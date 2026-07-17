Pokémon Legends Z-A Season 14 – Ranked lässt nur 36 Flug-Pokémon zu

In Pokemon Legends: Z-A greift die nächste Ranked-Saison so hart durch wie noch nie. Mit Season 14 wird der Pool an erlaubten Kampf-Pokémon drastisch zusammengestrichen: Von insgesamt 364 verfügbaren Monstern (232 aus dem Basisspiel und 132 aus der Erweiterung) dürfen im Ranked-Modus nur noch 36 eingesetzt werden. Damit sind 328 Pokémon für die gesamte Saison offiziell aus den Rangkämpfen verbannt.

Gerade weil Legends: Z-A das Kampfsystem im Vergleich zum klassischen rundenbasierten Standard komplett umgekrempelt hat und auf Live-Kämpfe setzt, fällt so ein Einschnitt besonders auf. Strategien entstehen deutlich spontaner, und selbst die Initiative ist weniger spielentscheidend als früher, weil sie im Kern nur die Abklingzeiten von Attacken ein Stück weit reduziert.

Season 14 setzt auf reine Flug-Auswahl

Welche Pokémon sind in Season 14 überhaupt noch erlaubt? Die neue Saison führt laut offizieller Ankündigung spezielle Himmelskämpfe ein, und dafür ist das Regelwerk knallhart auf Flug-Pokémon zugeschnitten. Entsprechend besteht die gesamte erlaubte Liste aus Flug-Typen oder Pokémon, die in diesem Rahmen zugelassen sind.

Auffällig: Auf der offiziellen Liste fehlte zunächst Vivillon, obwohl es grundsätzlich passt. Inzwischen wurde die Aufstellung aktualisiert und Vivillon ist nun ebenfalls als erlaubt geführt.

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Die vollständige Liste der in Season 14 erlaubten Pokémon sieht so aus.

Fynx-Pokédex: Dartiri

Fynx-Pokédex: Darterrar

Fynx-Pokédex: Fiaro

Fynx-Pokédex: Vivillon

Fynx-Pokédex: Taubsi

Fynx-Pokédex: Tauboga

Fynx-Pokédex: Tauboss

Fynx-Pokédex: Garados

Fynx-Pokédex: Wablu

Fynx-Pokédex: Altaria

Fynx-Pokédex: Dragoran

Fynx-Pokédex: Glurak

Fynx-Pokédex: Botogel

Fynx-Pokédex: Sichlor

Fynx-Pokédex: Emolga

Fynx-Pokédex: Resladero

Fynx-Pokédex: Ef-em

Fynx-Pokédex: UHaFnir

Fynx-Pokédex: Aerodactyl

Fynx-Pokédex: Panzaeron

Fynx-Pokédex: Brutalanda

Fynx-Pokédex: Yveltal (eingeschränktes Pokémon)

Hyperspace-Pokédex: Porenta

Hyperspace-Pokédex: Rotom (nur Ventilator-Rotom)

Hyperspace-Pokédex: Flaminkno

Hyperspace-Pokédex: Meikro

Hyperspace-Pokédex: Kranoviz

Hyperspace-Pokédex: Krarmor

Hyperspace-Pokédex: Staralili

Hyperspace-Pokédex: Staravia

Hyperspace-Pokédex: Staraptor

Hyperspace-Pokédex: Knarbon

Hyperspace-Pokédex: Zubat

Hyperspace-Pokédex: Golbat

Hyperspace-Pokédex: Iksbat

Hyperspace-Pokédex: Rayquaza (eingeschränktes Pokémon)

So hart schränkt das Regelwerk eure Teams ein

Wie wirken sich die Einschränkungen auf die Teamplanung aus? Neben dem extrem kleinen Pool kommt in Season 14 noch eine weitere Bremse dazu: Wie bei früheren Saisons mit eingeschränkten Pokémon ist die Nutzung besonders starker Optionen limitiert. Konkret darf pro Team nur eines der beiden Restricted-Pokémon genutzt werden, also entweder Yveltal oder Rayquaza.

Das drückt die Vielfalt in der Praxis zusätzlich, weil diese beiden Legenden naturgemäß einen großen Machtfaktor darstellen und in vielen Teamkonzepten dadurch fast schon gesetzt wirken. Gleichzeitig ist ein Teil der 36 erlaubten Pokémon noch nicht vollständig entwickelt, was ihre Chancen im kompetitiven Umfeld zusätzlich schmälert.

Unterm Strich bleiben damit nur rund 20 voll entwickelte Pokémon, plus Sichlor als Sonderfall: Zwar keine Endentwicklung, aber dank starker Basiswerte trotzdem eine realistische Option. Das macht die Auswahl für ernsthafte Rangkämpfe noch enger, als die reine Zahl 36 ohnehin schon vermuten lässt.

Zeitraum und Auswirkungen auf Ranked Battles

Wie lange läuft Season 14 und was ist konkret betroffen? Die Saison ist am 15. Juli 2026 gestartet und läuft bis zum 5. August 2026. Entscheidend ist: Die Sperren gelten für den gesamten Zeitraum der Season 14 und betreffen ausdrücklich nur Ranked Battles. Wer also abseits der Rangliste unterwegs ist, wird nicht in jeder Ecke des Spiels von der Bannwelle eingeholt.

Für alle, die Ranked einfach gern grinden oder bestimmte Belohnungen und Regeln jeder Saison mitnehmen möchten, heißt das aber: In den Rangkämpfen gibt es in Season 14 keinen Ausweg an dieser engen Flug-Auswahl vorbei. Besonders bitter ist das auch für alle, die sich darüber Ranked-Kämpfe zurückholen wollten, um verpasste exklusive Inhalte wie Mega-Steine aus früheren Zeitfenstern indirekt zu kompensieren.

Wie steht ihr zu dem extremen Schnitt in Season 14: Bringt so ein Mini-Pool frischen Wind in die Meta oder nimmt es Legends: Z-A zu viel Vielfalt? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.