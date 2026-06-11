Happys Humble Burger Farm gratis auf Steam sichern – Aktion endet am 15. Juni 2026

Wer gerade Lust auf ein etwas anderes Gratis-Spiel hat, sollte jetzt kurz in die Steam-Bibliothek schauen: Das atmosphärische Horror-Game Happy’s Humble Burger Farm aus dem Jahr 2021 ist für kurze Zeit kostenlos erhältlich. Die Aktion läuft nur noch bis zum 15. Juni 2026, danach kehrt der Titel wieder zum Normalpreis zurück.

Inhaltlich klingt das Ganze zunächst wie ein klassischer Job-Simulator, kippt aber schnell in Richtung Horror. Ihr übernehmt eine Nachtschicht in einem abgelegenen Burger-Restaurant und müsst Bestellungen unter Zeitdruck korrekt abarbeiten, während im Hintergrund zunehmend klar wird, dass hier etwas ganz und gar nicht stimmt.

So funktioniert die Gratis-Aktion auf Steam

Bis wann könnt ihr das Spiel kostenlos sichern? Ihr habt bis zum 15. Juni 2026 Zeit, Happy’s Humble Burger Farm bei Steam zu beanspruchen und dauerhaft eurer Bibliothek hinzuzufügen. Laut Aktionshinweis endet das Angebot um 08:00 Uhr CST, das entspricht 15:00 Uhr deutscher Zeit.

Wichtig ist: Es handelt sich um ein klassisches Free-to-Keep-Angebot. Wenn ihr den Titel innerhalb des Zeitfensters claimt, bleibt er auch danach in eurer Bibliothek, selbst wenn er später wieder regulär verkauft wird.

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Aktion Details Spiel Happy’s Humble Burger Farm Genre Atmosphärischer Horror mit Simulationselementen Ursprünglicher Release 03. Dezember 2021 Aktionszeitraum Bis 15. Juni 2026, 15:00 Uhr deutscher Zeit

Darum geht es in Happy’s Humble Burger Farm

Was macht das Spielkonzept so besonders? Happy’s Humble Burger Farm kombiniert Restaurant-Management mit Horror-Spannung. Ihr steht nachts allein im Laden, grillt Patties, bedient Fritteusen, füllt Getränke ab und versucht, Bestellungen sauber zusammenzustellen, bevor die Kundschaft ungeduldig wird.

Der Kniff: Fehler haben Konsequenzen. Jede falsche oder verspätete Bestellung zählt als Verstoß. Bei drei Verstößen wird der Besitzer Happy alles andere als freundlich. Das Spiel setzt dabei auf eine Stimmung, die an moderne Schock-Horror-Konzepte erinnert, aber eben mit dem zusätzlichen Druck, nebenbei noch einen halbwegs funktionierenden Arbeitsablauf hinzubekommen.

Nachtschicht-Setting in einem abgelegenen Restaurant

Kochen und Zusammenstellen von Bestellungen unter Zeitdruck

Verstoß-System: Fehler und Verzögerungen werden bestraft

Horror-Elemente, die mit der Routine des Jobs kollidieren

Für wen sich der Download lohnt

Welche Art von Horror erwartet euch? Wer auf dichte Atmosphäre, Stress durch Routineaufgaben und schleichenden Horror steht, bekommt hier ein ungewöhnliches Paket. Gerade weil das Spiel mit klassischen Simulator-Handgriffen beginnt, wirkt der Umschwung in Richtung Horror oft stärker als bei Titeln, die von Anfang an nur auf Jumpscares setzen.

Und selbst wenn euch Horror normalerweise nicht lange bei der Stange hält, ist die Einstiegshürde dank Gratis-Aktion angenehm niedrig. Ihr könnt es einfach mal ausprobieren und schauen, ob euch die Mischung aus Küchenarbeit, Zeitmanagement und unheimlicher Bedrohung packt.

Habt ihr Happy’s Humble Burger Farm schon gespielt, oder schnappt ihr es euch jetzt erst über Steam kostenlos? Schreibt es gern in die Kommentare.