Henry Cavills großes „Warhammer 40.000“-Projekt bei Amazon wächst weiter. Zusätzlich zur geplanten Live-Action-Adaption befindet sich eine eigenständige Animationsserie in Entwicklung. Im Mittelpunkt steht mit der Deathwatch eine Eliteeinheit der Space Marines.

Henry Cavill darf sich künftig offenbar nicht nur um die geplante Live-Action-Adaption von „Warhammer 40.000“ kümmern. Amazon MGM Studios entwickelt zusätzlich eine animierte Event-Serie, bei der der bekennende Fan des Tabletop-Universums als Executive Producer mitwirkt.

Das berichtet das Branchenmagazin Variety. Produziert wird das noch namenlose Projekt gemeinsam von Amazon MGM Studios, Games Workshop und Blur Studio, das bereits für die animierte Anthologie-Serie „Secret Level“ verantwortlich zeichnete.

Die neue Serie soll als Ableger der gefeierten „Warhammer 40.000“-Episode aus „Secret Level“ entstehen. Eine direkte Fortsetzung der darin erzählten Geschichte ist bislang allerdings nicht bestätigt.

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Die Deathwatch steht im Mittelpunkt

Im Zentrum der Handlung steht die Deathwatch. Dabei handelt es sich um eine spezialisierte militärische Organisation des Imperiums, die sich aus besonders erfahrenen Space Marines verschiedener Orden zusammensetzt.

Ihre Mitglieder widmen sich vor allem der Bekämpfung außerirdischer Bedrohungen, die im „Warhammer 40.000“-Universum als Xenos bezeichnet werden. Dazu gehören unter anderem die Tyraniden, Orks, Necrons und Drukhari.

Durch die Zusammensetzung der Deathwatch könnte die Serie verschiedene Orden, Figuren und Regionen des umfangreichen Universums miteinander verbinden. Konkrete Angaben zur Geschichte oder zu den auftretenden Charakteren gibt es derzeit jedoch noch nicht.

Unklar bleibt ebenfalls, ob Titus aus den „Space Marine“-Spielen erneut eine Rolle spielen könnte. Der von Clive Standen gesprochene Ultramarine trat bereits in der „Secret Level“-Episode auf und diente in der Vergangenheit selbst bei der Deathwatch. Eine Rückkehr wurde bislang aber nicht angekündigt.

Die Macher von Secret Level kehren zurück

Dave Wilson, der bereits die „Warhammer 40.000“-Episode von „Secret Level“ inszenierte, entwickelte die neue Serie gemeinsam mit John Orloff. Letzterer war zuvor unter anderem an den Kriegsserien „Band of Brothers“ und „Masters of the Air“ beteiligt.

Wilson soll bei der Animationsserie auch Regie führen. Neben Henry Cavill fungiert „Secret Level“-Schöpfer und Blur-Mitbegründer Tim Miller als Executive Producer.

Wilson zufolge sei „Secret Level“ nicht ausschließlich als abgeschlossene Anthologie konzipiert worden. Das Format sollte auch als Ausgangspunkt dienen, um besonders geeignete Geschichten und Welten später in größerem Umfang fortzuführen.

Mit „Warhammer 40.000“ bekommt nun offenbar eines der erfolgreichsten Kapitel der Anthologie einen eigenen Ableger. Die Episode „They Shall Know No Fear“ wurde unter anderem für ihre aufwendige Animation, ihre düstere Atmosphäre und die Inszenierung der Space Marines gelobt.

Welche Rolle übernimmt Henry Cavill?

Henry Cavill wird in den bisherigen Berichten ausschließlich als Executive Producer der Animationsserie genannt. Ob der Schauspieler zusätzlich einer Figur seine Stimme leiht, ist derzeit nicht bekannt.

Seit Jahren spricht Cavill öffentlich über seine Begeisterung für „Warhammer 40.000“. Er sammelt und bemalt selbst Miniaturen, kennt sich mit der umfangreichen Hintergrundgeschichte aus und bezeichnet die geplante Umsetzung als eines seiner wichtigsten Herzensprojekte.

Bereits Ende 2022 wurde bekannt, dass Cavill gemeinsam mit Amazon und Games Workshop ein eigenes „Warhammer 40.000“-Universum für Film und Fernsehen entwickeln soll. Der Schauspieler ist dabei nicht nur als Produzent, sondern auch für eine Hauptrolle in einer Live-Action-Produktion vorgesehen.

Welche Figur er darin verkörpern wird, wurde bis heute nicht verraten.

Animationsserie ist von der Live-Action-Adaption getrennt

Bei dem nun enthüllten Animationsprojekt handelt es sich nicht um einen Ersatz für die Live-Action-Adaption. Beide Produktionen sollen unabhängig voneinander entwickelt werden und könnten letztlich Bestandteile eines größeren „Warhammer“-Universums bei Amazon bilden.

Die Live-Action-Umsetzung befindet sich allerdings weiterhin in einer frühen Phase. Games Workshop erklärte zuletzt, dass erste Handlungsentwürfe entstanden seien und als Nächstes die Arbeit an den Drehbüchern beginnen soll. Auch Filmemacher Mike Flanagan ist mittlerweile an dem Projekt beteiligt.

Das Unternehmen dämpfte zugleich die Erwartungen an eine baldige Veröffentlichung. Die Zusammenarbeit mit Amazon sei langfristig angelegt, und erfolgreiche Adaptionen dieser Größenordnung würden mehrere Jahre benötigen.

Ob die Animationsserie früher erscheinen könnte, ist nicht bekannt. Animationen wie die Folgen von „Secret Level“ benötigen ebenfalls eine lange Produktionszeit – insbesondere bei dem hohen Detailgrad, der für die Darstellung von „Warhammer 40.000“ erforderlich ist.

Noch kein Erscheinungstermin bekannt

Amazon hat die neue Animationsserie bislang nicht selbst öffentlich vorgestellt und wollte den Bericht von Variety nicht kommentieren. Einen Erscheinungstermin, eine Episodenzahl oder Informationen zur Besetzung gibt es entsprechend noch nicht.

Das Projekt befindet sich derzeit lediglich in Entwicklung. Das bedeutet nicht automatisch, dass Amazon bereits eine vollständige Staffel bestellt hat. Bis zu einer offiziellen Freigabe können sich Umfang und kreative Ausrichtung daher noch verändern.

Dass die Serie grundsätzlich geplant ist, hatte Games Workshop allerdings bereits zuvor in seinem Jahresbericht erwähnt. Neu sind vor allem Cavills Beteiligung, die Verbindung zu „Secret Level“ und weitere Angaben zum Kreativteam.

Für Fans des düsteren Science-Fiction-Universums zeichnet sich damit ein umfangreiches Angebot bei Amazon ab: Neben der Live-Action-Adaption und der Deathwatch-Serie ist für die zweite Staffel von „Secret Level“ eine weitere Warhammer-Folge geplant. Diese soll allerdings im Fantasy-Universum „Age of Sigmar“ spielen.

Freut ihr euch mehr auf die Animationsserie über die Deathwatch oder wartet ihr vor allem auf Henry Cavills Live-Action-Adaption?