Kojima erklärt OD-Mechanik, maximaler Horror mit System zum Weiterspielen

Hideo Kojima hat neue Details zu OD geteilt und damit die Hoffnung vieler Horror-Fans weiter angeheizt. Das Projekt entsteht als Zusammenarbeit zwischen Xbox und Kojima Productions, bleibt inhaltlich aber weiterhin bewusst kryptisch. Klar ist: Kojima will mit OD nicht einfach nur den nächsten Schocker abliefern, sondern an einer Stelle ansetzen, an der Horror-Spiele bislang selten konsequent sind: bei der Reaktion der Menschen vor dem Bildschirm.

In einem aktuellen Interview hat der Entwickler vor allem über eine neue Spielmechanik gesprochen, die sich deutlich von dem unterscheiden soll, was das Genre bisher gemacht hat. Konkrete Gameplay-Szenen oder ein Release-Zeitfenster gibt es nach wie vor nicht, doch die Richtung ist eindeutig: OD soll ein Singleplayer-Erlebnis werden, das die Grenzen von klassischer Grusel-Inszenierung verschiebt.

Eine Mechanik, die Angst anders denkt

Worum geht es bei der neuen OD-Mechanik? Kojima sagt, er habe eine Idee verfolgt, die viele Firmen zunächst nicht verstanden hätten. Erst im Gespräch mit dem damaligen Xbox-Chef Phil Spencer sei das Projekt in der Form möglich geworden, wie Kojima es sich vorstellt. Spencer ist inzwischen durch Asha Sharma ersetzt worden, doch Xbox soll die Vision weiterhin unterstützen.

Ich wollte über die Grenze hinausgehen, die andere Spiele beim Thema Angst erreicht haben. Es ist ein Singleplayer-Spiel, und ich wollte es so furchteinflößend wie möglich machen. Aber für alle, die vielleicht aufhören würden, wenn es zu heftig wird, habe ich mir ein System überlegt, das ihnen erlaubt weiterzumachen. Mehr kann ich nicht sagen, sonst verrate ich zu viel. Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Spannend ist vor allem dieser Spagat: OD soll maximal erschrecken, gleichzeitig aber eine Art Sicherheitsnetz bieten, damit ihr nicht komplett aussteigt, sobald der Horror zu intensiv wird. Wie dieses System genau funktioniert, bleibt Kojimas Geheimnis. Der Hinweis, dass es direkt mit der Intensität der Angst und der Reaktion des Publikums zusammenhängt, klingt jedoch nach einem Ansatz, der weit über klassische Schwierigkeitsgrade oder simple Accessibility-Optionen hinausgehen könnte.

Kojimas Historie mit ungewöhnlichen Ideen

Welche Beispiele zeigen, wie unkonventionell Kojima denken kann? Wer Kojimas Karriere verfolgt, weiß, dass er gerne Mechaniken baut, die sich wie ein Trick anfühlen, aber das Spielerlebnis nachhaltig prägen. Legendär bleibt etwa Psycho Mantis aus Metal Gear Solid, der über Speicherstände und Controller-Wechsel mit der Wahrnehmung der Leute gespielt hat.

Auch Boktai ist ein gern zitiertes Beispiel, weil hier ein Sensor im Modul Sonnenlicht erfasst hat, um im Spiel gegen Vampire besser bestehen zu können. Wenn Kojima OD jetzt wieder mit einer Idee auflädt, die zuvor mehrere Firmen abgeschreckt hat, spricht vieles dafür, dass uns erneut etwas erwartet, das man nicht nur sieht, sondern am eigenen Verhalten spürt.

Cast, Kreativteam und der lange Schatten von P.T.

Wer arbeitet an OD und warum ist die Erwartungshaltung so hoch? Zum einen setzt Kojima erneut auf prominente Gesichter: Sophia Lillis, Hunter Schafer und der verstorbene Udo Kier sind Teil des Casts. Zum anderen hat OD mit Jordan Peele einen der prägendsten Horror-Regisseure und Autoren der letzten Jahre an Bord, bekannt durch Filme wie Get Out, Us und Nope. Peele teilt sich die Schreibarbeit mit Kojima, Details zur Story sind aber weiterhin unter Verschluss.

Dass OD so stark diskutiert wird, hängt auch mit P.T. zusammen, dem spielbaren Teaser zu Silent Hills aus dem Jahr 2014. Nach der Einstellung von Silent Hills 2015 wurde P.T. aus dem PlayStation Store entfernt und ist bis heute offiziell nicht mehr verfügbar. Viele verbinden mit OD daher nicht nur Neugier auf ein neues Kojima-Projekt, sondern auch das Bedürfnis, endlich wieder ein vollwertiges Kojima-Horror-Spiel zu bekommen.

Zusätzlich schwingt bei manchen Fans eine gewisse Sorge mit, weil Xbox zuletzt mehrere Projekte gestrichen hat. Für OD gibt es aktuell jedoch keinen konkreten Hinweis auf ein ähnliches Schicksal. Bis ein Termin steht, dürfte Kojimas Marketing wohl weiter mit Andeutungen arbeiten, bevor es dann irgendwann in eine klarere Kampagne übergeht.

Wie steht ihr zu OD: Reizt euch Kojimas Idee von maximalem Horror mit eingebautem Weiterkommen-System, oder hofft ihr eher auf einen klassischen, kompromisslosen Psycho-Trip? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.