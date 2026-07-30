GTA Online Kortz Center Heist: Auszahlung, Beute und maximale Belohnung

Wie viel Geld bringt der Kortz Center Heist in GTA Online wirklich? Die Antwort fällt komplizierter aus, als es zunächst den Anschein hat. Der Wert des Hauptziels hängt vom Gemälde, dem Schwierigkeitsgrad und euren bisherigen Verkäufen in der aktuellen Eventwoche ab. Hinzu kommen Nebenbeute, Käuferwünsche, die Elite-Herausforderung und eine mögliche Zahlung für das Fluchtfahrzeug.

Außerdem wird die Beute nicht wie beim Diamond Casino Heist prozentual unter den Spielern aufgeteilt. Stattdessen berechnet GTA Online für Host und Crew jeweils eine persönliche Auszahlung.

In diesem Guide erklären wir, wie die Belohnung des Kortz Center Heists funktioniert, weshalb weitere Durchläufe häufig nur noch rund 300.000 GTA-Dollar für das Hauptziel bringen und mit welcher maximalen Auszahlung ihr rechnen könnt.

Kortz Center Heist: Auszahlung im Überblick

Die wichtigsten Punkte vorab:

Nur der Host erhält den Verkaufswert des Hauptziels.

Die eingesammelte Nebenbeute wird nicht unter den Spielern aufgeteilt.

Stattdessen erhält jeder Spieler den vollständigen Wert der gesammelten Nebenbeute.

Käuferwünsche bringen 50.000 GTA$ auf „Normal“ und 100.000 GTA$ auf „Schwer“.

Die Elite-Herausforderung bringt weitere 50.000 beziehungsweise 100.000 GTA$.

Der erste Verkauf nach dem wöchentlichen Reset ist viermal so wertvoll wie weitere Verkäufe.

Im Hard Mode steigt der Wert des Hauptziels um zehn Prozent.

Die erste Planung nach dem Wochenwechsel ist kostenlos.

Weitere Planungen innerhalb derselben Eventwoche kosten jeweils 100.000 GTA$.

Angaben von mehr als sieben Millionen GTA-Dollar Beute für einen einzelnen Durchlauf sind irreführend.

Wie hoch ist die Auszahlung des Kortz Center Heists?

Die persönliche Auszahlung setzt sich aus mehreren Bestandteilen zusammen:

Bestandteil Host Crew-Mitglieder Hauptziel vollständiger Verkaufswert keine Auszahlung Nebenbeute vollständiger gesammelter Wert vollständiger gesammelter Wert Käuferwünsche auf Normal 50.000 GTA$ 50.000 GTA$ Käuferwünsche auf Schwer 100.000 GTA$ 100.000 GTA$ Elite-Herausforderung auf Normal 50.000 GTA$ 50.000 GTA$ Elite-Herausforderung auf Schwer 100.000 GTA$ 100.000 GTA$ Fluchtfahrzeug variable zusätzliche Zahlung normalerweise keine Zahlung

Der entscheidende Unterschied zu anderen Raubüberfällen: Ihr könnt vor dem Finale keine prozentualen Anteile für die einzelnen Spieler festlegen. Das Hauptziel gehört dem Host. Die übrigen Belohnungen werden dagegen für jeden Teilnehmer einzeln berechnet.

Das Hauptziel wird nur dem Host ausgezahlt

Beim Finale stiehlt die Gruppe gemeinsam ein Gemälde. Verkauft der Host das Hauptziel, wird dessen vollständiger Wert ausschließlich seiner persönlichen Auszahlung zugerechnet.

Die Crew erhält keinen prozentualen Anteil an diesem Gemälde. Dafür bekommt jedes Crew-Mitglied den kompletten Wert der während des Finales eingesammelten Nebenbeute gutgeschrieben.

Das bedeutet: Eine Gruppe mit vier Spielern teilt die Museumsbeute nicht einfach durch vier. Die auf dem Ergebnisbildschirm angezeigten Beträge sind persönliche Auszahlungen und keine Anteile an einem gemeinsamen Geldtopf.

Warum ist der erste Verkauf so viel wertvoller?

Beim Kortz Center Heist greift eine wöchentliche Mechanik, die häufig als „Buyer Fatigue“ bezeichnet wird.

Der erste Verkauf eines Hauptziels nach dem wöchentlichen Reset erhält den hohen Verkaufspreis. Weitere Hauptziele, die ihr vor dem nächsten Wochenwechsel verkauft, sind nur noch ein Viertel dieses Grundwertes wert.

Ein Beispiel liefert das Gemälde „La Dernière Débauche“:

Verkauf Auszahlung auf Normal Erster Verkauf nach dem Wochenreset 1.925.000 GTA$ Weitere Verkäufe in derselben Woche 481.250 GTA$

Die 481.250 GTA$ sind deshalb kein allgemeiner Wiederholungspreis für jedes Hauptziel. Jedes Gemälde besitzt einen eigenen Grundwert und damit auch einen eigenen reduzierten Verkaufspreis.

Der hohe Bonus gilt außerdem nur für einen Verkauf pro Eventwoche und nicht einmal für jedes unterschiedliche Gemälde. Verkauft ihr nach dem Reset ein Hauptziel, verbraucht ihr damit euren wöchentlichen Erstverkaufsbonus.

Entscheidend ist offenbar der Zeitpunkt des Verkaufs. Ein vor dem Wochenwechsel vorbereiteter Heist kann nach dem Reset noch vom hohen Preis profitieren, sofern ihr das Gemälde erst danach verkauft.

© Rockstar Games

Alle bestätigten Hauptziele und Auszahlungen

Während der ersten Rotation konnten unter anderem folgende Gemälde als Hauptziel erscheinen:

Hauptziel Erster Verkauf auf Normal Weitere Verkäufe auf Normal La Dernière Débauche 1.925.000 GTA$ 481.250 GTA$ Consumato 1.232.000 GTA$ 308.000 GTA$ I Hear Voices 1.234.000 GTA$ 308.500 GTA$ The Downfall of Rome 1.220.000 GTA$ 305.000 GTA$

Im Hard Mode steigt der jeweilige Wert des Hauptziels um zehn Prozent. „The Downfall of Rome“ bringt damit beim ersten wöchentlichen Verkauf 1.342.000 GTA$ und bei einem weiteren Verkauf 335.500 GTA$.

Weitere dokumentierte oder aus den Planungstafeln bekannte Gemälde sind unter anderem „I, Fruit“ und „Winter, Nowhere in Particular“. Da Rockstar die verfügbaren Hauptziele im Rahmen der Eventwochen rotieren lässt, stehen nicht jederzeit alle Bilder zur Verfügung.

© Rockstar Games

Aktuelle Hauptziele vom 30. Juli bis 5. August 2026

In der aktuellen Eventwoche wurden die Hauptziele ausgetauscht und der Erstverkaufsbonus zurückgesetzt. Folgende drei reguläre Gemälde können erscheinen:

Hauptziel Erster Verkauf Normal Weitere Verkäufe Normal Erster Verkauf Schwer Weitere Verkäufe Schwer A Cast of Characters 1.224.000 GTA$ 306.000 GTA$ 1.346.400 GTA$ 336.600 GTA$ Mi O Melee 1.268.000 GTA$ 317.000 GTA$ 1.394.800 GTA$ 348.700 GTA$ To Beat About the Bush 1.250.000 GTA$ 312.500 GTA$ 1.375.000 GTA$ 343.750 GTA$

„Mi O Melee“ ist damit das wertvollste der drei regulären Hauptziele dieser Woche.

Teilnehmer des Fine Art Collector Program können außerdem „The Outcome of Endeavour“ als besonderes Hauptziel erhalten:

Schwierigkeit und Verkauf Auszahlung Erster Verkauf auf Normal 1.460.000 GTA$ Weiterer Verkauf auf Normal 365.000 GTA$ Erster Verkauf auf Schwer 1.606.000 GTA$ Weiterer Verkauf auf Schwer 401.500 GTA$

Da es sich um wöchentlich wechselnde Inhalte handelt, können sich die verfügbaren Bilder und zusätzlichen Boni nach dem 5. August erneut ändern.

Verkaufen oder das Gemälde behalten?

Bei verschiedenen Hauptzielen könnt ihr euch nach dem Finale entscheiden, ob ihr das Gemälde verkauft oder in eurer Mansion ausstellt.

Entscheidet ihr euch für „Keep Primary Target“, wird das Hauptziel behalten. Sein angezeigter Wert erscheint dann nicht in der unmittelbaren Auszahlung des Heists. Ihr erhaltet in diesem Durchlauf lediglich Nebenbeute, Käuferbonus, Elite-Bonus und gegebenenfalls die Fahrzeugzahlung.

Das ist wichtig, wenn ihr Ergebnisbildschirme miteinander vergleicht: Eine relativ niedrige Auszahlung muss nicht bedeuten, dass das Hauptziel wertlos war. Möglicherweise wurde es schlicht nicht verkauft.

„La Dernière Débauche“ aus dem ersten Story-Durchlauf muss dagegen verkauft werden.

Wie funktioniert die Nebenbeute?

Im Kortz Center befinden sich zahlreiche weitere Kunstgegenstände, die ihr während des Finales einsammeln könnt. Dazu gehören unterschiedliche Gemälde, Skulpturen und andere Exponate.

Die verfügbare Nebenbeute variiert von Durchlauf zu Durchlauf. Nach bisherigen Auswertungen kann der beim Auskundschaften vorhandene Pool einen Gesamtwert von ungefähr 2,3 bis 2,68 Millionen GTA-Dollar erreichen.

Das bedeutet allerdings nicht automatisch, dass ihr diesen vollständigen Betrag aus dem Museum tragen könnt. Die Taschenkapazität der Spieler ist begrenzt, einige Räume sind nur kooperativ zugänglich und nicht sämtliche theoretisch bekannten Gegenstände erscheinen gleichzeitig.

Als einzelner Spieler könnt ihr nur sehr begrenzt Beute einstecken. © Rockstar Games

Wird die Nebenbeute aufgeteilt?

Nein. Der gesammelte Wert wird nicht durch die Anzahl der Spieler geteilt.

Sammelt eine Gruppe beispielsweise Nebenbeute im Wert von 313.250 GTA$ ein, erhalten sowohl der Host als auch das beteiligte Crew-Mitglied jeweils diese 313.250 GTA$ als Bestandteil ihrer persönlichen Auszahlung.

Zusätzliche Spieler können sich daher gleich mehrfach lohnen:

Ihr besitzt mehr gemeinsame Taschenkapazität.

Ihr erreicht kooperativ gesicherte Bereiche wie die Crisp Gallery.

Jedes Crew-Mitglied erhält den vollständigen eingesammelten Nebenbeutewert.

Käufer- und Elite-Bonus werden ebenfalls persönlich ausgezahlt.

Wie hoch ist die maximale Nebenbeute?

Eine endgültige Maximalzahl lässt sich aktuell nicht seriös nennen. Der Wert hängt von den gespawnten Gegenständen, der Gruppengröße, der verfügbaren Taschenkapazität und den zugänglichen Räumen ab.

Der häufig genannte Betrag von 7.143.000 GTA$ dürfte auf einer Addition sämtlicher im Spiel hinterlegter Nebenobjekte beruhen. Diese Objekte erscheinen jedoch nicht alle gleichzeitig in einem einzigen Finale.

Für einen realen Durchlauf ist daher entscheidend, welche Gegenstände tatsächlich gespawnt sind und wie viel davon die Gruppe transportieren kann. Der verfügbare Nebenbeute-Pool liegt nach bisherigen dokumentierten Auskundschaftungen bei höchstens rund 2,68 Millionen GTA$.

Die reine Museumsbeute eines besonders wertvollen ersten Story-Durchlaufs könnte damit theoretisch aus folgenden Beträgen bestehen:

Bestandteil Maximaler theoretischer Wert La Dernière Débauche 1.925.000 GTA$ gespawnter Nebenbeute-Pool bis rund 2.677.500 GTA$ reine vorhandene Museumsbeute bis rund 4.602.500 GTA$

Diese 4,6 Millionen GTA$ sind jedoch ebenfalls keine garantierte persönliche Auszahlung. Sie beschreiben die Kombination aus Hauptziel und theoretisch vorhandenem Nebenbeute-Pool. Ob eine Vierergruppe wirklich den gesamten maximalen Spawn transportieren kann, hängt von der konkreten Beuteverteilung ab.

Eine Auszahlung von 7.143.000 GTA$ oder gar eine anschließende Teilung dieses Betrags durch vier ist deshalb keine belastbare Berechnung.

Käuferwünsche: Bis zu 100.000 GTA$ zusätzlich

Vor dem Finale zeigt die Planungstafel eine Liste mit Kunstgegenständen, die der Käufer besonders haben möchte. Sammelt ihr sämtliche verlangten Objekte ein, bekommt jeder berechtigte Spieler einen zusätzlichen Bonus.

Schwierigkeit Käuferbonus Normal 50.000 GTA$ Schwer 100.000 GTA$

Ein Problem kann die Crisp Gallery darstellen. Liegt ein verlangtes Objekt in diesem kooperativ gesicherten Bereich, könnt ihr die vollständige Käuferliste nicht solo abarbeiten. In einem solchen Durchlauf ist damit auch die Elite-Herausforderung allein nicht möglich.

Elite-Herausforderung: Bedingungen und Belohnung

Für die Elite-Herausforderung müssen alle folgenden Voraussetzungen erfüllt werden:

Finale in weniger als 17 Minuten abschließen

höchstens 15.000 GTA$ an Beutewert verlieren

eine Treffergenauigkeit von mehr als 90 Prozent erreichen

sämtliche Gegenstände der Käuferliste einsammeln

Die Belohnung hängt vom Schwierigkeitsgrad ab:

Schwierigkeit Elite-Bonus Normal 50.000 GTA$ Schwer 100.000 GTA$

Die Zeit allein reicht nicht aus. Selbst ein Abschluss in weniger als 17 Minuten zählt nicht als Elite-Erfolg, wenn die Treffergenauigkeit zu niedrig ist, zu viel Beute verloren geht oder ein Gegenstand der Käuferliste fehlt.

Beispiel: Zwei Spieler auf Normal mit Elite-Herausforderung

Ein dokumentierter Zwei-Spieler-Lauf zeigt besonders deutlich, wie die Auszahlung berechnet wird:

Hauptziel: La Dernière Débauche

Schwierigkeit: Normal

erster Verkauf nach dem Wochenreset

Nebenbeute: 313.250 GTA$

Käuferwünsche erfüllt

Elite-Herausforderung bestanden

Abschlusszeit: 12:33 Minuten

Fahrzeugzahlung: 20.000 GTA$

Auszahlung des Hosts

Bestandteil Auszahlung Hauptziel 1.925.000 GTA$ Nebenbeute 313.250 GTA$ Käuferbonus 50.000 GTA$ Elite-Herausforderung 50.000 GTA$ Fluchtfahrzeug 20.000 GTA$ Gesamt 2.358.250 GTA$

Für das Hauptziel La Dernière Débauche erhält der Host 1,925 Millionen GTA$. © Rockstar Games

Auszahlung des Crew-Mitglieds

Bestandteil Auszahlung Nebenbeute 313.250 GTA$ Käuferbonus 50.000 GTA$ Elite-Herausforderung 50.000 GTA$ Gesamt 413.250 GTA$

Zusammen zahlte das Spiel beiden Teilnehmern 2.771.500 GTA$ aus. Dabei handelt es sich um die Summe der persönlichen Belohnungen und nicht um einen gemeinsamen Beutepool.

Dieser dokumentierte Lauf ist bislang eines der besten Beispiele für eine sehr hohe Auszahlung: Der Host erhielt mehr als 2,35 Millionen GTA$, während das Crew-Mitglied zusätzlich über 400.000 GTA$ verdiente.

Beispiel: Vier Spieler auf Schwer

Ein weiterer dokumentierter Lauf wurde mit vier Spielern auf „Schwer“ und vollständig unentdeckt abgeschlossen:

Hauptziel: Winter, Nowhere in Particular

reduzierter Wiederholungswert: 339.900 GTA$

Nebenbeute: 291.360 GTA$

Käuferwünsche erfüllt

Elite-Herausforderung nicht bestanden

Abschlusszeit: 16:41 Minuten

Der Host erhielt:

339.900 + 291.360 + 100.000 = 731.260 GTA$

Alle drei Crew-Mitglieder bekamen jeweils 491.360 GTA$. Darin enthalten waren der vollständige Nebenbeutewert und der Käuferbonus. Eine weitere Komponente von 100.000 GTA$ lässt sich anhand des Ergebnisbildschirms nicht abschließend zuordnen und sollte daher nicht als allgemeine Crewvergütung betrachtet werden.

Die gesamte persönliche Ausschüttung der Gruppe betrug 2.205.340 GTA$. Auch hier wurde der Hauptzielwert ausschließlich dem Host angerechnet.

Beispiel: Hard Mode mit allen Boni

Ein dokumentierter Solo-Abschluss mit „The Downfall of Rome“ brachte folgende Belohnung:

Bestandteil Auszahlung Hauptziel auf Schwer 1.342.000 GTA$ Nebenbeute 267.000 GTA$ Käuferbonus 100.000 GTA$ Elite-Herausforderung 100.000 GTA$ Gesamt 1.809.000 GTA$

Das Beispiel bestätigt sowohl den zehnprozentigen Hard-Mode-Aufschlag für das Hauptziel als auch die verdoppelten Boni für Käuferwünsche und Elite-Herausforderung.

Fluchtfahrzeug: Zusätzliche Zahlung für den Host

Auf verschiedenen Ergebnisbildschirmen erscheint eine weitere Zahlung für das verwendete Fluchtfahrzeug.

Dokumentiert wurden bislang unter anderem:

5.000 GTA$ in einem Vier-Spieler-Lauf

20.000 GTA$ in einem Zwei-Spieler-Lauf

Der Betrag scheint damit vom verwendeten Fahrzeug oder den Umständen der Flucht abhängig zu sein. Die Zahlung wird dem Host gutgeschrieben und sollte wegen ihrer vergleichsweise geringen Höhe nicht den Ausschlag bei der Wahl der Route geben.

Was kostet ein weiterer Durchlauf?

Der erste Aufbau nach dem wöchentlichen Reset ist kostenlos. Für jede weitere Planung innerhalb derselben Eventwoche zahlt der Host:

100.000 GTA$

Diese Kosten werden nicht auf dem Ergebnisbildschirm von der Auszahlung abgezogen. Möchtet ihr den tatsächlichen Gewinn berechnen, müsst ihr die Planungsgebühr daher selbst berücksichtigen.

Ein Beispiel:

Rechnung Betrag persönliche Auszahlung 731.260 GTA$ Planungsgebühr −100.000 GTA$ tatsächlicher Gewinn vor Immobilienkosten 631.260 GTA$

Die Anschaffungskosten für Mansion und Art Studio sind dabei noch nicht berücksichtigt.

Wie hoch ist die maximale Belohnung?

Eine einzige allgemeingültige Maximalbelohnung gibt es beim Kortz Center Heist nicht. Ihr müsst zwischen drei verschiedenen Werten unterscheiden:

persönliche Auszahlung des Hosts persönliche Auszahlung eines Crew-Mitglieds Summe sämtlicher Auszahlungen der Gruppe

Die bislang sauber dokumentierte Zwei-Spieler-Rechnung brachte:

2.358.250 GTA$ für den Host

413.250 GTA$ für das Crew-Mitglied

2.771.500 GTA$ als gesamte Gruppenausschüttung

Noch höhere Werte sind denkbar, wenn ein wertvolles Hauptziel auf „Schwer“ als erster wöchentlicher Verkauf abgeschlossen wird, mehr Nebenbeute eingesammelt wird und sämtliche Boni hinzukommen.

Eine theoretische Rechnung mit „La Dernière Débauche“ auf Schwer sähe beispielsweise so aus:

Bestandteil Theoretischer Wert Hauptziel mit zehn Prozent Hard-Bonus 2.117.500 GTA$ dokumentierte Nebenbeute aus dem Duo-Lauf 313.250 GTA$ Käuferbonus 100.000 GTA$ Elite-Herausforderung 100.000 GTA$ Fahrzeugzahlung bis zu 20.000 GTA$ mögliche Host-Auszahlung 2.650.750 GTA$

Der Heist ist geschafft, jetzt gibt es die Bezahlung. © Rockstar Games

Ob „La Dernière Débauche“ regulär im Hard Mode gespielt werden kann, ist allerdings noch nicht abschließend bestätigt. Die Rechnung zeigt deshalb nur, welche Größenordnung unter diesen Voraussetzungen möglich wäre.

Als belastbare Bestmarke sollte derzeit der dokumentierte Host-Payout von 2.358.250 GTA$ gelten. Höhere theoretische Beträge sollten klar als Berechnung und nicht als bestätigter Rekord gekennzeichnet werden.

Aktueller Bonus: 400.000 GTA$ ohne Tod

In der Eventwoche vom 30. Juli bis zum 5. August 2026 wird laut aktueller Wochenübersicht eine zusätzliche Belohnung von 400.000 GTA$ für einen Abschluss des Kortz Center Heists vergeben, bei dem ihr nicht sterbt.

Dieser Bonus ist zeitlich begrenzt und gehört nicht zur regulären Auszahlung des Raubüberfalls. Er kann außerdem außerhalb der eigentlichen Ergebnisrechnung gutgeschrieben werden. Nach dem 5. August solltet ihr deshalb prüfen, ob Rockstar die Aktion verlängert oder durch eine andere Belohnung ersetzt.

Lohnt sich der Kortz Center Heist?

Der erste wöchentliche Verkauf lohnt sich besonders. Bereits auf „Normal“ kann der Host zusammen mit Nebenbeute und Boni mehr als zwei Millionen GTA-Dollar verdienen. Auf „Schwer“ steigt der Wert des Hauptziels zusätzlich um zehn Prozent und Käufer- sowie Elite-Bonus verdoppeln sich.

Weitere Durchläufe sind deutlich weniger lukrativ, weil der Wert des Hauptziels auf ein Viertel sinkt und zusätzlich 100.000 GTA$ Planungskosten anfallen. Mehrspieler-Finales bleiben dennoch interessant: Zusätzliche Spieler erhöhen die verfügbare Taschenkapazität und erhalten die Nebenbeute sowie persönliche Boni vollständig ausgezahlt.

© Rockstar Games

Unsere Empfehlung lautet daher:

den ersten wöchentlichen Verkauf möglichst mit einem wertvollen Hauptziel abschließen

für die höchste Auszahlung den Hard Mode wählen

sämtliche Käuferwünsche erfüllen

die Elite-Herausforderung anstreben

bei wertvoller Beute mindestens einen weiteren Spieler mitnehmen

zusätzliche Durchläufe nur starten, wenn sich Hauptziel und erreichbare Nebenbeute trotz Buyer Fatigue lohnen

Alle Zugangspunkte, Auskundschaftungsziele und optionalen Vorbereitungen erklären wir euch in unserem separaten Guide:

Häufige Fragen zur Auszahlung

Warum ist mein Hauptziel nur rund 300.000 GTA$ wert?

Ihr habt euren hohen Erstverkaufsbonus in der aktuellen Eventwoche wahrscheinlich bereits verbraucht. Weitere Verkäufe bringen aufgrund der Buyer Fatigue nur noch ein Viertel des normalen Wertes.

Bekommt die Crew einen Anteil am Hauptziel?

Nein. Der Verkaufswert des Hauptziels wird ausschließlich dem Host gutgeschrieben.

Wird die Nebenbeute zwischen den Spielern geteilt?

Nein. Jeder Spieler erhält den vollständigen Wert der von der Gruppe gesammelten Nebenbeute.

Wie viel bringen die Käuferwünsche?

Auf „Normal“ erhaltet ihr 50.000 GTA$, auf „Schwer“ 100.000 GTA$.

Wie viel bringt die Elite-Herausforderung?

Auch hier sind es 50.000 GTA$ auf „Normal“ und 100.000 GTA$ auf „Schwer“.

Wie hoch ist die maximale Beute?

Der tatsächlich gespawnte Nebenbeute-Pool kann nach bisherigen Auswertungen einen Wert von bis zu rund 2,68 Millionen GTA$ besitzen. Wegen der begrenzten Taschenkapazität ist dieser Betrag aber nicht automatisch vollständig transportierbar.

Kann man beim Kortz Center Heist mehr als sieben Millionen GTA$ erbeuten?

Nicht in einem einzelnen dokumentierten Durchlauf. Die häufig genannte Summe von 7.143.000 GTA$ dürfte sämtliche im Spiel hinterlegten Nebenobjekte addieren, obwohl sie nicht gleichzeitig erscheinen.

Wann wird der hohe Verkaufspreis zurückgesetzt?

Der Bonus wird normalerweise mit der neuen GTA-Online-Eventwoche am Donnerstag zurückgesetzt. Der nächste verkaufte Hauptgegenstand erhält anschließend wieder den hohen Preis.

Wie viel kostet eine weitere Planung?

Nach dem kostenlosen ersten Aufbau einer Eventwoche kostet jede weitere Planung 100.000 GTA$.