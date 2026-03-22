Steam verschenkt Narvas bis 25. März 2026, so sicherst du es dauerhaft

Wer noch schnell den Backlog kostenlos füllen will, sollte jetzt auf Steam reinschauen: Bis zum 25. März 2026 lässt sich das Sci-Fi-Metroidvania Narvas komplett gratis zur Bibliothek hinzufügen. Wichtig dabei: Du musst das Spiel nicht sofort installieren. Einmal auf Steam dem Account hinzugefügt, bleibt es dauerhaft in deiner Sammlung.

Narvas ist 2022 erschienen und setzt auf klassisches 2D-Scrolling in einem Sci-Fi-Setting. Laut Beschreibung geht es von Auftrag zu Auftrag, während du dich durch feindliche Bots und Bosskämpfe auf unterschiedlichen Planeten arbeitest.

So sicherst du dir Narvas rechtzeitig

Bis wann gilt die Gratis-Aktion? Das Zeitfenster ist kurz: Du hast nur bis zum 25. März 2026 Zeit, um Narvas kostenlos zu claimen. Danach wird das Spiel wieder regulär angeboten.

Praktisch ist dabei, dass Steam diese Free-to-keep-Aktionen immer wieder anbietet, auch wenn sie nicht so streng getaktet sind wie die wöchentlichen Gratis-Spiele bei anderen Plattformen. Zuletzt war vor Narvas unter anderem das Creature-Collection-Spiel Pet Lands kostenlos verfügbar.

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Deadline: 25. März 2026

25. März 2026 Kosten: 0 Euro während der Aktion

0 Euro während der Aktion Dauerhaft behalten: Ja, nach dem Hinzufügen zum Account

Ja, nach dem Hinzufügen zum Account Installationsdruck: Nein, Installation kann später erfolgen

Das steckt im Sci-Fi-Metroidvania

Welche Art von Spiel ist Narvas? Narvas wird als Sci-Fi-Sidescroller geführt, die Community-Tags ordnen es zusätzlich klar als Metroidvania ein. Erwartet werden also erkundungsorientierte 2D-Abschnitte, in denen du dich mit Kämpfen und Fortschritt durch Levels und Planeten arbeitest.

Ein nettes Extra ist der lokale Koop-Modus: Zwei Personen können gemeinsam losziehen und die Level zusammen absolvieren. Durch den 2D-Look fallen außerdem die Systemanforderungen eher moderat aus, was es für viele PC-Setups leicht zugänglich macht.

Einordnung der Bewertungen und warum sich ein Blick lohnt

Wie kommt Narvas bei Steam an? Die Rezensionen fallen aktuell gemischt aus: Rund 62 Prozent der Reviews sind positiv. Gelobt wird vor allem die Atmosphäre, die bei manchen an Spiele aus den 2000ern erinnert. In einzelnen Stimmen wird sogar ein Vergleich zu Mega Man gezogen, was für Fans klassischer Action-Plattformer ein spannender Hinweis ist.

Kritik gibt es gleichzeitig daran, dass das Indie-Abenteuer stellenweise etwas kantig wirkt und nicht überall komplett poliert ist. Genau deshalb passt die Aktion aber so gut: Wenn ein Spiel gerade kostenlos ist, kannst du es ohne Risiko selbst testen und dir eine eigene Meinung bilden.

Und noch ein Bonus für Schnäppchenjäger: Laut SteamDB ist es das erste Mal, dass Narvas auf Steam überhaupt kostenlos zu haben ist. In der Vergangenheit ist der Preis zwar schon sehr weit gefallen, aber gratis bleibt eben gratis.

Wirst du dir Narvas bis zum 25. März 2026 sichern, und reizt dich eher der Metroidvania-Aspekt oder der Koop-Modus? Schreib es gern in die Kommentare.