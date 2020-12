GTA Online: Alle Fundorte der 100 Actionfiguren in Los Santos & Blaine County (Guide)

In „GTA Online“ lassen sich insgesamt 100 Actionfiguren finden, die bei erfolgreicher Suche eine ganz besondere Belohnung versprechen. Wo diese Actionfiguren in und um Los Santos zu finden sind, zeigen wir euch in den folgenden Zeilen.

Bei dieser Aufgabe handelt es sich um die bislang umfangreichste, da ihr insgesamt 100 Actionfiguren in GTA Online finden müsst. Doch natürlich geht ihr bei dieser Suche nicht leer aus!

Schatzsuche in GTA Online: Alle Hinweise & Fundorte zum Navy Revolver

Actionfiguren: Diese Belohnungen gibt es

Für jede einzelne Actionfigur, die ihr in „GTA Online“ findet, erhaltet ihr eine kleine Belohnung in Form von GTA-Dollar und Erfahrungspunkten. Insgesamt könnt ihr 150.000 GTA-Dollar und 150.000 Reputationspunkte abstauben, wenn ihr alle Figuren, die in Los Santos und Blaine County verteilt sind, findet.

Wenn ihr erfolgreich seid, dürft ihr euch außerdem auf eine ganz besondere Belohnung freuen. Denn nach Abschluss der Suche winkt das Impotent Rage-Outfit gemeinsam mit dem passenden Haarschnitt. Schlussendlich erhaltet ihr acht Figuren, mit denen ihr euer Penthouse im Casino verschönern könnt.

Belohnung:

$150.000

150.000 RP

Impotent Rage-Outfit

8 Sammelfiguren

Damit ihr bei der umfangreichen Suche nicht völlig verzweifelt und trotzdem das neue Outfit erhaltet, haben wir euch in den folgenden Zeilen eine kleine Hilfe eingebunden.

Fundorte der 100 Actionfiguren in GTA Online

Um die Mission zu starten, müsst ihr euch in „GTA Online“ einloggen und schon erhaltet ihr eine Nachricht von dem in Panik geratenen Comic-Buchhändler. Das war es auch schon – die Suche kann beginnen!

Die zu findenden Figuren verfügen über unterschiedliche Größen, Farben und Formen. Wenn ihr euch in der Nähe befindet, solltet ihr die Collectibles aber ohne Probleme erkennen, da diese hell leuchten.

Alle Locations: So findet ihr alle 100 Actionfiguren

Auf einer Karte haben wir euch alle Locations der 100 sammelbaren Figuren in und um Los Santos eingetragen. Sollten euch die Markierungen noch nicht genau genug sein, werft zudem einen Blick in das entsprechende Video: