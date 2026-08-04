In einer neuen Minidokumentation zeigen Crystal Dynamics und Flying Wild Hog, wie sie die klassischen Rätsel aus Tomb Raider von 1996 modernisieren. Selbst Kenner des Originals sollen dabei nicht jede Lösung sofort durchschauen.

Wer das erste „Tomb Raider“ aus dem Jahr 1996 noch bis ins kleinste Detail kennt, soll sich in „Tomb Raider: Legacy of Atlantis“ offenbar nicht einfach auf sein Gedächtnis verlassen können. Crystal Dynamics und Amazon Game Studios veröffentlichten jetzt die fünfte Episode ihrer Minidokumentationsreihe zur Entstehung der Neuinterpretation.

Nach Laras Charakter, Peru, den dortigen Kreaturen sowie der überarbeiteten Fortbewegung stehen dieses Mal die Rätsel und tödlichen Fallen im Mittelpunkt. Die verantwortlichen Teams von Crystal Dynamics und Flying Wild Hog erklären, wie sie bekannte Herausforderungen aufgreifen und mit neuen Mechaniken verbinden.

Vertraute Ideen mit neuen Lösungen

„Tomb Raider: Legacy of Atlantis“ bildet das Abenteuer von 1996 nicht einfach Szene für Szene nach. Die Entwickler wollen zwar den grundlegenden Charakter des Originals bewahren, die einzelnen Schauplätze aber erweitern und stärker als glaubwürdige Umgebungen gestalten.

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Das wirkt sich unmittelbar auf die Rätsel aus. Anstelle kleiner, voneinander getrennter Aufgaben sollen die Spieler häufiger größere Bereiche untersuchen und verschiedene Hinweise miteinander kombinieren. Leveldesign, Geschichte und die Mythologie eines Schauplatzes bilden dabei die Grundlage für die jeweiligen Mechaniken.

Selbst bekannte Herausforderungen wie das Zahnrad-Rätsel aus Peru kehren deshalb in veränderter Form zurück. Wer die ursprüngliche Lösung noch kennt, besitzt dadurch möglicherweise einen ersten Anhaltspunkt, muss sich aber trotzdem mit dem neu gestalteten Aufbau beschäftigen.

Ägypten wird zu einem großen Puzzle

Besonders ambitioniert klingt die Herangehensweise an Ägypten. Laut den Entwicklern soll der gesamte Abschnitt wie ein großes, zusammenhängendes Rätsel funktionieren. Einzelne Aufgaben greifen demnach ineinander und können Auswirkungen auf weitere Bereiche haben.

Gezeigt werden unter anderem Mechaniken, bei denen Lara Lichtstrahlen umlenkt, Symbole entschlüsselt, Druckplatten aktiviert oder den Wasserfluss verändert. Gleichzeitig muss sie die Umgebung im Blick behalten, da zwischen den eigentlichen Rätseln immer wieder tödliche Fallen warten.

Die Entwickler möchten damit Herausforderungen erschaffen, deren Lösung nicht nur einen kurzen Aha-Moment auslöst, sondern den Spielern länger im Gedächtnis bleibt. Veteranen sollen vertraute Elemente wiedererkennen, deren neue Umsetzung jedoch nicht vollständig vorhersehen können.

Keine gewöhnliche Neuauflage

„Tomb Raider: Legacy of Atlantis“ ist eine vollständige Neuinterpretation von Laras erstem Abenteuer und entsteht auf Basis der Unreal Engine 5. Neben den Rätseln werden auch Erkundung, Kämpfe und Laras Bewegungsmöglichkeiten modernisiert. Schauplätze wie Peru, Griechenland, Ägypten und eine geheimnisvolle Mittelmeerinsel bleiben dem Aufbau des Originals grundsätzlich erhalten.

Der ursprünglich für 2026 angekündigte Titel erscheint am 12. Februar 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC via Steam.

Was ist euch bei einem Tomb-Raider-Rätsel besonders wichtig: eine wirklich harte Denksportaufgabe oder die glaubwürdige Einbettung in die Spielwelt?