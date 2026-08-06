Wer „Tomb Raider: Legacy of Atlantis“ auf der Gamescom 2026 selbst ausprobieren wollte, wird enttäuscht. Eine öffentlich spielbare Demo ist nicht geplant. Ganz ohne Neuigkeiten zu Lara Crofts neu aufgelegtem ersten Abenteuer könnte die Messe allerdings nicht vorübergehen.

Keine öffentliche Gamescom-Demo geplant

Wenige Wochen vor der Gamescom hat der offizielle Tomb-Raider-Account für Klarheit gesorgt. Auf X bestätigten die Verantwortlichen, dass Besucher in Köln keine öffentlich zugängliche Demo zu „Tomb Raider: Legacy of Atlantis“ erwarten dürfen.

In der Mitteilung heißt es:

„Bitte beachtet, dass es auf der Gamescom keine öffentliche Demo geben wird.“ Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Gleichzeitig kündigte das Team an, in Kürze über die eigenen Social-Media-Kanäle mehr über die geplanten Aktivitäten zu verraten. Wie „Tomb Raider: Legacy of Atlantis“ auf der Gamescom vertreten sein wird, bleibt damit zunächst offen.

Die Formulierung schließt beispielsweise einen neuen Trailer, eine Präsentation oder eine Vorführung für Medienvertreter nicht aus. Bestätigt wurde davon bislang allerdings nichts.

Spielbare Version wurde bereits im Juni gezeigt

Grundsätzlich existiert bereits eine spielbare Fassung von „Legacy of Atlantis“. Ausgewählte Medienvertreter konnten das Action-Adventure im Umfeld des Summer Game Fest 2026 ausprobieren.

Die damaligen Berichte vermittelten einen ersten Eindruck von der modernisierten Steuerung, den Kämpfen und der überarbeiteten Spielwelt. Gleichzeitig wurde deutlich, dass sich einzelne Animationen und andere Bestandteile noch mitten in der Entwicklung befinden.

Bis zur Veröffentlichung bleibt den beteiligten Studios noch etwas Zeit. „Tomb Raider: Legacy of Atlantis“ erscheint am 12. Februar 2027 für PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC.

Neuinterpretation von Lara Crofts erstem Abenteuer

Bei „Tomb Raider: Legacy of Atlantis“ handelt es sich nicht lediglich um eine technisch aufgewertete Neuauflage. Crystal Dynamics und Flying Wild Hog interpretieren das erste „Tomb Raider“ von 1996 mit der Unreal Engine 5 umfassend neu.

Die bekannten Schauplätze bleiben grundsätzlich erhalten. Lara reist durch die Dschungel Perus, erkundet antike Ruinen in Griechenland und Ägypten und begibt sich schließlich auf eine geheimnisvolle Insel im Mittelmeer. Ihr Ziel sind die verstreuten Teile des Scion, eines mächtigen Artefakts.

Viele Gebiete fallen deutlich größer aus und gehen fließender ineinander über. Auch bekannte Rätsel werden erweitert oder vollständig neu aufgebaut. Ein bereits veröffentlichter Deep Dive zeigte unter anderem, wie stark die Entwickler das bekannte Zahnrad-Rätsel aus dem verlorenen Tal verändern.

Trotz der Neuerungen soll die Atmosphäre des Originals erhalten bleiben. Dazu gehören Laras akrobatische Fähigkeiten, gefährliche Tiere, tödliche Fallen und weitläufige Grabstätten.

Gamescom startet am 26. August

Die Gamescom 2026 findet vom 26. bis zum 30. August in Köln statt. Der erste Messetag ist Fachbesuchern und Medienvertretern vorbehalten, bevor die Entertainment Area am 27. August für Privatbesucher öffnet.

Bereits am 25. August um 20 Uhr beginnt die Opening Night Live. Ob „Tomb Raider: Legacy of Atlantis“ während der von Geoff Keighley moderierten Show einen Auftritt erhält, wurde bislang nicht angekündigt.

Was möchtet ihr auf der Gamescom von „Tomb Raider: Legacy of Atlantis“ sehen: einen neuen Trailer, eine längere Gameplay-Präsentation oder einen konkreten Einblick in weitere Schauplätze?