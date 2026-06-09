007 First Light – Amazon deutet Fortsetzung an, Launch-Zahlen stärken Kurs

Der Bond ist zurück und offenbar nicht nur für einen einmaligen Einsatz: Amazon hat ein weiteres Mal angedeutet, dass 007 First Light nach seinem starken Start gute Chancen auf eine Fortsetzung hat. Eine offizielle Ankündigung gibt es zwar weiterhin nicht, doch die jüngsten Aussagen aus dem Amazon Gaming-Management klingen deutlich optimistischer als noch vor wenigen Tagen.

Entscheidend ist dabei nicht nur die öffentliche Stimmung, sondern vor allem der messbare Erfolg: 007 First Light ist seit dem Release am 27. Mai 2026 sowohl bei Kritiken als auch bei den Verkaufszahlen in Topform. Und genau das dürfte den Druck erhöhen, den eingeschlagenen Kurs fortzusetzen.

Amazon sendet neue Signale zur Zukunft der Reihe

Was hat Amazon zur möglichen Fortsetzung von 007 First Light gesagt? In einem aktuellen Interview erklärte Amazons General Manager of Gaming, Jeff Gattis, sinngemäß, dass es so wirke, als sollte eine Fortsetzung gemacht werden. Das ist zwar keine Bestätigung, aber ein klarer Stimmungsindikator aus der Führungsebene, dass man das Thema intern zumindest ernsthaft auf dem Radar hat.

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Gattis machte außerdem deutlich, dass 007 First Light erst einmal Raum bekommen soll, um seinen Moment zu genießen. Gleichzeitig ließ er durchblicken, dass die Entscheidung stark davon abhängt, ob es eine anhaltende Nachfrage aus der Community gibt.

Solange wir das Gefühl haben, dass es den Wunsch gibt, das Spiel zu bekommen, kann man wohl davon ausgehen, dass es gemacht wird.

Wichtig ist auch ein zweiter Punkt: Gattis rückte eine frühere Aussage zurecht, die so verstanden werden konnte, dass Amazon Game Studios künftige James-Bond-Spiele veröffentlichen würde. Dazu stellte er klar, dass er das nicht bestätigt habe. Damit bleibt offen, wer bei einer potenziellen Fortsetzung am Ende Publishing und Produktion verantwortet.

Ich habe nicht bestätigt, dass Amazon Game Studios das nächste Spiel veröffentlicht.

Der starke Launch erhöht den Fortsetzungsdruck

Warum steht eine Fortsetzung gerade jetzt im Raum? 007 First Light legt Zahlen vor, die in der Branche schnell neue Projekte auslösen können. Kritisch steht das Action-Adventure bei OpenCritic aktuell bei einem Top-Critic-Average von 88, dazu kommt eine Empfehlung von 97 Prozent. Auch in Reviews wird der Titel als spürbare Rückkehr zu einer klassischen Bond-Formel beschrieben.

Kommerziell sieht es ähnlich gut aus: Laut den vorliegenden Angaben wurden in den ersten 24 Stunden 1,5 Millionen Exemplare verkauft, bis zum 7. Juni 2026 stieg die Zahl auf 3 Millionen. Das ist ein Tempo, das naturgemäß die Frage aufwirft, wie schnell man den Schwung in ein weiteres Spiel übersetzen kann.

Bereich Status von 007 First Light Release 27. Mai 2026 OpenCritic Top-Critic-Average 88 OpenCritic Empfehlung 97 Prozent Verkäufe nach 24 Stunden 1,5 Millionen Verkäufe bis 7. Juni 2026 3 Millionen

Bereits vor dem Launch gab es zudem Signale aus dem Umfeld der Entwicklung: IO Interactive-CEO Hakan Abrak sagte im Mai 2026, Amazon sei nach eigenem Anspielen zu einem großen Unterstützer geworden. Eine Fortsetzung stellte er damals in Aussicht, wenn das Spiel sehr gut ankommt und von der Community als beliebt wahrgenommen wird. Genau das scheint sich nun abzuzeichnen.

Wer könnte die Fortsetzung machen und wie schnell geht es weiter

Welche Studios und Partner spielen bei einem Sequel eine Rolle? Klar ist: 007 First Light war laut Gattis schon weit in Entwicklung, bevor Amazon die James-Bond-IP im Februar 2025 übernahm. Amazon habe inzwischen aber einen Anteil am Thema und damit auch ein Mitspracherecht, wie es weitergeht. In einem früheren Gespräch hatte Gattis zudem gesagt, künftige Projekte würden durch MGM und theoretisch auch durch Amazon Game Studios mitgetragen.

Nach der Klarstellung bleibt das Bild allerdings bewusst offen: Eine Fortsetzung ist nicht offiziell bestätigt, IO Interactive ist nicht offiziell als Entwickler für ein Sequel genannt, und auch die Publishing-Frage ist nicht final geklärt. Trotzdem: Wenn Amazon öffentlich so deutlich über ein nächstes Spiel spricht, ist das in der Regel kein Zufall, sondern ein Hinweis, dass intern bereits Szenarien durchgespielt werden.

Was denkt ihr: Wollt ihr lieber eine direkte Fortsetzung mit derselben Ausrichtung oder sollte ein Sequel mehr Experimente wagen, etwa bei Open-World-Strukturen, Gadgets oder Missionsdesign? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.