenpflichtige Erweiterungen, sondern um ein vollständig kostenloses Update, das ab sofort für Nintendo Switch und Switch 2 verfügbar ist.

Die Änderungen betreffen sowohl Komfortfunktionen beim Item-Management als auch spezifische Bugfixes innerhalb der Mega Dimension DLC-Inhalte. Besonders auffällig ist die massive Erhöhung des Mega-Splitter-Limits, was vor allem für Spieler von Bedeutung ist, die Wert auf Mega-Entwicklungen legen.

Wichtige Änderungen im Update 2.0.1

Was genau wurde im Spiel verbessert? Die offizielle Patch-Note-Liste enthält sowohl praktische Anpassungen als auch wichtige Bugfixes. Hier ist eine vollständige Übersicht:

Bereich Änderung Item-Kauf Berries können nun in größeren Mengen am Essensstand gekauft werden. Nouveau Café Nach Start der Mega Dimension-DLC-Story sind Berries bei Truck Nr. 3 erhältlich. Mega-Splitter Maximale Anzahl erhöht von 999 auf 9.999. Kampfverhalten Pokémon visieren im Hyperraum wieder korrekt ihre Gegner an. Wettereffekte Sonnige Wetterlage bleibt nicht mehr dauerhaft bestehen. Shiny-Erkennung Shinys werden nachträglich korrekt im Mega-Dex registriert. Missionsbilder Fehlende oder falsche Szenenbilder während Missionen wurden korrigiert. Nebenmission 188 Der Bug, der den Fortschritt blockierte, wurde behoben.

Ein großer Schritt für Mega-Fans

Warum ist die Mega-Splitter-Erhöhung so wichtig? In Pokémon Legends: Z-A spielt das Sammeln von Mega-Energie eine zentrale Rolle beim temporären Mega-Entwickeln von Pokémon. Da viele Belohnungen Hunderte von Mega-Splittern kosten, war das bisherige Limit von 999 extrem restriktiv. Mit dem neuen Limit von 9.999 können Spieler nun deutlich mehr Ressourcen ansammeln, ohne ständig ihre Beutel zu leeren.

Gerade in den DLC-Gebieten, in denen Mega-Energie besonders häufig vorkommt, schafft diese Änderung mehr Freiheit und erlaubt gezielteres Farming. Das kommt auch dem kompetitiven Multiplayer-Modus Battle Club zugute, in dem exklusive Mega-Steine winken.

Bessere Zugänglichkeit durch Item-Optimierung

Wie wirken sich die Änderungen beim Beerensystem aus? Das neue Update erlaubt es Spielern, Berries in größeren Mengen zu kaufen. Besonders praktisch: Nach Beginn der Mega Dimension-DLC-Story kannst du sie direkt bei einem bestimmten Truck im Nouveau Café erwerben. Damit entfällt langwieriges Einzelkaufen, und die Vorbereitung auf Kämpfe wird effizienter.

Berries spielen im Kampf eine wichtige Rolle, vor allem, wenn es um Statusheilung oder strategische Boosts geht. Diese Änderung ist also ein klarer Gewinn für alle Spieler, unabhängig vom Spielfortschritt.

Fehlerbehebungen machen das Spiel stabiler

Was wurde im Mega Dimension-DLC konkret gefixt? Das Update beseitigt mehrere bekannte Bugs, die teilweise den Spielfluss massiv gestört haben. Besonders ärgerlich war der Fehler bei Nebenmission 188, der Spielern trotz erfüllter Bedingungen den Abschluss verweigerte. Auch das Wetterproblem, das bestimmte Pokémon nicht erscheinen ließ, wurde gelöst.

Die Aktualisierung sorgt zudem dafür, dass Shiny-Pokémon nun korrekt in den Mega-Pokédex eingetragen werden. Das dürfte vor allem für Sammler eine willkommene Verbesserung sein.

Ein Blick auf die Zukunft von Pokémon Legends: Z-A

Geht es nach diesem Update weiter mit neuen Inhalten? Trotz der Verbesserungen wirkt es so, als würde sich Pokémon Legends: Z-A langsam dem Ende seines Lebenszyklus nähern. Seit dem Release am 16. Oktober 2025 gab es nur ein kostenpflichtiges DLC-Paket, und die Updates scheinen sich auf Bugfixes und kleine Komfortfunktionen zu beschränken.

Die Hoffnung auf eine Home-Kompatibilität besteht weiterhin, ist aber bislang nicht erfüllt worden. Es bleibt also abzuwarten, ob Game Freak noch weitere Inhalte plant oder ob das Projekt tatsächlich in die sogenannte „Wind-Down“-Phase übergeht.

Lohnt sich das Update für dich?

Wer profitiert am meisten von Version 2.0.1? Ganz klar: Jeder, der noch aktiv in Lumiose City unterwegs ist – ob mit oder ohne Mega Dimension-DLC. Die erweiterten Item-Funktionen und Bugfixes erhöhen die Spielqualität spürbar. Besonders für Mega-Fans und Shiny-Sammler ist dieses Update ein Muss.

Wenn du also Pokémon Legends: Z-A bereits besitzt oder planst, es noch einmal zu starten, lohnt sich ein Blick auf die neuen Features. Vielleicht ist das der perfekte Moment, um dich erneut dem urbanen Abenteuer in Kalos zu widmen.

Wie findest du die Änderungen im neuen Update? Hast du dir mehr erhofft oder bist du zufrieden mit den Verbesserungen? Teile deine Meinung gern in den Kommentaren!