GTA 6 – Bart oder Stoppeln, wie Fans Jasons Look und Alterseindruck deuten

Bei Grand Theft Auto 6 ist zu Jason Duval bislang nicht viel offiziell greifbar, umso genauer schaut die Community auf jedes Detail aus Trailern und Key Art. Genau daraus ist jetzt eine Debatte entstanden, die erst mal nach Nebensache klingt, aber ziemlich viel über Erwartungen an das neue Rockstar Spiel verrät: Jason wirkt mit Bart wie ein komplett anderer Mensch als ohne.

Auslöser sind zwei gegenübergestellte Screenshots, die online die Runde machen. In der Version mit etwas längeren Haaren unter der Cap und scraggly Bart wirkt Jason kantiger und deutlich reifer. In der zweiten Variante ist er an den Seiten offenbar fast rasiert und clean shaven oder nur mit minimalen Stoppeln unterwegs, was ihn für viele Fans plötzlich viel jünger aussehen lässt.

Dass so ein kleiner Optikwechsel die Community spaltet, hängt auch damit zusammen, dass Rockstar schon angedeutet hat, dass Jason anpassbar sein wird. Wie weit das geht, ist offen, aber gerade deshalb füllt das Internet die Lücken schon jetzt mit sehr konkreten Vorstellungen.

Ein Bart, zwei komplett verschiedene Jasons

Was ist das seltsame Detail an Jasons Aussehen? Es ist nicht der Hut, nicht die Frisur und nicht einmal die Gesichtszüge an sich, sondern der enorme Alterseindruck, den Jason je nach Gesichtsbehaarung vermittelt. Mit Bart wird er von vielen als Ende 20 bis 30 plus gelesen, ohne Bart wirkt er eher wie Anfang 20. Einige Fans gehen sogar so weit zu sagen, dass er ohne Bart nicht mehr in dieselbe Altersgruppe fällt.

Spannend ist dabei, wie stark die beiden Varianten schon in diesen wenigen Bildern auseinanderlaufen. Der Bart ist nicht nur ein kleiner Style Wechsel, sondern verändert die ganze Silhouette des Gesichts und damit die Wahrnehmung von Charakter und Ausstrahlung. Genau das ist in einem GTA besonders wichtig, weil die Hauptfiguren für viele nicht nur Spielfiguren sind, sondern Identifikationsfläche für Dutzende Stunden Story, Nebenaktivitäten und Online Chaos.

In den Diskussionen tauchen auch direkt Wunschbilder auf. Manche wollen ihren Jason optisch eher in Richtung Brian O Conner aus Fast and the Furious schieben, andere denken an Luke aus The Place Beyond the Pines. Das zeigt ziemlich klar: Viele Fans sehen Jason aktuell als eine Art Vorlage, die erst durch Anpassungen zur eigenen Version wird.

Warum Customization bei GTA 6 so wichtig werden könnte

Warum reden Fans schon jetzt so viel über Anpassungen? Weil Jason in der bisherigen Außendarstellung wie eine bewusst offene Leinwand wirkt. Sein Default Look, wie er in der Key Art zu sehen ist, kommt mit kurzem Haarschnitt und Five o clock shadow daher. Das ist ein Design, das einerseits markant ist, andererseits extrem leicht in unterschiedliche Richtungen zu formen.

Und genau da kommt die Bart Debatte ins Spiel. Wenn allein Stoppeln versus Bart so krass einschlagen, erwarten viele, dass Rockstar bei Frisuren, Bärten und vielleicht auch Körperdetails wieder deutlich mehr Tiefe bietet als in früheren Teilen. In den bisherigen Trailern sind keine komplett wilden Verwandlungen zu sehen, aber das muss nichts heißen. Gerade GTA lebt davon, dass man sich über Klamottenläden, Barber Shops und Styles Schritt für Schritt seine eigene Version der Figur baut.

Ein weiterer Wunsch, der immer wieder genannt wird, betrifft ein System wie in Red Dead Redemption 2, wo Haare und Bart mit der Zeit wachsen. So ein Feature würde perfekt zu GTA 6 passen, weil es nicht nur Kosmetik ist, sondern ein kleines Rollenspiel Element erzeugt. Wer möchte, könnte Jason über längere In Game Zeit bewusst verwildern lassen oder ihn konsequent geschniegelt halten.

Welche Erwartungen jetzt an Rockstar wachsen

Welche Optionen wünschen sich Fans für Jason? Hinter den Diskussionen steckt vor allem der Wunsch nach Vielfalt, ohne dass die Figur unkenntlich wird. Es geht weniger um Clownskostüme und mehr um glaubwürdige Varianten, die trotzdem starke Unterschiede erzeugen, so wie es der Bart bereits andeutet.

Typische Erwartungen, die gerade durch diese Vergleichsbilder neuen Auftrieb bekommen, lassen sich gut zusammenfassen:

Mehrere Bartstufen von clean shaven über Stoppeln bis Vollbart, idealerweise mit unterschiedlicher Dichte und Konturen

Frisuren, die nicht nur kurz oder lang sind, sondern auch Details wie Seitenrasiert, längere Partien unter Caps oder unterschiedliche Haarlinien abbilden

Ein System, das Optikveränderungen spürbar macht, etwa durch Wachstum über Zeit statt nur durch Menüauswahl

Genug Optionen, damit Jason je nach Stil älter, jünger, weicher oder härter wirken kann, ohne dass es wie ein komplett anderes Charaktermodell aussieht

Interessant ist: Diese Diskussion passiert, obwohl viele noch kaum etwas über Jasons Persönlichkeit wissen. Genau das macht den Look so wichtig. Wenn Charakterzüge noch nicht breit etabliert sind, übernimmt das Erscheinungsbild automatisch mehr Arbeit und Fans projizieren schneller eigene Vorstellungen hinein.

Release Rahmen und Blick nach vorn

Wann erscheint Grand Theft Auto 6? Aktuell ist Grand Theft Auto 6 für den 19. November 2026 gelistet. Bis dahin werden sicher noch weitere Trailer und Infos folgen, die zeigen, wie umfangreich die Anpassungen am Ende wirklich sind und ob Bart und Haare nur ein kleiner Teil davon sind.

Bis Rockstar konkreter wird, bleibt die Bart Frage aber ein perfektes Beispiel dafür, wie hungrig die Community auf Details ist. Und wie schnell ein scheinbar kleiner Unterschied dabei zu einer echten Grundsatzdiskussion werden kann: Soll Jason eher der junge Draufgänger sein oder der abgeklärtere Typ, der schon ein paar Jahre mehr auf dem Buckel hat.

Wie würdet ihr Jason am liebsten spielen: eher clean und jung, oder mit Bart und mehr Rough Look? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.