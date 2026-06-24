Cyberpunk 2077 auf Steam stark reduziert – Tiefpreis bis 25. Juni

Auf Steam ist Cyberpunk 2077 gerade so günstig wie nie zuvor. Wer den Open-World-RPG-Dauerbrenner von CD Projekt Red bislang ausgesessen hat, bekommt jetzt eine selten gute Gelegenheit: Das Spiel ist bis zum 25. Juni 2026 mit einem sehr hohen Rabatt erhältlich.

Gerade weil Cyberpunk 2077 in den vergangenen Jahren einen massiven Imagewandel hingelegt hat, dürfte der aktuelle Preis viele Unentschlossene abholen. Aus dem einstigen Problem-Release ist längst eines der bekanntesten Comeback-Beispiele der Branche geworden, inklusive großer Erweiterung und deutlich stabilerer Technik.

Historisch günstiger Steam-Deal für Cyberpunk 2077

Bis wann gilt das Angebot auf Steam? Der Rabatt läuft bis zum 25. Juni 2026 und endet um 15:00 Uhr deutscher Zeit.

Im Sale sind sowohl das Hauptspiel als auch ein Paket mit der Story-Erweiterung Phantom Liberty. Wer also nicht nur Night City erleben will, sondern auch direkt den großen DLC-Content mitnehmen möchte, kann im Bundle zusätzlich sparen.

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Angebot Rabatt Preis Ende Cyberpunk 2077 70% 17,99 € 25. Juni 2026, 15:00 Uhr Cyberpunk 2077 + Phantom Liberty (Bundle) 60% 33,10 € zeitlich begrenzt, abhängig vom Bundle-Angebot

Der Einzeldeal markiert dabei den bislang niedrigsten Preis, der für Cyberpunk 2077 auf Steam gelistet wurde. Für alle, die vor allem auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis warten, ist das ein ziemlich klarer Einstiegspunkt.

Vom Problemstart zum Comeback-Hit

Warum lohnt sich Cyberpunk 2077 heute deutlich mehr? Weil CD Projekt Red über Jahre hinweg nachgebessert hat und das Spiel inhaltlich wie technisch in eine wesentlich bessere Form gebracht wurde. Dass Cyberpunk 2077 zum Launch 2020 wegen Bugs, Performance-Problemen und enttäuschter Erwartungen in der Kritik stand, ist bekannt, aber inzwischen eher Historie als Gegenwart.

Mit Updates, Überarbeitungen und der Erweiterung Phantom Liberty hat sich das Gesamtpaket spürbar gewandelt. Viele Fans heben heute vor allem Story und Figuren, die dichte Atmosphäre in Night City, das Artdesign, die Musik und die Inszenierung hervor.

Natürlich gibt es weiterhin einzelne Stimmen, denen die Open World nicht die erhoffte Freiheit oder Simulationstiefe bietet. Im aktuellen Gesamtbild sind diese Punkte aber deutlich leiser geworden als noch in den ersten Jahren nach Release.

Aktuelle Stimmung auf Steam

Wie gut sind die Bewertungen inzwischen? Auf Steam steht Cyberpunk 2077 derzeit nach rund 377.000 Reviews bei 88 Prozent sehr positiven Bewertungen. Die aktuellen Bewertungen fallen sogar noch besser aus: Über 600 jüngere Reviews ergeben 93 Prozent sehr positiv.

Das passt zur Wahrnehmung vieler: Cyberpunk 2077 wird heute oft als eines der stärksten Open-World-Spiele der letzten Jahre eingeordnet, gerade wenn man Story-RPGs mit Fokus auf Setting, Stil und Charakteren mag.

Was du vor dem Kauf wissen solltest

Welche Version ist für dich sinnvoll? Das hängt vor allem davon ab, wie du einsteigst. Wer erst einmal testen will, ob Night City klickt, fährt mit dem Hauptspiel zum Tiefpreis am besten. Wer ohnehin direkt die komplette Erfahrung möchte, greift zum Bundle mit Phantom Liberty.

Nur Hauptspiel: ideal, wenn du zunächst das Grundspiel erleben und später entscheiden willst.

ideal, wenn du zunächst das Grundspiel erleben und später entscheiden willst. Bundle mit Phantom Liberty: sinnvoll, wenn du die Story-Erweiterung ohnehin einplanst und alles in einem Rutsch spielen möchtest.

Wie sieht es bei euch aus: Habt ihr Cyberpunk 2077 schon durch, oder ist der historische Tiefpreis genau der Moment, in dem ihr endlich einsteigt? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.