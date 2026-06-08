Fallout 76 – Gratis-Items im P.R.O.T.E.C.T.-Protocol-Event bis 15. Juni 2026

In Fallout 76 läuft seit dem 7. Juni 2026 ein neues Event, das euch bis zum 15. Juni 2026 zusätzliche Gratis-Inhalte in den Account spült. Wer in Appalachia gerade sowieso unterwegs ist, sollte den Zeitraum im Blick behalten, denn die Belohnungen werden über mehrere Tage verteilt freigeschaltet und müssen aktiv eingesammelt werden.

Der neue Zeitraum-Event hängt direkt mit Season 25 zusammen, die am 2. Juni 2026 unter dem Namen Appalachia Under Siege gestartet ist. Im Mittelpunkt stehen dabei nicht nur frische Aufgaben, sondern auch ein System, das bekannte Orte gezielt wieder spannend machen soll.

Season 25 und das neue Infestations-System

Was ist in Season 25 neu? Mit Appalachia Under Siege hat Fallout 76 eine neue Saison bekommen, deren großes Update-Highlight das Infestations-System ist. Dahinter steckt eine wiederkehrende Aktivität, bei der zufällige Schauplätze in Appalachia zeitweise von bestimmten Gegnerfraktionen überrannt werden.

Selbst wenn ihr die Map schon in- und auswendig kennt, sollen sich Touren durch vertraute Regionen weniger nach Routine anfühlen. Weil die betroffenen Orte wechseln und die Fraktionen variieren können, entsteht ein dynamischerer Rhythmus beim Erkunden, egal ob ihr alleine loszieht oder im Team unterwegs seid.

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Gleichzeitig wirkt Infestations wie ein Baukasten für künftige, wiederholbare Hotspots. Statt nur neue Zonen zu liefern, werden bestehende Locations regelmäßig in kleine Krisenherde verwandelt, die man spontan abarbeiten kann.

P.R.O.T.E.C.T.-Protocol-Event mit Gratis-Rewards bis 15. Juni 2026

Wie bekommt ihr die kostenlosen Inhalte? Parallel zum Infestations-Start hat Bethesda am 7. Juni 2026 das In-Game-Event P.R.O.T.E.C.T. Protocol freigeschaltet. Dazu läuft eine Promo, bei der ihr täglich neue digitale Items abholen könnt, allerdings nur bis einschließlich 15. Juni 2026.

Die Gratis-Gegenstände werden über den Atomic Shop verteilt. Wichtig ist dabei vor allem das Timing: Es reicht nicht, nur einmal kurz reinzuschauen. Wenn die Items tatsächlich täglich rotieren, solltet ihr regelmäßig im Shop nachsehen und die Belohnungen direkt claimen, damit nichts durchrutscht.

Als erste verfügbare Items wurden genannt:

Abraxo-Lackierung für die T-51-Powerrüstung

Saubere Mr.-Fuzzy-Kopfbedeckung

Community-Challenge als Rahmen für das Event

Worum geht es beim Community-Ziel? P.R.O.T.E.C.T. Protocol ist gleichzeitig als Community-Challenge aufgezogen. Das gemeinsame Ziel lautet, bis zum 15. Juni 2026 insgesamt 500.000 Infestations zu besiegen. Damit wird das neue System direkt mit einer kollektiven Aufgabe verknüpft, die das gesamte Spielgefühl in diesen Tagen prägt.

Für euch bedeutet das: Wenn ihr ohnehin Infestations farmt, tragt ihr automatisch zum Fortschritt bei und könnt gleichzeitig die Shop-Freebies mitnehmen. Gerade für Rückkehrer ist das ein guter Zeitpunkt, wieder reinzuschauen, weil sich Season-Start, neues System und zeitlich begrenzte Belohnungen gerade überlappen.

Wie steht ihr zu dem Infestations-Ansatz in Fallout 76 und nehmt ihr die Gratis-Items im Atomic Shop bis zum 15. Juni 2026 mit? Schreibt es gerne in die Kommentare.