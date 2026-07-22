Hollow Hide auf Steam – neues Koop-Versteckspiel erinnert an Meccha Chameleon

Auf Steam taucht mit Hollow Hide ein brandneues Koop-Versteckspiel auf, das gerade bei vielen Fans sofort ein Déjà-vu auslöst. Der Grund: Trailer, Kernidee und mehrere Mechaniken erinnern auffällig stark an Meccha Chameleon, den aktuellen Viral-Hit im Freunde-chaos-Genre, der erst seit dem 10. Juni 2026 verfügbar ist.

Dass ein möglicher Lookalike-Kandidat so schnell nachzieht, ist ungewöhnlich. Laut SteamDB lassen sich erste Aktivitäten rund um Hollow Hide bereits auf den 26. Juni 2026 zurückführen, also nur rund 17 Tage nach dem Release von Meccha Chameleon. Noch spannender: Hollow Hide soll schon am 20. August 2026 erscheinen.

Hollow Hide im Überblick

Worum geht es in Hollow Hide? Renderise setzt auf ein asymmetrisches Hide-and-Seek-Prinzip: Ein Team versteckt sich, eine Person jagt. Der Hunter soll die Versteckten aufspüren und eliminieren, während die andere Seite gemeinsam versucht, ihn auszutricksen und Zeit zu gewinnen.

Im Trailer wirkt das Setup extrem vertraut für alle, die Meccha Chameleon gespielt oder Streams davon gesehen haben. Nur wird an einer zentralen Stelle offenbar ein anderer Dreh gewählt: Statt der bekannten Painting-Mechanik setzt Hollow Hide auf eine temporäre Unsichtbarkeit, die Hider automatisch mit der Umgebung verschmelzen lässt.

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Die Rollenverteilung und das grundlegende Loop lassen sich kurz so zusammenfassen:

Ein Hunter sucht aktiv nach den Versteckten und nutzt dafür verschiedene Schusswaffen.

Die Hider arbeiten im Team, können ablenken und anscheinend Magie einsetzen, um plötzlich zu verschwinden.

Taunts, Posen und ein Rad-Menü für Aktionen gehören ebenfalls dazu.

Die auffälligen Parallelen zu Meccha Chameleon

Welche Mechaniken wirken wie ein direkter Abklatsch? Besonders ins Auge fällt ein Audio-Hinweis-System, das sehr nah an Meccha Chameleons Pfeif-Mechanik heranrückt. In Meccha Chameleon müssen die Versteckten in kurzen Abständen unfreiwillig Geräusche erzeugen, um dem Hunter Hinweise auf die ungefähre Position zu geben.

Hollow Hide beschreibt etwas sehr Ähnliches über sein eigenes System: Wer manisches Lachen hört, weiß, dass die Hider in der Nähe sind. Das erfüllt denselben Zweck und dürfte in Matches die gleiche Dynamik auslösen, nämlich dass Verstecken nie komplett geräuschlos und sicher bleibt.

Dazu kommen weitere Überschneidungen, die in Community-Diskussionen bereits heiß laufen: Taunt- und Pose-Mechaniken, das allgemeine Pacing und auch die Art, wie der Hunter Räume abscannt, wirken für viele wie Meccha Chameleon ohne dessen markantestes Feature. Offizielle Aussagen von Renderise zu den Ähnlichkeiten gibt es bislang nicht.

Release-Termin, Stimmung in der Community und was als Nächstes passiert

Wann erscheint Hollow Hide und wie kommt es bisher an? Der Steam-Release ist aktuell für den 20. August 2026 angesetzt. Gleichzeitig ist das Echo in Kommentaren und Foren eher frostig. Viele stempeln Hollow Hide schon jetzt als Copycat ab und bezweifeln, dass die Änderungen gegenüber Meccha Chameleon ausreichen, um eine eigene Identität aufzubauen.

Einige Stimmen bringen es sinngemäß auf den Punkt: Meccha Chameleon sei hier zwar klar erkennbar, aber es fehle das gewisse Etwas. Andere machen sich über den Ersatz der Painting-Mechanik lustig und sehen in der Unsichtbarkeit eher eine Ausweichlösung als eine echte Weiterentwicklung.

Unterm Strich passt Hollow Hide in ein Muster, das Steam-Fans seit Jahren kennen: Sobald ein Indie-Spiel komplett durch die Decke geht, dauert es nicht lange, bis sehr ähnliche Titel auftauchen. Bei Meccha Chameleon ist das aufgrund der riesigen Reichweite besonders absehbar, zumal das Spiel laut Berichten inzwischen die Marke von 15 Millionen verkauften Exemplaren auf Steam überschritten hat.

Wie seht ihr das: Ist Hollow Hide ein dreister Klon oder ein legitimer Versuch, die Formel mit eigenen Ideen weiterzudenken? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.