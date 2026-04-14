ARC Raiders Patch 1.24.0 – Absturz-Fixes, Audio und FSR-Probleme behoben

ARC Raiders hat am 14. April 2026 bereits das nächste Update bekommen. Embark Studios hat Patch 1.24.0 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC ausgerollt und konzentriert sich diesmal klar auf Stabilität und Fehlerbehebungen statt auf frische Inhalte. Das Timing ist dabei kein Zufall: Später im April soll das große Riven Tides Update erscheinen, und bis dahin wird offenbar noch einmal kräftig aufgeräumt.

Seit dem Launch im Oktober 2025 liefert Embark regelmäßig größere Content-Drops und kleinere Hotfixes. Auch dieses Update fällt in die zweite Kategorie, dürfte aber für viele genau die Art von Patch sein, die im Alltag am meisten bringt: weniger Abstürze, weniger nervige Bugs und sauberere Technik in entscheidenden Situationen.

Patch 1.24.0 bringt Stabilität und wichtige Fehlerbehebungen

Was ist neu in ARC Raiders Update 1.24.0? Im Mittelpunkt stehen mehrere Fixes, die vor allem die allgemeine Stabilität verbessern sollen. Laut Patchnotes wurden diverse Probleme behoben, die zu Abstürzen führen konnten, was in einem Extraction-Shooter besonders schmerzhaft ist, wenn ein Run dadurch verloren geht.

Außerdem nimmt sich Patch 1.24.0 ein kosmetisches, aber auffälliges Problem vor: Das Vanguard-Set aus dem Update der Vorwoche konnte bei anderen Figuren zu unschönem Model-Stretching führen. Wer zuletzt also Mitstreiter mit seltsam verzogenen Rüstungen gesehen hat, sollte nach dem Download deutlich weniger davon mitbekommen.

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Die vollständigen Patchnotes von Update 1.24.0 (14. April 2026) lesen sich so:

Mehrere Probleme behoben, die zu Abstürzen führen konnten.

Ein Problem behoben, bei dem das Vanguard-Set bei anderen Figuren zu Model-Stretching führte.

Ein Audio-Problem behoben, das Figuren und ARC leiser als beabsichtigt klingen ließ, wenn auf Stella Montis keine Sichtlinie bestand.

Ein Problem behoben, das zu unscharfen Bildern führte, wenn AMD FSR Frame Generation aktiviert war.

Einen Sonderfall behoben, bei dem Seilrutschen auf tragbaren Objekten an einer Kante platziert werden konnten, während sich die Figur unterhalb der Kante befand.

Ein Problem behoben, bei dem Hold-to-Use-Items wie Bandagen automatisch ausgelöst werden konnten, wenn ein schneller Slot-Wechsel durch das Drücken der Feuertaste unterbrochen wurde.

Wer zum Weather Monitor Station Project beigetragen hat, es aber nicht rechtzeitig abschließen konnte, soll in den nächsten Tagen den In-Game-Posteingang prüfen. Außerdem die Erinnerung: Das High-Gain Antenna Project läuft vor dem Riven Tides Update ab.

Stella Montis, Projekte und der Blick Richtung Riven Tides

Welche Themen beschäftigen die Community vor dem Riven Tides Update? Neben den Bugfixes fällt auf, was nicht im Patch steckt: Anpassungen an der Beleuchtung von Stella Montis. Zuletzt wurden Beschwerden lauter, weil eine Variante der Karte trotz Day Raid extrem dunkle Bereiche haben kann. Gerade auf OLED-Displays soll das die Sicht teilweise massiv erschweren.

Spannend ist auch der kurze Hinweis rund um das Weather Monitor Station Project. Das Projekt wurde mit dem Flashpoint-Update im letzten Monat offenbar kurzfristig entfernt, und Embark kündigt nun an, dass Betroffene bald Post im In-Game-Posteingang erhalten sollen. Ob es dabei um ausstehende Belohnungen oder eine andere Form der Entschädigung geht, bleibt offen.

Parallel läuft aktuell noch das High-Gain Antenna Project, das laut Studio vor dem Riven Tides Update endet. Das große April-Update wird im 2026-Fahrplan unter anderem mit einer neuen Karte, einem neuen großen ARC-Gegnertyp und dem Abflug zur dritten Expedition angeteasert. Als möglicher Termin steht dabei Dienstag, der 28. April 2026 im Raum.

Habt ihr Patch 1.24.0 schon geladen, und welche Fixes merkt ihr im Spielalltag am stärksten? Schreibt eure Eindrücke gerne in die Kommentare.