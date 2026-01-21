Fallout 76 Update 1.7.23.11 verbessert dein Spielerlebnis mit neuen Fixes

Mit dem neuen Update 1.7.23.11 setzt Bethesda die kontinuierliche Verbesserung von Fallout 76 fort. Obwohl kein größerer Content-Drop enthalten ist, bringt das Update zahlreiche Quality-of-Life-Anpassungen sowie Bugfixes und Optimierungen, die besonders Veteranen erfreuen dürften.

Fallout 76 wurde ursprünglich im Jahr 2018 veröffentlicht und war Bethesdas erster Versuch, das klassische Fallout-Erlebnis in ein Online-Multiplayer-Format zu übertragen. Die anfängliche Kritik an technischen Problemen und fehlenden Features wie NPCs wurde durch jahrelange Updates und Erweiterungen gemildert. Heute bietet das Spiel ein deutlich runderes Erlebnis – das aktuelle Update unterstreicht diesen Wandel erneut.

Downloadgrößen und Plattformdetails

Wie groß ist das Update auf den einzelnen Plattformen? Die Downloadgröße variiert je nach Plattform erheblich:

Plattform Downloadgröße PC (Steam) 14,7 GB PC (Microsoft Store) 26,7 GB Xbox 28,9 GB PlayStation 12,8 GB

Optimierungen am C.A.M.P.-System

Welche Verbesserungen wurden am Bausystem vorgenommen? Besonders die C.A.M.P.-Funktionalität wurde in diesem Update gründlich überarbeitet. Zahlreiche Fehler bei der Platzierung, Darstellung und Interaktion mit Objekten wurden behoben. So wurden unter anderem folgende Punkte angepasst:

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Visuals des Hunting Lodge Fireplace korrigiert

Fehlerhafte Kollisionsabfrage im Dino Bite Gift Shop behoben

Beschreibung von Objekten wie dem Wandofen und Pumpkin Pie überarbeitet

Soundeffekte des Industrial Fusion Core Rechargers bei Nichtbetrieb deaktiviert

Anpassungen bei Ausrüstung und Mods

Welche Änderungen betreffen Waffen, Rüstungen und Mods? Einige legendäre Mods sowie Outfits wurden überarbeitet. Die auffälligsten Änderungen:

Der Nahkampfhammer All Rise gewährt nun +50 HP statt +10 HP

gewährt nun +50 HP statt +10 HP Zusätzliche Kopfbedeckungen und Brillen sind nun mit der Ulysses-Maske kombinierbar

kombinierbar Der Elementalist-Mod bietet nun +5 Strahlenresistenz

bietet nun +5 Strahlenresistenz Fehler bei der Darstellung und Beschreibung legendärer Effekte wurden korrigiert

Gameplay- und Quest-Fixes

Welche spielrelevanten Fehler wurden behoben? Die Liste der Gameplay-Optimierungen ist lang. Zu den wichtigsten gehören:

Fixes für Quest-Probleme in „Dirty Laundry“, „Prove Your Resolve“ und „Welcoming Committee“

Neues Verhalten für Begleiter wie Silas oder Eugene nach einem Relog

Neue legendäre Tauschmaschine an der Hocking Hills Station

Fehler bei der Spawn-Logik von Gegnern und Objekten wie Abraxo-Caches wurden behoben

Animationen bei Objekten wie dem Atomic Cast Fishing Rod angepasst

Verbesserungen an UI und Übersetzungen

Welche Änderungen gibt es bei der Benutzeroberfläche? Auch an der UI wurde gefeilt. Unter anderem wurden folgende Punkte angepasst:

Fehlerhafte Rezeptanzeigen korrigiert

Workshop-Symbole und Thumbnails verbessert

Tooltip-Korrekturen bei Mods und Gegenständen

Sprachliche Korrekturen in Deutsch, Italienisch, Japanisch und weiteren Sprachen

Bekannte Probleme und Einschränkungen

Welche Bugs sind noch offen? Bethesda hat bestätigt, dass einige Probleme weiterhin bestehen. Darunter:

Die Gleaming Depths Weekly Challenge wurde vorübergehend deaktiviert

wurde vorübergehend deaktiviert Fehlende französische Sprachausgabe im Burning Springs Update – Untertitel empfohlen

Problem mit durch Vegetation durchdringenden Objekten im C.A.M.P.-Bau weiterhin ungelöst

Ausblick auf zukünftige Updates

Was plant Bethesda in Zukunft? Fallout 76 hat sich seit 2018 stark weiterentwickelt. Besonders durch das Interesse nach der Fallout-TV-Serie im Jahr 2024 konnte das Spiel einen neuen Spielerschub verzeichnen. Für 2026 sind native Versionen für Xbox Series und PlayStation 5 angekündigt. Zudem gibt es Hinweise auf neue Inhalte – darunter möglicherweise ein neuer Kryptid-Gegner.

Auch wenn das aktuelle Update keine neuen Regionen oder Storylines einführt, zeigt es deutlich: Fallout 76 lebt – und Bethesda bleibt dran. Die langjährige Unterstützung sowie regelmäßige Updates machen das Spiel für viele zu einem festen Bestandteil ihrer Spielesammlung.

Wie findest du die Änderungen in Update 1.7.23.11? Wirst du wieder in Appalachia einsteigen oder wartest du auf größere Inhalts-Updates? Lass es uns in den Kommentaren wissen!