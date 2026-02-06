Unbestätigter Xbox Leak für 2026 nennt The Elder Scrolls 6 nicht – Fans verärgert

Acht Jahre sind in der Spielebranche eine halbe Ewigkeit, und genau so lange warten Fans mittlerweile auf The Elder Scrolls 6.

Nachdem Todd Howard das Projekt im Juni 2018 auf der E3 offiziell angekündigt hatte, ist es um handfeste Infos auffällig still geblieben. Und jetzt sorgt ein neuer Xbox Leak für die nächste Welle an Frust in der Community, weil The Elder Scrolls 6 darin offenbar gar nicht auftaucht.

Was im Leak angeblich zu sehen ist

Was wurde in dem neuen Xbox Leak für 2026 genannt? Laut einem auf X aufgetauchten, unbestätigten Zeitplan, der in der Berichterstattung bereits die Runde macht, sollen mehrere Xbox und Bethesda Themen für 2026 gelistet sein, aber eben nicht The Elder Scrolls 6.

Genau dieses Weglassen ist der Kern des aktuellen Aufruhrs. Denn selbst wenn ein Release 2026 unrealistisch wäre, hätten viele zumindest mit einem Platzhalter gerechnet, etwa für einen Trailer, ein Gameplay Reveal oder einen offiziellen Entwicklerblick.

Leak-Element Im Leak erwähnt Warum das für dich relevant ist The Elder Scrolls 6 Nein Kein Hinweis auf Trailer, Gameplay oder Release-Fenster für 2026 Starfield neue Inhalte Ja Zeigt Prioritäten bei Bethesda, Content-Pipeline wirkt ausgelastet Fallout 3 Remaster Ja Potentiell großes Zwischenprojekt, könnte Wartezeit auf TES 6 überbrücken Neuer Xbox Controller Ja Hardware-Pläne für 2026, aber kein Signal für TES 6 Marketing-Ramp-up

Warum Fans bei The Elder Scrolls 6 gerade so empfindlich reagieren

Warum trifft die Community ein fehlender Eintrag so hart? Weil nach der Ankündigung 2018 viele davon ausgegangen sind, dass bis 2026 längst mehr als nur ein Logo existieren müsste. Bei großen Rollenspielen sind lange Entwicklungszeiten normal, aber üblicherweise bekommst du vorher zumindest kleine, klare Signale.

Dazu kommt: Über Jahre hielten sich Prognosen, dass spätestens im Juni 2026 ein Release oder zumindest eine große Präsentation realistisch sei. Wenn ein Leak, der sonst mehrere Projekte aufführt, The Elder Scrolls 6 komplett auslässt, wirkt das auf viele wie ein indirekter Hinweis, dass 2026 nichts Großes geplant ist.

Was die Abwesenheit im Leak wirklich bedeuten kann

Heißt das automatisch, dass The Elder Scrolls 6 noch Jahre entfernt ist? Nicht zwingend. Erstens ist der Zeitplan unbestätigt. Zweitens können interne Roadmaps unvollständig sein, bewusst gekürzt werden oder bestimmte Titel aus Geheimhaltungsgründen nicht enthalten.

Trotzdem ist die Fan-Reaktion nachvollziehbar, weil ein AAA-RPG dieser Größe normalerweise frühzeitig in Marketing- und Event-Planungen sichtbar wird. Wenn also in einem vermeintlichen 2026er Fahrplan gar nichts steht, kann das bedeuten, dass Xbox und Bethesda für dieses Jahr schlicht keine Kommunikation einplanen, ganz unabhängig davon, wie weit die Entwicklung wirklich ist.

Welche Bethesda Projekte laut Leak stattdessen im Vordergrund stehen

Welche Alternativen stehen dir während der Wartezeit laut Leak bevor? Der Leak deutet an, dass Bethesda 2026 an mehreren Fronten aktiv wäre. Besonders auffällig sind neue Inhalte für Starfield. Das könnte bedeuten, dass Bethesda die Lebensdauer des Sci-Fi-RPG weiter pushen will, möglicherweise mit größeren Updates oder Erweiterungen, um das Interesse hochzuhalten.

Ebenfalls genannt wird ein Fallout 3 Remaster. Das wäre für viele eine willkommene Möglichkeit, die Reise rund um Vault 101 und das Ödland von Washington, D.C. modernisiert zu erleben, inklusive eines zeitgemäßen Technikstandards auf aktueller Hardware.

Starfield bekommt laut Leak neuen Content, was Ressourcen und Aufmerksamkeit bindet.

Fallout 3 Remaster wird im Leak referenziert und könnte als großer Lückenfüller dienen.

Ein neuer Xbox Controller taucht ebenfalls auf, was eher nach Hardware-Fokus als nach TES 6 Marketing klingt.

Wie du den Leak als TES Fan sinnvoll einordnest

Wie solltest du mit solchen Leaks umgehen, ohne dich verrückt zu machen? Am hilfreichsten ist es, Leaks als Stimmungsbarometer zu sehen, nicht als Release-Plan. Wenn The Elder Scrolls 6 fehlt, ist das ein Signal, dass du für 2026 besser keine festen Erwartungen auf Trailer oder Launch aufbaust.

Wenn du trotzdem Hoffnung behalten willst, gibt es eine gesunde Mitte: Warte auf offizielle Statements und achte auf indirekte Anzeichen, etwa Stellenausschreibungen, große Event-Slots oder klare Roadmap-Statements von Xbox. Bis dahin ist es sinnvoller, die Zeit mit anderen Rollenspielen zu füllen, statt jeden Monat auf einen Shadowdrop zu spekulieren.

Welche Erwartungen für 2026 jetzt realistisch wirken

Was ist für 2026 bei The Elder Scrolls 6 noch realistisch? Nach dem derzeit diskutierten Leak wirkt ein Release in 2026 deutlich weniger wahrscheinlich, als viele Fans es noch vor kurzem gehofft hatten. Selbst ein erster großer Showcase ist dadurch nicht unmöglich, aber er erscheint zumindest nicht fest eingeplant.

Und genau da kommt auch das Community Gefühl her, das in sozialen Netzwerken gerade hochkocht. Einige interpretieren das als Zeichen, dass es noch sehr lange dauern könnte, bis du wieder neue Regionen von Tamriel erkundest.

It's so over

Wie stehst du zu dem Leak: Glaubst du, The Elder Scrolls 6 ist 2026 komplett raus, oder erwartest du trotzdem noch einen Trailer oder ein Gameplay-Update? Schreib deine Meinung gern in die Kommentare.