ARC Raiders Update 1.30.0 – Expedition Vault jetzt in allen Tiers 200.000 Credits

ARC Raiders hat am 26. Mai 2026 das Update 1.30.0 veröffentlicht. Obwohl es offiziell als Store-Update läuft, bringt der Patch vor allem kleine, aber spürbare Anpassungen am Trading und an bestehenden Cosmetics mit sich. Dazu kommt ein neues Wochenangebot beim Händler Ermal sowie ein klares Statement zur Update-Frequenz in Zukunft.

Wer erst kürzlich mit Update 1.29.0 eingestiegen ist, bekommt damit schon die nächste Runde Änderungen serviert. Gerade für alle, die regelmäßig handeln, Crafting-Material horten oder am Vault-System hängen, lohnt sich ein Blick in die Details.

Neue Inhalte im Shop und beim Leviathan-Set

Welche neuen Cosmetics bringt Update 1.30.0? Im Kern erweitert Patch 1.30.0 das Leviathan-Set um zwei neue Farbvarianten. Die Skins heißen Midnight und Crimson Frost und werden als zusätzliche Varianten für ein bereits verfügbares Outfit-Set bereitgestellt.

Wichtig dabei: Es handelt sich nicht um einen komplett neuen Store-Drop, sondern um Varianten eines existierenden Sets. Wenn du das Leviathan-Outfit bereits besitzt, werden dir die beiden neuen Farbstile automatisch hinzugefügt, ohne dass ein zusätzlicher Unlock nötig ist.

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Neue Leviathan-Farbvariante: Midnight

Neue Leviathan-Farbvariante: Crimson Frost

Expedition Vault wird deutlich günstiger und einheitlich bepreist

Was ändert sich beim Expedition Vault in ARC Raiders? Die größte Gameplay-relevante Anpassung betrifft die Anforderungen für den Expedition Vault an Ermales Trading-Spot. Ab sofort kosten alle Stufen des Expedition Vault einheitlich 200.000 Credits. Die Änderung soll laut Entwicklerteam mehr Handel anstoßen.

Vorher war nur die erste Stufe auf 200.000 Credits gesetzt, während die folgenden Tiers deutlich teurer wurden, bis hin zu 1.000.000 Credits in Tier 5. Wer den Vault also bislang wegen der hohen Kosten ignoriert hat, dürfte nun deutlich leichter einsteigen oder aufrüsten.

Tier Vorherige Kosten Neue Kosten 1 200.000 Credits 200.000 Credits 2 400.000 Credits 200.000 Credits 3 600.000 Credits 200.000 Credits 4 800.000 Credits 200.000 Credits 5 1.000.000 Credits 200.000 Credits

Der Vault selbst ist als Sicherheitsmechanik gedacht: Bestimmte wertvolle Items lassen sich damit absichern, sodass sie in der Departure-Phase nicht verloren gehen. Durch die neue Preisstruktur dürfte das System für deutlich mehr Runs eine echte Option werden.

Ermals Wochenangebote und der neue Update-Rhythmus

Welche Deals gibt es diese Woche bei Ermal? Mit Update 1.30.0 wurden außerdem neue Wochenangebote in Ermales Camp aktiviert. Die Angebote sind am 26. Mai 2026 um 06:00 Uhr PDT live gegangen. In Deutschland entspricht das 15:00 Uhr.

Inhaltlich deckt das Paket Cosmetics, Emotes, Blueprints und Materialangebote ab, darunter auch der begehrte Wolfpack-Blueprint. Hier die vollständige Übersicht:

Ermal Wochenangebot Preis Chap Outfit 500.000 High-Tier ARC Parts Soda Can Charm 100.000 High-Tier ARC Parts Can’t Hear You Emote 100.000 High-Tier ARC Parts Wolfpack Blueprint 500.000 High-Tier ARC Parts + Firearms Magnetic Accelerator Yellow Duck (1), Doodly Duck (1), Gentle Duck (1) Anvil Splitter 100.000 High-Tier ARC Parts + Firearms Mushroom 5.000 High-Tier ARC Parts + Firearms Raider Tokens (25) 150.000 High-Tier ARC Parts

Wann kommen die nächsten Updates für ARC Raiders? Embark Studios hat außerdem bestätigt, dass Live-Updates künftig im Drei-Wochen-Rhythmus erscheinen sollen. Hotfixes und Over-the-Air-Anpassungen bleiben davon unberührt und können weiterhin bei Bedarf zwischengeschoben werden.

Die Live-Updates werden in Größe und Umfang variieren, aber wir nutzen jedes davon als Gelegenheit, euer Feedback aufzugreifen. Dazwischen werden wir weiterhin aktualisieren und bei Bedarf hotfixen.

Gleichzeitig räumt das Team ein, dass Update 1.29.0 auf Xbox weiterhin Abstürze verursacht und auf dem PC FPS-Probleme auftreten können. An entsprechenden Fixes werde aktiv gearbeitet, ein konkreter Termin steht aber noch aus.

Zwei neue Farbvarianten für das Leviathan-Set: Midnight und Crimson Frost

Alle Expedition-Vault-Tiers kosten jetzt 200.000 Credits

Neue Wochenangebote bei Ermal, live seit 26. Mai 2026, 15:00 Uhr deutscher Zeit

Fixes für Crashes auf Xbox und FPS-Probleme auf PC in Arbeit

Live-Updates künftig alle drei Wochen, Hotfixes weiterhin möglich

Wie findet ihr die neuen Leviathan-Varianten und vor allem die Vereinheitlichung der Vault-Kosten: sinnvolle Erleichterung oder wird Trading damit zu stark angekurbelt? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.