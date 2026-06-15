Assassins Creed Shadows – letztes Update bringt Domains und Story-Finale

Assassin’s Creed Shadows steuert auf seine letzte große Aktualisierung zu, und Ubisoft will den Abschied offenbar nicht leise über die Bühne bringen. Am 16. Juni 2026 erscheint das finale Content-Update, das noch einmal frische Endgame-Inhalte, einen kostenlosen Story-Abschluss und neue Belohnungen liefert. Gleichzeitig markiert es das Ende der Post-Launch-Reise für Naoe und Yasuke.

Seit dem Release am 20. März 2025 wurde das Abenteuer immer wieder mit Verbesserungen und Zusatzinhalten versorgt, darunter größere Änderungen am Parkour, neue Quests und Rewards sowie die große Erweiterung, die euch nach Awaji Island geführt hat. Jetzt wird es noch einmal richtig voll, bevor der Vorhang fällt.

Domains als neues Endgame

Was steckt hinter dem neuen Modus Domains? Der größte Brocken des letzten Updates ist ein Endgame-Modus namens Domains. Ubisoft beschreibt ihn als eine Animus-verbiegende Aktivität, die auf hohe Wiederspielbarkeit setzt und euch immer wieder neu fordern soll.

Domains besteht aus fünf verschiedenen Karten, die als Remix-Versionen aus der Hauptkampagne zurückkehren. Der Clou liegt in den Modifikatoren: Je höher ihr die Schwierigkeit schraubt, desto mehr zusätzliche Regeln und Effekte kommen ins Spiel, was Runs spürbar verändert und Builds deutlich wichtiger macht.

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Fünf Maps, die aus dem Basisspiel remixed wurden

Zehn Schwierigkeitsstufen, die mit steigender Stufe mehr Modifikatoren aktivieren

Ziel pro Run: Daisho ausschalten, um die finale Boss-Arena freizuschalten

Im Bosskampf wartet einer von drei Animus-korrumpierten Charakteren

Unterstützung durch den NPC MOD, der den Animus hackt und sogenannte Animus Exploits freischaltet

Eigene Progression inklusive Ingame-Währung und Händler

Belohnungen wie einzigartige Rüstungssets, spielverändernde Gravuren und spezielle Waffen

Unterm Strich wirkt Domains wie ein klarer Versuch, Shadows am Ende noch ein dauerhaftes Ziel zu geben, selbst wenn die Story bereits abgeschlossen ist. Wer gern optimiert, experimentiert und Schwierigkeitsgrade ausreizt, dürfte hier am längsten hängen bleiben.

Black Tides beendet die Reise von Naoe und Yasuke

Welche Story liefert das letzte kostenlose Kapitel? Mit Update 1.1.11 kommt außerdem die finale Gratis-Story-Episode Black Tides. Laut Associate Game Director ist das der letzte Story-Quest für beide Hauptfiguren und damit der erzählerische Schlusspunkt ihrer Reise.

In Black Tides geraten Naoe und Yasuke in direkten Konflikt mit zwei hochrangigen Templern, die als Black Cross auftreten. Sie reisen gezielt nach Japan, um die beiden Protagonisten zu jagen, weil diese der Organisation massiv in die Quere gekommen sind. Gleichzeitig wird angedeutet, dass hinter der Jagd noch mehr stecken könnte als reine Vergeltung.

Spannend ist auch ein Teaser, der auf einen möglichen Auftritt von Kassandra aus Assassin’s Creed Odyssey hindeutet. Ob es bei einer Andeutung bleibt oder ob sie tatsächlich eine Rolle spielt, dürfte für Lore-Fans einer der größten Gesprächspunkte rund um das Update werden.

Voraussetzungen und wichtige Details zum Zugriff

Wie schaltet ihr die finale Mission frei? Black Tides taucht nicht einfach automatisch im Questlog auf. Damit ihr den Abschluss spielen könnt, müsst ihr bestimmte Inhalte bereits erledigt haben.

Abschluss der Hauptkampagne Abschluss der zuvor veröffentlichten DLC-Story-Drops wie A Critical Encounter

Wichtig: Die Erweiterung Claws of Awaji ist nicht erforderlich, um das echte Ende von Assassin’s Creed Shadows zu sehen. Wer also nur die finale Auflösung rund um Naoe und Yasuke erleben will, muss nicht zwingend in das große Add-on eintauchen.

Was sagt ihr zu Domains als neuem Endgame und klingt Black Tides für euch nach einem würdigen Abschluss für Assassin’s Creed Shadows? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.