Starfield beansprucht Ressourcen – The Elder Scrolls 6 verzögert sich bis 2027?

Die Besorgnis unter den Fans von The Elder Scrolls 6 wächst nach den neuesten Berichten über Bethesda Game Studios und Starfield. Obwohl The Elder Scrolls 6 bereits 2018 angekündigt wurde, fehlt es bis heute an bedeutenden Updates. Der Fokus von Bethesda lag bis 2023 stark auf Starfield, und nun da es veröffentlicht ist, erwartet man, dass sich die Aufmerksamkeit auf The Elder Scrolls 6 verlagert.

Allerdings zeigt ein neuer Bericht, dass Starfield weiterhin Ressourcen beansprucht, da es im Jahr 2026 auf der PS5 erscheinen soll, zusammen mit einer zweiten Erweiterung. Während die PS5-Version vermutlich nicht viele Entwicklungsressourcen benötigt, sieht es bei der Erweiterung anders aus. Fans befürchten, dass dies dazu führen könnte, dass The Elder Scrolls 6 nicht wie erhofft 2026 erscheint und möglicherweise sogar bis 2027 auf sich warten lässt.

Entwicklungsstand von The Elder Scrolls 6

Was wissen wir über die Entwicklung von The Elder Scrolls 6? The Elder Scrolls 6 befindet sich derzeit in der Produktionsphase bei Bethesda Game Studios und nutzt die Creation Engine 2, die erstmals in Starfield zum Einsatz kam. Die Entwicklung begann offiziell 2018, und erst nach der Veröffentlichung von Starfield im Jahr 2023 ging das Projekt in die aktive Produktion über.

Seit der Ankündigung auf der E3 2018 gab es nur wenige offizielle Informationen. Todd Howard, der leitende Entwickler, hat stets betont, dass die Entwicklung viel Zeit in Anspruch nehmen wird. Die Wahl der Engine und die geplante Nutzung von Fotogrammetrie-Technologie deuten darauf hin, dass Bethesda ein ambitioniertes Projekt plant, welches die Grenzen der aktuellen Gaming-Technologie überschreiten soll.

Starfield als Hindernis?

Wie beeinflusst Starfield die Entwicklung von The Elder Scrolls 6? Starfield, das 2023 erschien, hat viel Lob für seine offene Welt und seine Spielmechanik erhalten, jedoch war seine Entwicklung nicht ohne Herausforderungen. Die Entscheidung, eine zweite Erweiterung zu entwickeln, könnte Ressourcen beanspruchen, die sonst für The Elder Scrolls 6 zur Verfügung stünden. Dennoch wird angenommen, dass ein kleines Team weiterhin an Starfield arbeitet, ohne die Hauptentwicklungsressourcen von The Elder Scrolls 6 zu beeinträchtigen.

Die geplante Veröffentlichung von Starfield auf der PS5 im Jahr 2026 und die damit verbundene Marketingkampagne könnten jedoch die öffentliche Aufmerksamkeit von The Elder Scrolls 6 abziehen. Dies könnte bedeuten, dass Bethesda Game Studios erst 2027 bereit ist, neue Informationen oder Veröffentlichungen zu The Elder Scrolls 6 zu präsentieren.

Erwartungen und Hoffnungen der Fans

Welche Erwartungen haben die Fans an The Elder Scrolls 6? Die Community hat hohe Erwartungen an The Elder Scrolls 6, insbesondere nach dem Erfolg von Skyrim. Viele hoffen auf eine innovative Spielwelt, die das Beste aus der Elder Scrolls-Reihe vereint und gleichzeitig neue Mechaniken einführt. Die Einbeziehung von bekannten Persönlichkeiten wie der YouTuberin Shirley Curry als NPC zeigt, dass Bethesda auf die Community hört und versucht, deren Wünsche zu berücksichtigen.

Dennoch bleibt die Sorge, dass die lange Wartezeit und die parallele Arbeit an Starfield die Erwartungen der Fans auf die Probe stellen könnten. Ein erfolgreicher Launch von Starfield auf der PS5 könnte jedoch auch als positives Signal für die Qualität und den Entwicklungsstandard von The Elder Scrolls 6 interpretiert werden.

Was muss The Elder Scrolls 6 von Starfield lernen?

Welche Lehren kann Bethesda aus den Erfahrungen mit Starfield ziehen? Starfield hat gezeigt, dass eine gut durchdachte offene Welt und innovative Spielmechaniken von den Spielern geschätzt werden. Für The Elder Scrolls 6 könnte es wichtig sein, aus den Fehlern und Erfolgen von Starfield zu lernen, um den Fans ein unvergessliches Erlebnis zu bieten. Aspekte wie die Vielfalt der NPC-Interaktionen, die Anpassungsmöglichkeiten und die Tiefe der Spielwelt könnten weiterentwickelt werden.

Schließlich bleibt zu hoffen, dass Bethesda die Balance zwischen ambitionierten Projekten und den Erwartungen der Community findet, um ein Spiel zu liefern, das die Wartezeit wirklich wert ist. Was denkst du über die Verzögerungen und die Entwicklung von The Elder Scrolls 6? Teile deine Meinung in den Kommentaren!