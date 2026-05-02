ARC Raiders – Riven-Tides-Update löst Review Bombing auf Steam aus

ARC Raiders bekommt gerade Gegenwind auf Steam: Nur wenige Tage nach dem Start des großen Riven-Tides-Updates häufen sich negative Bewertungen, die das Stimmungsbild spürbar nach unten ziehen. Seit dem 28. April 2026 ist das Update live, doch statt Euphorie dominiert bei vielen die Enttäuschung über Probleme und Änderungen, die im Alltag offenbar nicht so funktionieren wie erhofft.

Das Ergebnis ist eine klassische Review-Bombing-Welle. Die jüngsten Rezensionen drücken das aktuelle Bild nach unten, obwohl der Extraction-Shooter insgesamt weiterhin auf eine sehr positive Gesamtwertung kommt. Kurz gesagt: Das Fundament ist noch stabil, aber der jüngste Anstrich bröckelt sichtbar.

Was hinter der aktuellen Bewertungswelle steckt

Warum wird ARC Raiders gerade auf Steam abgestraft? Die Negativserie lässt sich zeitlich klar mit dem Riven-Tides-Release verknüpfen. Auf Steam ist der Status der aktuellen Bewertungen inzwischen bei gemischt angekommen, mit rund 65 Prozent positiven Reviews im jüngsten Zeitraum. Auffällig dabei: Negative Rezensionen kommen derzeit fast doppelt so häufig rein wie positive.

Für Embark Studios ist das besonders bitter, weil Riven Tides als großes Finale der bisherigen Escalation-Roadmap gedacht war. Auf dem Papier klingt das Paket nach einem dicken Content-Drop, in der Praxis scheint es bei vielen aber eher Frust auszulösen als Motivation, weiterzuspielen.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Zum Update gehören unter anderem mehrere neue Inhalte und Systemanpassungen, darunter:

eine neue Küsten-Map namens Arc Turbine

die Map-Bedingung Beachcombing

ein neues Tool

neue Items

neue Blaupausen

ein überarbeitetes Expeditions-System

eine Schatzsuche-Mechanik

Spielerzahlen, Event-Druck und Konkurrenz im Multiplayer-Markt

Welche Rolle spielen Event, Aktivität und Konkurrenz für die Stimmung? Ein weiterer Faktor ist die ohnehin kleinere Aktivitätsbasis im Vergleich zur Hochphase rund um den Release 2025. Zwar gab es zum Start von Riven Tides einen kleinen Spike, der allerdings am selben Tag wieder verpuffte. Im Verlauf der Woche blieben viele nicht dabei, und auch die Zahlen über das Wochenende deuten nicht auf eine schnelle Trendwende hin.

Dazu kommt das parallel gestartete Last-Resort-Event, das noch bis zum 25. Mai 2026 läuft. Dennoch wirkt es aktuell nicht so, als würde der Event-Zeitraum allein die Community wieder geschlossen zurückholen, wenn der erste Eindruck von Riven Tides bereits so negativ ausfällt.

Obendrauf ist der Multiplayer-Markt gerade besonders laut. Neue Releases und frische Peaks bei etablierten Titeln können die Aufmerksamkeit zusätzlich abziehen. Auch Marathons Release als Extraction-Shooter wird in der Szene als möglicher Einflussfaktor gehandelt, selbst wenn das nicht jede Abwanderung erklärt.

Wie es für ARC Raiders jetzt weitergehen könnte

Wie hart trifft das Review Bombing die Zukunft von ARC Raiders? Trotz der aktuellen Welle ist wichtig: Die Gesamtwertung bleibt auf Steam weiterhin sehr positiv, und seit dem Launch hat sich ARC Raiders viel Wohlwollen erarbeitet. Genau das kann jetzt zum Sicherheitsnetz werden, wenn Embark Studios schnell nachjustiert, Bugs behebt und die größten Kritikpunkte am Update adressiert.

Die nächsten Tage dürften entscheidend sein: Entweder stabilisieren sich die Reviews, sobald Patches greifen und sich die Meta einpendelt, oder die Negativdynamik zieht weiter an und drückt langfristig auf die Außenwahrnehmung. Für ein Live-Spiel ist das Timing dabei besonders kritisch, weil neue Interessierte oft zuerst auf die aktuellen Rezensionen schauen.

Wie erlebt ihr Riven Tides bisher, und findet ihr die aktuellen Steam-Bewertungen gerechtfertigt oder eher überzogen? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.