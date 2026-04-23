Overwatch x Diablo 4 – Diese Skins bringt Hatreds Reckoning ab 28. April 2026

Overwatch hat das nächste große Crossover offiziell enthüllt und diesmal wird es dämonisch: Zum Start der Diablo-4-Erweiterung Lord of Hatred am 28. April 2026 bekommt der Hero-Shooter ein Event mit neuen Skins, wiederkehrenden Bundles und frischen Belohnungen. Die Aktion läuft unter dem Namen Hatred’s Reckoning und ist zeitlich begrenzt.

Im Zentrum stehen fünf neue Kosmetika, die ikonische Diablo-4-Archetypen und eine der prägendsten Figuren aus Sanktuario in die Welt von Future Earth bringen. Wer auf thematische Skins steht, dürfte hier einiges zum Sammeln bekommen.

Neue Skins zu Hatred’s Reckoning

Welche neuen Diablo-4-Skins kommen in Overwatch? Blizzard packt zum Start von Hatred’s Reckoning gleich fünf brandneue Crossover-Skins in den Shop, darunter auch ein Look, der direkt auf einen der großen Namen aus dem Diablo-Universum setzt.

Diese fünf Skins sind für das Event bestätigt:

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Mephisto Ramattra

Druide Mauga

Schurke Freja

Paladin Brigitte

Hexenmeister Lifeweaver

Das Event läuft laut Ankündigung vom 28. April 2026 bis zum 18. Mai 2026. In diesem Zeitraum sollen die Skins gekauft werden können, inklusive passender Cosmetics in den jeweiligen Angeboten.

Rückkehr der ersten Diablo-4-Kollaboration

Welche Skins aus 2023 kommen zurück? Neben den neuen Designs kehren auch Premium-Kosmetika aus dem großen Overwatch-Crossover zu Diablo 4 zurück, das rund um Halloween Terror 2023 gelaufen ist. Wer damals nicht zugeschlagen hat, bekommt damit eine zweite Chance.

Folgende Skins werden erneut verfügbar sein, einzeln, als Bundle mit passenden Extras oder gemeinsam in einem Mega-Bundle:

Lilith Moira

Inarius Pharah

Imperius Reinhardt

Gilded Hunter Sombra

Außerdem bringt Hatred’s Reckoning die damaligen Event-Herausforderungen zurück. Damit sollen auch die kostenlosen Belohnungen aus 2023 wieder erspielbar sein. Viele Aufgaben waren ursprünglich an den PvE-Modus Trials of Sanctuary gekoppelt, was darauf hindeutet, dass dieser Modus erneut auftauchen könnte, auch wenn das in der aktuellen Ankündigung nicht eindeutig bestätigt ist.

Twitch Drops und weitere Belohnungen

Welche Twitch Drops gibt es zur Diablo-4-Aktion? Zusätzlich zum Event im Spiel laufen auch zeitlich begrenzte Twitch Drops im Rahmen der aktuellen Overwatch-Season. Wer im Overwatch-Verzeichnis auf Twitch zuschaut, kann sich mehrere Items sichern.

Diese Belohnungen sind für den Zeitraum ab sofort bis zum 10. Mai 2026 genannt:

Nach 2 Stunden: Lilith Blade Weapon Charm

Nach 2 Stunden: Wolf Pup Weapon Charm (bereits aus Halloween Terror 2023 bekannt)

Zwischendurch: ein Battle-Pass-Stufensprung

Nach insgesamt 8 Stunden: eine Common Loot Box und eine Epic Loot Box

Auch in den Event-Challenges wartet eine neue Kleinigkeit: Der Crab with a Knife Weapon Charm ist als Belohnung angekündigt, unabhängig davon, wie genau die Herausforderungen diesmal umgesetzt werden.

Nicht Teil des aktuellen Line-ups scheinen weitere Diablo-4-Skins aus 2023 zu sein, etwa Azmodan Wrecking Ball (damals als Twitch Drop) sowie Shop- oder Battle-Pass-Looks wie Cleric Lifeweaver, Necromancer Ramattra oder Nightfall Illari.

Wie gefallen euch die neuen Diablo-4-Skins für Overwatch und wer passt eurer Meinung nach am besten zu Mephisto? Schreibt es gern in die Kommentare.