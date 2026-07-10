Auch einen Tag nach dem Release könnt ihr euch in Assassin’s Creed Black Flag Resynced noch ein kostenloses Launch-Geschenk sichern: den Shipmate Monkey für eure Jackdaw.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced ist seit dem 9. Juli 2026 erhältlich und auch einen Tag nach dem Release können sich Spieler noch ein kleines kostenloses Extra sichern. Ubisoft verteilt zum Launch des Piraten-Remakes den Shipmate Monkey, also einen kleinen Affen als Begleiter für eure Reise durch die Karibik.

Das Geschenk wurde gestern zum Start des Spiels über die offiziellen Kanäle von Ubisoft und Assassin’s Creed geteilt. Dort wurde auch direkt der passende Einlösecode veröffentlicht. Wer schnell ist, kann sich den pelzigen Matrosen also weiterhin gratis sichern.

Kostenloses Launch-Geschenk für Black Flag Resynced

Beim kostenlosen Bonus handelt es sich um den Shipmate Monkey. Der kleine Begleiter ist mit Piraten-Outfit ausgestattet und soll eure Crew auf der Jackdaw ergänzen. Große spielerische Vorteile bringt der Bonus offenbar nicht, er ist also vor allem ein kosmetisches Extra für Fans des Piraten-Settings.

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Gerade für ein Spiel wie Black Flag Resynced passt so ein Bonus natürlich ziemlich gut zur Stimmung. Ein kleiner Affe an Bord gehört für viele Spieler genau zu der Art von Detail, die das Piraten-Abenteuer noch etwas charmanter macht.

So löst ihr den Piraten-Affen ein

Wer sich den Bonus sichern will, muss nur einen kurzen Umweg über Ubisofts Einlöse-Seite machen.

Der Code lautet:

ASC-BFR-PMK-000

So funktioniert’s:

Öffnet die offizielle Einlöse-Seite für Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Meldet euch mit eurem Ubisoft-Konto an. Gebt den Code ASC-BFR-PMK-000 ein. Bestätigt die Eingabe. Startet das Spiel und prüft euer Inventar beziehungsweise das entsprechende Menü im Spiel.

Ubisoft hat den Code über die offiziellen Social-Kanäle veröffentlicht und verweist selbst auf die passende Redeem-Seite. Einen konkreten Endzeitpunkt für die Aktion hat der Publisher bislang aber nicht genannt. Wer den Bonus haben möchte, sollte also lieber nicht zu lange warten.

© Ubisoft

Warum ihr besser schnell sein solltet

Genau wie bei anderen Launch-Aktionen gilt auch hier: Solche Codes bleiben oft nur für begrenzte Zeit aktiv. Da Ubisoft bislang kein Ablaufdatum genannt hat, ist unklar, wie lange sich der Shipmate Monkey noch kostenlos holen lässt.

Das bedeutet zwar nicht automatisch, dass der Code sofort wieder verschwindet. Trotzdem ist es sinnvoll, ihn direkt einzulösen, solange er noch funktioniert.

Passender Bonus für ein stark gestartetes Remake

Dass Ubisoft rund um den Release ein kleines Gratis-Geschenk verteilt, passt auch zum insgesamt positiven Start von Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Das Remake wurde zum Release von vielen Kritikern wohlwollend aufgenommen und gilt für viele Fans als gelungene Rückkehr von Edward Kenway.

Gerade deshalb dürfte der kostenlose Affe für viele Spieler eher ein netter Bonus obendrauf sein als ein echter Kaufgrund. Trotzdem: Wenn ihr ohnehin gerade wieder mit der Jackdaw unterwegs seid, könnt ihr das kleine Launch-Geschenk natürlich direkt mitnehmen.

Kurzfassung

Was gibt es gratis? Den Shipmate Monkey

Den Code: ASC-BFR-PMK-000

Wo einlösen? Auf der offiziellen Ubisoft-Redeem-Seite

Auf der offiziellen Ubisoft-Redeem-Seite Bis wann? Unbekannt, Ubisoft nennt aktuell kein Ablaufdatum

Unbekannt, Ubisoft nennt aktuell kein Ablaufdatum Für wen? Für Spieler von Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Wer also gerade frisch in Assassin’s Creed Black Flag Resynced eingestiegen ist, kann sich auch heute noch einen kleinen zusätzlichen Crew-Kameraden sichern. Viel Aufwand ist dafür nicht nötig – und ein Piraten-Affe an Bord schadet bekanntlich nie.