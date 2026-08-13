„Ich war so enttäuscht“: GTA-5-Star erhält trotz über 60 Vorsprechen keine Rolle in GTA 6

Robert Bogue kennt die Zusammenarbeit mit Rockstar Games eigentlich bestens. Der Schauspieler verkörperte unter anderem den FIB-Agenten Steve Haines in „GTA 5“ und war auch an mehreren anderen Spielen des Studios beteiligt. Für „GTA 6“ wollte ihn Rockstar offenbar trotzdem nicht haben – trotz mehr als 60 Vorsprechen.

Die Besetzung von „GTA 6“ hält Rockstar Games weiterhin weitgehend unter Verschluss. Selbst zu den Stimmen und Performance-Capture-Darstellern der beiden Hauptfiguren Jason Duval und Lucia Caminos gibt es bislang keine offizielle Bestätigung.

Einer der Schauspieler, der nicht im kommenden Open-World-Spiel auftreten wird, ist Robert Bogue. Dabei habe der langjährige Rockstar-Darsteller nach eigenen Angaben für mehr als 60 verschiedene Rollen vorgesprochen.

Robert Bogue wollte unbedingt in GTA 6 mitspielen

Bekannt ist Bogue innerhalb der „Grand Theft Auto“-Reihe vor allem als Steve Haines. Der korrupte FIB-Agent tritt in „GTA 5“ als einer der wichtigsten Gegenspieler von Michael, Franklin und Trevor auf.

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Darüber hinaus war der Schauspieler bereits an „Grand Theft Auto: The Ballad of Gay Tony“, „Red Dead Revolver“ und „Red Dead Redemption“ beteiligt. Mit den früheren Produktionen von Rockstar habe er sehr gute Erfahrungen gemacht und einige der damaligen Produzenten und Regisseure seien weiterhin im Unternehmen beschäftigt.

Umso größer sei sein Wunsch gewesen, auch bei „GTA 6“ mitzuwirken. In einem privaten Austausch mit einem Fan auf Instagram erklärte Bogue:

Ich wollte unbedingt an GTA 6 mitarbeiten. Ich muss für mehr als 60 Charaktere vorgesprochen haben. Einige waren groß, andere klein. Das war mir egal. Ich wollte einfach nur dabei sein.

Doch keines der Vorsprechen führte zu einer Rolle. Nach Darstellung des Schauspielers erhielt er von Rockstar nicht einmal eine Rückmeldung.

Ich bekam keine einzige davon und sie haben mich wegen keiner davon angerufen. Ich war so enttäuscht.

Die Aussagen wurden zunächst von einem Fan auf X veröffentlicht. Die Kollegen von GamesRadar geben an, den Austausch anschließend direkt bei Bogue überprüft zu haben.

Verzichtet Rockstar bewusst auf bekannte Darsteller?

Bogue fragte sich nach den zahlreichen Absagen, ob Rockstar möglicherweise eine interne Regel gegen die erneute Besetzung früherer Schauspieler besitzt. Bestätigt ist eine solche Vorgabe allerdings nicht. Es handelt sich lediglich um seine persönliche Vermutung.

Ganz schlüssig wäre eine entsprechende Regel ohnehin nicht. Rockstar hat in der Vergangenheit durchaus Schauspieler mehrfach verpflichtet und bekannte Darsteller in verschiedenen Rollen eingesetzt. Bogue selbst wirkte schließlich ebenfalls an mehreren Produktionen des Studios mit.

Der Schauspieler beschrieb seine Enttäuschung mit einem drastischen Vergleich:

Ich fühle mich wie jemand, der in eine Frau verliebt ist und dann einfach von ihr verlassen wurde.

Wie Bogue später klarstellte, kennt er keine bislang unveröffentlichten Details zu „GTA 6“. Während seiner zahlreichen Vorsprechen habe er lediglich kleinere Informationen aus den jeweiligen Textausschnitten erhalten. Konkrete Inhalte wollte oder konnte er daraus nicht preisgeben.

Schauspieler will Rockstar nicht schaden

Nach der Veröffentlichung seiner Aussagen betonte Bogue, dass er Rockstar Games nicht öffentlich schlechtmachen wolle. Seine Enttäuschung über den Ablauf entspreche jedoch der Wahrheit.

Es tut mir leid, Rockstar öffentlich wegen der vielen Vorsprechen vor den Bus zu werfen, aber die Wahrheit ist die Wahrheit.

Gleichzeitig räumte der Darsteller ein, dass Zurückweisungen zum Berufsalltag eines Schauspielers gehören. Trotzdem benötige man hin und wieder auch einen Erfolg.

Warum Bogue trotz seiner zahlreichen Vorsprechen keine Rolle erhielt, bleibt offen. Rockstar Games hat sich zu seinen Aussagen und zur Besetzung von „GTA 6“ bislang nicht geäußert.

„GTA 6“ erscheint am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Einen ausführlichen neuen Einblick in das Spiel möchte Rockstar am 27. August präsentieren.