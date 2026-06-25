Pokémon-Legenden Z-A – Saison 13 sperrt 25 Legendäre und Mysteriöse im Ranked

Pokémon-Legenden: Z-A schraubt kurz vor dem Start von Saison 13 wieder deutlich an der Ranked-Battle-Meta: Ab dem 25. Juni 2026 sind insgesamt 25 Pokémon in Ranglisten-Kämpfen komplett gesperrt. Betroffen sind ausnahmslos Legendäre und Mysteriöse Pokémon, darunter auch mehrere, die in Pokémon-Legenden: Z-A erstmals eine Mega-Entwicklung erhalten haben.

Die Einschränkungen sind Teil des saisonalen Regelwechsels, der im Spiel im Drei-Wochen-Rhythmus zusammen mit neuen Belohnungen und Vorgaben für die Rangliste rotiert. Gerade weil Ranked Battles weiterhin eine wichtige Rolle beim Freischalten bestimmter Mega-Steine spielen, dürfte die Maßnahme für viele Teams direkte Auswirkungen haben.

Saison 13 setzt die Rangliste zurück

Warum werden in Saison 13 so viele Pokémon gesperrt? Mit dem neuen Regelset wird die Rangliste inhaltlich wieder auf einen deutlich restriktiveren Stand gebracht, nachdem Saison 12 eingeschränkte Pokémon nur mit wenigen Begrenzungen zugelassen hatte. Jetzt folgt der harte Cut: Kein Legendäres und kein Mysteriöses Pokémon ist in Ranked Battles noch erlaubt.

Solche Bann-Phasen gab es zwar schon früher und sie kehren zyklisch wieder, doch viele hatten nach den jüngsten Freischaltungen erwartet, dass die besonders populären Pick-Optionen länger im Regelpool bleiben. Umso spürbarer wird der Einschnitt für alle, die ihre Teams rund um starke Statuswerte, Signatur-Moves oder Mega-Formen dieser Gruppe gebaut haben.

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Zusätzlich trifft es ausgerechnet Pokémon, die in Z-A mit neuen Mega-Entwicklungen für frischen Hype gesorgt haben. Wer Mega-Heatran oder Mega-Zeraora im Ranked ausführen wollte, muss mindestens eine, vermutlich sogar zwei Saisons warten, bis die Rotation wieder umschwenkt.

Diese 25 Pokémon sind in Ranked Battles gesperrt

Welche Pokémon sind konkret vom Bann betroffen? Die Sperrliste umfasst 25 Einträge aus dem Lumiose-Pokédex sowie dem Hyperspace-Pokédex. In Saison 13 können sie in Ranglisten-Kämpfen nicht eingesetzt werden:

Xerneas

Yveltal

Zygarde

Diancie

Mewtu

Heatran

Volcanion

Kobalium

Terrakium

Viridium

Keldeo

Meloetta

Genesect

Hoopa

Marshadow

Meltan

Melmetal

Darkrai

Latias

Latios

Kyogre

Groudon

Rayquaza

Magearna

Zeraora

Damit fallen in einem Schritt gleich mehrere beliebte Spielstile weg, von wetterbasierten Setups bis zu extrem druckvollen Offensivkernen. Für die Rangliste bedeutet das meist: Mehr Platz für Nicht-Legendäre, mehr Experimentieren und ein Meta, das sich kurzfristig deutlich schneller verschiebt.

Was das für Meta, Mega-Steine und die nächsten Saisons bedeutet

Wie stark verändert der Bann die aktuelle Meta? Wenn starke Legendäre und Mysteriöse komplett wegfallen, werden Alternativen mit stabilen Matchups plötzlich viel relevanter, auch ohne den ganz großen Power-Creep. Gleichzeitig bleibt Ranked für viele ein Pflichtprogramm, weil bestimmte Mega-Steine weiterhin an die Ranglisten-Belohnungen gekoppelt sind, unter anderem für Starter aus Generation 3 und 6 sowie für Baxcalibur.

Spannend ist außerdem der Blick nach vorn: In der Vergangenheit kam es immer wieder zu einem Hin und Her zwischen offenen und restriktiven Regelsets. Wenn diese Logik beibehalten wird, könnten einige der jetzt gesperrten Pokémon bereits in Saison 14 zurückkehren, während Saison 15 wieder mehr oder sogar alle freigibt, bevor später erneut eine Restriktionswelle folgt.

Wie findet ihr den Komplett-Bann von Legendären und Mysteriösen in Pokémon-Legenden: Z-A, und welche Team-Ideen wollt ihr in Saison 13 stattdessen ausprobieren? Schreibt es in die Kommentare.