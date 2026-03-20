Tomb Raider Remastered in der Kritik: Aspyr weist KI-Vorwürfe entschieden zurück

Die Diskussion rund um Tomb Raider I–III Remastered reißt nicht ab. Nach dem jüngsten Update steht vor allem ein Thema im Fokus: die neuen Outfits für Lara Croft. Während Spieler massive Qualitätsprobleme kritisieren, sieht sich Publisher Aspyr nun sogar mit Vorwürfen konfrontiert, KI-generierte Assets verwendet zu haben – und reagiert ungewöhnlich deutlich.

Spieler kritisieren „unfertige“ Outfits

Mit dem kostenlosen Patch, der unter anderem einen neuen Challenge Mode einführt, wurden auch alternative Outfits für Lara Croft integriert. Was eigentlich als Bonus gedacht war, entwickelte sich schnell zum PR-Problem.

Spieler berichteten kurz nach Release von:

schmelzenden Sonnenbrillen

clipping-Fehlern bei Accessoires

verwaschenen, „krakeligen“ Texturen

Details, die wie aufgemalt statt modelliert wirken

In sozialen Netzwerken verbreiteten sich entsprechende Screenshots rasend schnell. Der Tenor: Selbst für ein kostenloses Update sei dieses Qualitätsniveau „nicht akzeptabel“.

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Lead Artist distanziert sich öffentlich

Besonders brisant: Giovanni Lucca, Lead Artist des Remasters, distanzierte sich kurz nach Release öffentlich von den neuen Inhalten.

Er erklärte, dass weder er noch andere ursprüngliche Entwickler des Remaster-Projekts an der Umsetzung dieses Updates beteiligt gewesen seien. Das ließ viele Fans zusätzlich aufhorchen und befeuerte die Spekulationen rund um mögliche KI-Nutzung weiter.

Aspyr widerspricht klar: „Keine KI verwendet“

Aspyr reagierte schließlich mit einem offiziellen Statement und widersprach den Vorwürfen deutlich:

Die Outfits wurden von unserem internen Artist-Team erstellt. Es wurden keine KI-generierten Assets verwendet.

Gleichzeitig betont das Unternehmen, dass man das Feedback ernst nehme. Aktuell arbeite man an einem neuen Patch, der:

Texturprobleme beheben

technische Fehler ausmerzen

plattformübergreifende Verbesserungen liefern soll

Ein konkreter Termin für dieses Update steht allerdings noch aus.

Community bleibt skeptisch

Trotz der klaren Aussage zeigt sich ein großer Teil der Community weiterhin unzufrieden und vor allem misstrauisch. In den Kommentaren wird Aspyr teils scharf kritisiert, einige Spieler sprechen sogar offen von „Ausreden“ oder „Gaslighting“.

Andere wiederum nehmen die Aussage beim Wort, kommen aber zu einem ähnlich vernichtenden Fazit:

Wenn es keine KI war, sei das Ergebnis umso enttäuschender.

Kein Einzelfall: Remaster sorgt immer wieder für Diskussionen

Die aktuelle Kontroverse ist nicht die erste rund um die Sammlung. Schon zuvor gab es Diskussionen über:

entfernte Inhalte wie Pin-up-Poster

Hinweise auf problematische Darstellungen im Original

generelle Änderungen an der Präsentation

Das zeigt: Auch Jahrzehnte alte Klassiker sind bei Neuauflagen längst nicht frei von modernen Debatten.

Blick nach vorne: Neues Tomb Raider steht bereits in den Startlöchern

Unabhängig von der aktuellen Situation richtet sich der Blick vieler Fans bereits auf die Zukunft der Reihe. Mit Tomb Raider: Catalyst soll 2027 ein komplett neuer Teil erscheinen – der erste seit Shadow of the Tomb Raider.

Nach der Remaster-Debatte dürfte die Erwartungshaltung an Qualität und Technik allerdings noch einmal deutlich gestiegen sein.

Ein kleiner Patch, große Wirkung

Was als kleines Update gedacht war, hat sich für Aspyr zu einer handfesten Kontroverse entwickelt. Die Kombination aus technischen Problemen, unklarer Verantwortlichkeit und KI-Vorwürfen trifft einen empfindlichen Nerv in der Gaming-Community.

Jetzt liegt es am nächsten Patch, verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen, denn eines zeigt die Situation ziemlich deutlich: Spieler achten heute genauer denn je darauf, wie Inhalte entstehen.