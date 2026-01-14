Arc Raiders Trick – Death From Above Erfolg leicht erreichen mit totem Rocketeer

Der Erfolg Death From Above gehört zu den kniffligsten Herausforderungen im Third-Person-Extraction-Shooter Arc Raiders, der 2025 von Embark Studios veröffentlicht wurde. Ursprünglich galt es dafür, auf einem aktiven Rocketeer zu stehen und dabei mindestens 50 Schaden an einem Gegner zu verursachen. Doch eine clevere Methode macht das nun deutlich einfacher – und hilft vor allem jenen, die mit Höhenangst zu kämpfen haben.

Wie funktioniert der Trick mit dem toten Rocketeer?

Wie lässt sich der Erfolg einfacher erspielen? Statt sich mühsam auf einen fliegenden Rocketeer zu katapultieren, kannst du den Erfolg auch erzielen, indem du dich auf ein totes Teil eines Rocketeers stellst und von dort aus Schaden verursachst. Diese Methode wurde von dem Spieler WoWAltoholic bekannt gemacht und inzwischen von mehreren anderen bestätigt.

Wichtig ist dabei, dass der Schaden während du auf dem Rocketeer-Teil stehst verursacht wird. Dabei ist es egal, ob du einen ARC-Roboter oder einen gegnerischen Raider triffst – Hauptsache, die 50 Schadenspunkte werden erreicht. Besonders gut eignet sich dazu ein Wespe-ARC, da dieser sich oft in Reichweite befindet.

Wie finde ich einen toten Rocketeer?

Wo findest du ein nutzbares Wrack? Dead Rocketeer-Teile liegen nicht einfach überall herum. Meist musst du selbst einen Rocketeer erledigen oder dich in Gegenden aufhalten, wo andere Spieler bereits gekämpft haben. Einige Spieler berichten auch von glitchenden Rocketeers, die am Boden festhängen – ideal, um sie auszuschalten und danach als Plattform zu nutzen.

Besonders während der Rocketeer Trials soll es aktuell einfacher sein, an entsprechende Wrackteile zu kommen. Diese Events sorgen für eine erhöhte Spawnrate der fliegenden Gegner und damit für mehr Gelegenheiten, den Erfolg gezielt zu erspielen.

Welche Waffen und Gegner eignen sich besonders?

Was solltest du einsetzen? Um die 50 Schaden zu erreichen, solltest du auf Präzision und Durchschlagskraft setzen. Hier sind einige bewährte Kombinationen:

Schrotflinten oder automatische Gewehre mit hoher Feuerrate für Nahkampf

oder automatische Gewehre mit hoher Feuerrate für Nahkampf Explosive Waffen wie Granaten oder Raketenwerfer

wie Granaten oder Raketenwerfer Wespen oder andere ARC-Einheiten mit geringer Panzerung als Ziel

Vermeide es, auf schwer gepanzerte Gegner wie die Matriarchin zu zielen, da diese mehr Schaden benötigen, um überhaupt Wirkung zu zeigen.

Tipps zur Positionierung und Durchführung

Wie gelingt der Trick zuverlässig? Sobald du ein passendes Rocketeer-Wrack gefunden hast, stelle dich auf das stabile Teil – etwa das Triebwerk oder den Rumpf. Achte darauf, dass du nicht abrutschst, denn der Treffer muss vom Wrack aus erfolgen. Dann ziele auf dein Ziel und feuere, bis du die Schadensgrenze erreicht hast.

Einige Spieler berichten, dass sie den Erfolg sogar mit einem Pickaxe-Schlag auf einen nahegelegenen ARC erzielten, während sie auf dem Wrack standen. Solange die Positionierung stimmt, zählt es.

Was ist Arc Raiders überhaupt?

Worum geht es im Spiel? Arc Raiders ist ein Extraction-Shooter mit PvPvE-Mechanik, der auf der Unreal Engine 5 basiert. Du spielst einen sogenannten Raider, der aus dem unterirdischen Versteck Speranza auf die gefährliche Erdoberfläche von 2180 aufbricht, um Ressourcen zu sammeln und gegen feindliche ARC-Maschinen oder andere Raider zu kämpfen.

Die Einsätze dauern in der Regel 30 Minuten und enden mit der Evakuierung über Lifts, Tunnel oder spezielle Schlüsselpunkte. Die gesammelten Materialien kannst du im sicheren Untergrund gegen Upgrades, Waffen oder neue Ausrüstung eintauschen.

Warum ist der Erfolg so selten?

Wie schwierig ist Death From Above wirklich? Nur etwa 2,6 % der Spielenden haben den Erfolg bisher freigeschaltet – ein klares Zeichen für seine Schwierigkeit. Die ursprüngliche Methode erforderte präzises Timing, Glück und akrobatisches Geschick, um auf einen fliegenden Rocketeer zu gelangen.

Mit der neuen Methode ist es zwar technisch einfacher, aber es bleibt eine Herausforderung, überhaupt an ein nutzbares Wrack zu kommen und dabei nicht von anderen Spielern oder ARC-Einheiten überrascht zu werden.

Lohnt sich der Aufwand?

Ist der Erfolg sein Risiko wert? Für Achievement-Jäger auf jeden Fall. Der Titel Death From Above ist nicht nur schwer zu bekommen, sondern auch ein echter Prestige-Erfolg. Wer ihn in der Sammlung hat, demonstriert Können – oder eben clevere Nutzung von Spielmechaniken.

Auch wenn du dadurch vielleicht auf den ikonischen Moment verzichten musst, vom Rücken eines aktiven Rocketeers zu feuern, bleibt die neue Methode ein legitimer und effizienter Weg, dein Ziel zu erreichen.

Hast du den Erfolg schon freigeschaltet? Oder planst du, die neue Methode auszuprobieren? Teile deine Erfahrungen gern in den Kommentaren!