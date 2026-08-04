Mit knappen Vorräten und einer stärker vernetzten Spielwelt könnte Resident Evil Veronica seine Survival-Horror-Wurzeln besonders ernst nehmen. Die noch unbestätigten Angaben stammen allerdings aus einer fragwürdigen Quelle.

Capcom schickt Claire Redfield im kommenden Jahr zurück nach Rockfort Island. Nachdem „Resident Evil Veronica“ im Juni offiziell angekündigt wurde, machen nun erste angebliche Details zum Schwierigkeitsgrad und Aufbau des Remakes die Runde.

Demnach soll die Neuinterpretation eine deutlich größere Herausforderung als das gefeierte Remake von „Resident Evil 2“ darstellen. Dafür möchte Capcom offenbar insbesondere das Ressourcenmanagement verschärfen. Offiziell bestätigt wurden diese Angaben bislang allerdings nicht.

Weniger Munition und Heilmittel?

Laut einem aktuellen Beitrag des X-Nutzers Immal Kwalahi soll „Resident Evil Veronica“ stärker auf klassische Survival-Horror-Elemente setzen als einige der jüngeren Serienteile. Munition und Heilmittel könnten besonders knapp ausfallen, während Claire regelmäßig mehreren Gefahren gleichzeitig gegenübersteht.

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Eine unüberlegte Nutzung der vorhandenen Vorräte dürfte sich dadurch schnell rächen. Bereits das Original aus dem Jahr 2000 war dafür bekannt, Spieler mit begrenzten Ressourcen und teilweise folgenreichen Entscheidungen unter Druck zu setzen.

Wie Capcom diese Härte mit einem modernen Spieldesign verbinden möchte, bleibt abzuwarten. Zu den berüchtigtsten Momenten des Originals gehört beispielsweise ein Bosskampf an Bord eines Flugzeugs, der ohne ausreichende Munition und Heilgegenstände zu einem erheblichen Problem werden konnte.

Solche möglichen Sackgassen dürfte das Entwicklerteam im Remake entschärfen, ohne das grundlegende Gefühl ständiger Knappheit vollständig aufzugeben.

Rockfort Island könnte offener ausfallen

Auch frühere Gerüchte zu einer stärker vernetzten Spielwelt werden in dem Bericht erneut aufgegriffen. Das Remake soll demnach weniger linear aufgebaut sein und den Spielern mehr Raum für Erkundungen bieten.

Rockfort Island und die weiteren Schauplätze könnten aus zusammenhängenden Arealen bestehen, zwischen denen Claire häufiger hin- und herreist. Neue Gegenstände oder gelöste Rätsel würden möglicherweise zuvor unzugängliche Wege öffnen. Ein solcher Aufbau würde grundsätzlich gut zum klassischen „Resident Evil“-Prinzip aus Erkundung, Abkürzungen und verschlossenen Türen passen.

Capcom selbst hat bislang lediglich bestätigt, dass die Geschichte neu interpretiert und das Spiel mit der hauseigenen RE Engine entwickelt wird. Für die Umsetzung zeichnet das Team hinter den Remakes von „Resident Evil 2“ und „Resident Evil 4“ verantwortlich.

Ursprung des Gerüchts bleibt unklar

Ursprung der Angaben ist ein Beitrag des X-Nutzers Immal Kwalahi. Als etablierter Insider rund um „Resident Evil“ ist der Account bislang allerdings nicht bekannt. Belege für die Behauptungen liefert der Beitrag ebenfalls nicht. Eine unabhängige Bestätigung durch etablierte Quellen liegt derzeit ebenfalls nicht vor, weshalb die Informationen mit großer Vorsicht betrachtet werden sollten.

Gesichert ist bislang nur, dass „Resident Evil Veronica“ im Laufe des Jahres 2027 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 erscheint. Einen genauen Veröffentlichungstermin gab Capcom noch nicht bekannt.

Wünscht ihr euch ein kompromissloses Survival-Horror-Erlebnis oder sollte Capcom einige der besonders unfairen Stellen des Originals entschärfen?