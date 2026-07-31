GTA Online – So sicherst du dir diese Woche das rare LS Pounders-Kennzeichen

In GTA Online gibt es diese Woche wieder einen dieser kleinen Sammel-Momente, die in der Community schnell zum Gesprächsthema werden: das seltene Kennzeichen LS Pounders. Wer auf individuelle Nummernschilder steht und seine Garage gern mit besonderen Details veredelt, sollte jetzt kurz Zeit einplanen, denn solche Plates sind oft nur zeitlich begrenzt verfügbar.

Damit du nicht lange herumprobieren musst, findest du hier die wichtigsten Schritte, typische Stolperfallen und ein paar Tipps, wie du das Kennzeichen danach sauber auf deine Lieblingsfahrzeuge bringst.

Grundidee hinter dem LS Pounders-Kennzeichen

Was ist das LS Pounders-Kennzeichen in GTA Online? LS Pounders ist ein seltenes Nummernschild, das du dir in der Regel über eine zeitlich begrenzte Aktion oder über einen speziellen, aktuellen Ingame-Trigger sichern kannst. Anders als Standard-Kennzeichen ist es nicht dauerhaft frei auswählbar, sondern hängt meist an einem konkreten Ablauf in der jeweiligen Event-Woche.

Wichtig ist dabei: Du bekommst das Kennzeichen nicht einfach als globalen Freischalt-Button im Menü. Stattdessen wird es normalerweise über ein Fahrzeug, eine Lieferung oder einen bestimmten Spawn an dein Konto gebunden und muss anschließend korrekt gespeichert werden.

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So sicherst du dir das Kennzeichen in dieser Woche

Wie bekommst du das Rare LS Pounders License Plate diese Woche? Der zuverlässigste Weg ist, den aktuellen Wochen-Trigger direkt in einer geschlossenen Session sauber abzuarbeiten, damit dir niemand den Ablauf kaputtmacht. Starte am besten in eine Sitzung nur für Freunde oder in eine Einladungssitzung und halte einen Garagenplatz frei, damit du das relevante Fahrzeug direkt sichern kannst.

Typischer Ablauf, wie er bei seltenen Kennzeichen in GTA Online fast immer funktioniert:

Starte GTA Online in einer Einladungssitzung oder Friends-Only-Session. Spiele die Aktivität, bei der das Kennzeichen aktuell auftaucht, bis du Zugriff auf das betroffene Fahrzeug oder den betroffenen Fahrzeug-Spawn hast. Sobald das Fahrzeug mit dem LS Pounders-Kennzeichen verfügbar ist, bring es ohne Umwege in eine deiner Garagen. Ändere in Los Santos Customs mindestens ein Teil am Fahrzeug, zum Beispiel Lackierung, Felgen oder eine kleine Performance-Option. Verlasse die Werkstatt und warte kurz, bis das Spiel den Speichervorgang sauber übernimmt.

Der entscheidende Punkt ist das Speichern: Ohne eine Änderung im Tuning-Shop kann es passieren, dass du zwar kurz das Kennzeichen siehst, es aber nicht dauerhaft bei dir bleibt.

Übertragen und dauerhaft nutzen

Wie nutzt du das LS Pounders-Kennzeichen auf anderen Fahrzeugen? Sobald das Kennzeichen korrekt an deinem Konto hängt, willst du es natürlich auf mehrere Autos bringen. Genau hier passieren die meisten Fehler, weil viele zu schnell von Fahrzeug zu Fahrzeug wechseln, ohne dass der Fortschritt vollständig gespeichert ist.

So gehst du sicher vor, wenn du das Kennzeichen verbreiten willst:

Fahre mit dem Fahrzeug, das das LS Pounders-Kennzeichen bereits besitzt, in Los Santos Customs.

Prüfe, ob das Kennzeichen auch nach einem Session-Wechsel noch vorhanden ist.

Wechsle dann auf das nächste Fahrzeug, das du ausstatten willst, und rüste es in der Werkstatt mit dem Kennzeichen aus, sofern es in deiner Kennzeichen-Auswahl auftaucht.

Ändere zusätzlich eine Kleinigkeit, damit der Speichervorgang sicher greift.

Wenn du ganz auf Nummer sicher gehen willst, rüste erst zwei oder drei Fahrzeuge aus und starte anschließend die Session neu, statt sofort eine ganze Garage durchzutunen.

Typische Probleme und schnelle Lösungen

Warum erscheint das Kennzeichen nicht oder verschwindet wieder? In vielen Fällen liegt es nicht daran, dass du etwas Grundsätzliches falsch gemacht hast, sondern an Kleinigkeiten im Ablauf. Das sind die häufigsten Ursachen, die du schnell abklopfen kannst:

Kein freier Garagenplatz: Wenn das Fahrzeug nicht gespeichert werden kann, wird auch das Kennzeichen nicht dauerhaft übernommen.

Kein Kauf oder keine Modifikation durchgeführt: Ohne eine bestätigte Änderung kann der Speicherstatus ausbleiben.

Zu schneller Session-Wechsel: Wenn du direkt nach dem Einparken oder nach der Werkstatt die Sitzung verlässt, kann der Save hängen bleiben.

Störungen durch andere in öffentlichen Sessions: Missionen, Angriffe oder Session-Events können den Ablauf unterbrechen.

Praktisch bewährt: Einmal sauber in die Garage fahren, direkt zu Los Santos Customs, eine kleine Modifikation kaufen, danach kurz normal herumfahren und erst dann die Sitzung wechseln.

Hast du dir das LS Pounders-Kennzeichen diese Woche schon gesichert, und auf welchen Wagen packst du es als Erstes? Schreib es gern in die Kommentare.