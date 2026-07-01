Battlefield 6 – XP-Booster sollten nach Spielzeit laufen, doch es war ein Fehler

In Battlefield 6 ist erneut Unmut aufgekommen, weil eine In-Game-Nachricht bei vielen die Hoffnung auf eine der meistgewünschten Komfortänderungen geweckt hat: XP-Booster sollen endlich nach Ingame-Zeit statt nach Echtzeit ablaufen. Genau diese Formulierung tauchte nach dem neuesten Update kurzzeitig im Spiel auf, wurde aber wenig später als Fehler zurückgenommen. Für viele in der Community fühlt sich das wie ein doppelter Rückzieher innerhalb weniger Wochen an.

Besonders bitter: Einige hatten ihre angesparten Booster direkt aktiviert, weil sie davon ausgingen, künftig ohne Zeitdruck spielen zu können. Wer dann später erst wieder eingeloggt hat, stellte fest, dass die Booster trotzdem weiterliefen und schlicht verpufft sind.

Der aktuelle Auslöser rund um Title Update 1.3.3.0

Was ist beim XP-Boost in Battlefield 6 passiert? Mit dem Title Update 1.3.3.0, das am 30. Juni 2026 ausgerollt wurde, sahen viele im Spiel eine klare Info, dass XP-Booster nun an die Ingame-Spielzeit gekoppelt seien. Genau das ist seit dem Launch im Herbst 2025 eines der großen Themen, weil Booster in der aktuellen Form auch dann herunterzählen, wenn man pausiert, das Spiel verlässt oder einfach offline ist.

Kurz nach dem Auftauchen dieser Meldung kam jedoch die offizielle Klarstellung über den Kommunikationskanal des Teams: Es handle sich um eine fehlerhafte Nachricht, und es gebe aktuell keine Änderungen an den XP-Boostern. Damit war der vermeintliche Fix wieder vom Tisch, obwohl die In-Game-Kommunikation den Eindruck erweckt hatte, das Feature sei bereits live.

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Die Situation trifft Battlefield 6 in einer Phase, in der das Spiel gerade seine dritte Season abschließt und die letzten Patches vor dem Start der nächsten Inhalte vorbereitet. Season 4 soll laut aktuellem Fahrplan später im Juli 2026 beginnen.

Warum die Stimmung gerade kippt

Warum reagieren so viele genervt? Der Ärger entsteht nicht nur durch die falsch platzierte Meldung selbst, sondern durch den konkreten Schaden für die Community. Einige haben ihre XP-Booster bewusst gezündet, in der Annahme, sie könnten diese entspannt über mehrere Sessions nutzen. In der Praxis liefen die Booster dann weiterhin nach Echtzeit ab, wodurch sie nach Stunden oder sogar erst am nächsten Tag vollständig verbraucht waren, ohne dass in dieser Zeit gespielt wurde.

Entsprechend laut fällt die Reaktion auf Social Media und in Foren aus. Neben Frust über den verlorenen Gegenstand kommt ein Vertrauensproblem hinzu: Wenn eine In-Game-Meldung so eindeutig klingt, erwarten viele, dass sie stimmt. Gerade bei zeitgebundenen Boostern ist eine falsche Information besonders heikel.

Dazu kommt, dass Battlefield 6 zwar mit drei Seasons an Content seit Release aufwarten kann, die allgemeine Zufriedenheit aber nicht konstant hoch war. In der Community ist seit Monaten zu hören, dass Updates teils als zu dünn wahrgenommen werden und dass einige Bugs vom Start weiterhin Aufmerksamkeit brauchen.

Der zweite Vorfall innerhalb eines Monats und die Spekulationen

Gab es denselben Fehler nicht schon einmal? Doch: Bereits am 9. Juni 2026 tauchte mit Title Update 1.3.2.0 eine sehr ähnliche Änderung in der In-Game-Beschreibung der XP-Booster auf, damals rund um ein Update mit neuen Inhalten. Auch dort wurde im Anschluss offiziell zurückgerudert und bestätigt, dass keine Umstellung aktiv sei.

Dass dieselbe Botschaft nun erneut im Spiel gelandet ist, sorgt für Spekulationen: Viele gehen davon aus, dass eine Umstellung intern längst vorbereitet wird und die Hinweise nur zu früh veröffentlicht wurden. Eine Booster-Logik, die ausschließlich Ingame-Zeit zählt, gilt in der Community als naheliegende Verbesserung, weil sie Leerlaufzeiten nicht bestraft und sich fairer anfühlt.

Immerhin: Offiziell heißt es, das Feedback werde dazu weiterhin berücksichtigt. Ob die gewünschte Änderung mit Season 4 kommt oder zu einem späteren Zeitpunkt, bleibt abzuwarten.

Wie seht ihr das: Sollten XP-Booster in Battlefield 6 grundsätzlich nur nach Ingame-Zeit laufen, und würdet ihr euch nach zwei Pannen überhaupt noch auf In-Game-Meldungen verlassen? Schreibt es in die Kommentare.